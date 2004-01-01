По предварительным данным Росстата, производство продукции сельского хозяйства в прошлом году превысило 5,6 трлн руб. — на 4,8% больше показателя 2015-го, в том числе доля растениеводства составила почти 3,2 трлн руб., животноводства — 2,45 трлн руб. 25,2% общего объема пришлось на регионы Центрального федерального округа, 23,2% — Приволжья, 18,3% — Юга страны. На основе данных статведомства, «Агроинвестор» составил рэнкинг регионов по объему производства сельхозпродукции в 2016 году. В отличие от прошлого рэнкинга, в котором оценивался темп роста сельского хозяйства в процентном выражении, в этом учитывается объем производства в фактических ценах по всем хозяйствам. Несмотря на то, что регионам с высокими показателями производства сложно показывать значительный рост в процентном выражении, в этот топ-10 смогли войти четыре участника из числа лидеров по динамике увеличения выпуска сельхозпродукции.







Первое место безоговорочно занимает Краснодарский край. В прошлом году здесь произвели агропродукции на 420,9 млрд руб. — на 6,1% больше, чем в 2015-м. Сектор растениеводства принес 325,5 млн руб., животноводства — 95,4 млрд руб. С 2010 года агроотрасль региона выросла более чем в два раза (с 201,5 млрд руб.). Доля Кубани в общероссийском объеме производства сельхозпродукции составляет 7,5%, по продукции растениеводства — 10,3%. Валовой сбор зерна в прошлом году составил почти 14 млн т (здесь и далее — данные без учета последних корректировок). С животноводством в регионе несколько хуже: производство скота и птицы на убой в прошлом году осталось на уровне 2015-го — 495,6 тыс. т (здесь и далее — в живом весе), молока — увеличилось на 1,1% до 1,3 млн т.







На втором месте по объему производства сельхозпродукции еще один регион Южного федерального округа — Ростовская область с 305,6 млрд руб. По сравнению с 2015 годом агросектор прибавил 15,1%, что позволило ей войти и в предыдущий рэнкинг «Агроинвестора», заняв в нем третье место. В области также преобладает производство растениеводческой продукции (222 млрд руб.), этот сектор в прошлом году вырос на 20,3%, тогда как животноводство прибавило только 4,1% до 83,5 млрд руб. В 2016 году аграрии региона собрали 11,5 млн т зерна; производство скота и птицы на убой увеличилось на 9,2% до 360,7 тыс. т, молока — на 0,7% до 1 млн т. Ростовская область произвела 5,4% общего объема сельхозпродукции в России, в том числе 7% растениеводческой и 3,4% животноводческой.







Третью строку рэнкинга занимает Татарстан с 238,6 млрд руб. Здесь тоже больше доля растениеводства (127,5 млрд руб.), хотя отрыв от животноводства (111 млрд руб.) намного меньше, чем у двух южных лидеров. По сравнению с 2015 годом агросектор республики вырос на 5%, что позволило ей улучшить позицию в списке — тогда по объему сельхозпроизводства регион был четвертым. Хотя выпуск растениеводческой продукции в Татарстане в 2016 году увеличился на 8,3%, а животноводческой — только на 1,6%, в общем объеме по стране доля второго (4,5%) оказалась больше, чем первого (4%). В целом республика произвела 4,2% всей сельхозпродукции России. Валовой сбор зерна составил 4,1 млн т, скота и птицы на убой — 484,3 тыс. т, молока — почти 1,8 млн т.







Татарстану немного уступила Белгородская область, по итогам 2015 года бывшая третьей по объему сельхозпроизводства, а сейчас занявшая четвертую позицию с 226,5 млрд руб. В «мясной столице России» закономерно преобладает выпуск продукции животноводства, давший 138,4 млрд руб. (плюс 1,4% к 2015 году). Зато динамика роста в растениеводстве оказалась намного выше среднего — 17,5% до 88,1 млрд руб. Регион собрал 3,25 млн т зерна, производство скота и птицы на убой превысило 1,6 млн т, молока — 542,4 тыс. т. По объему выпуска животноводческой продукции область является лидером страны с объемом в 5,6%, вклад растениеводческого сектора в общероссийское производство — 2,8%. В прошлом году сельское хозяйство региона прибавило 6,5%, его доля по стране составила 4%.







Пятое место у Воронежской области с 219,9 млрд руб., что на 3,4% выше показателя 2015 года. Здесь выпуск продукции растениеводства вдвое больше животноводческой — 147 млрд руб. против 72,9 млрд руб., хотя динамика роста у них примерно одинаковая: плюс 3,2% в первом случае и 3,9% — во втором. В прошлом году урожай зерна в регионе составил 4,7 млн т, что на 10,9% больше показателя 2015-го, производство скота и птицы увеличилось на 11,5% до 382,1 тыс. т, молока — на 2,6% до 828,5 тыс. т. Доля региона в общем производстве сельхозпродукции составила 3,9%, в том числе растениеводческой — 4,6%, животноводческой — 3%.







Шестым в рэнкинге стал Ставропольский край, аграрии которого произвели продукции на 210,9 млрд руб., улучшив показатель предыдущего года на 10,3%. Как и в других южных регионах, здесь преобладает растениеводство — оно в прошлом году дало 148,4 млрд руб., тогда как животноводство — около 65,6 млрд руб. Тем не менее, динамика роста обоих секторов выше среднероссийской: 11,4% и 7,8%. Валовой сбор зерна на Ставрополье в 2016 году составил почти 10,2 млн т, увеличившись на 14% относительно показателя 2015-го. Производство скота и птицы выросло на 14,5% до 479,7 тыс. т, а вот молока — сократилось на 1% до 680,2 тыс. т. Вклад региона в общее производство составил 3,7%, в том числе в выпуск продукции растениеводства — 4,7%, животноводства — 2,5%.







На седьмой строке с ощутимым отставанием расположилась Башкирия, где произвели сельхозпродукции на 165,7 млрд руб. — лишь на 0,8% больше, чем годом ранее. Несмотря на то, что показатели в животноводстве ухудшились на 1,6%, объем выпуска продукции сектора (90,85 млрд руб.) был больше, чем в растениеводстве (74,9 млрд руб.), хотя последнее и продемонстрировало положительную динамику, прибавив 3,7%. Сбор зерна в республике был на 10,5% выше уровня 2015 года — более 3,3 млн т, производство скота и птицы увеличилось на 0,9% до 397,4 тыс. т, а вот надои молока упали на 4,5% до 1,7 млн т. Тем не менее, Башкирия произвела 3,7% продукции животноводства в стране, доля в растениеводстве составила 2,4%, а по сельхозпродукции в целом — 3%.







Восьмое место заняла Саратовская область со 163,5 млрд руб. — по темпу роста сельхозпроизводства в 19,3% она стала лидером страны, разделив первое место с Псковской областью. Последняя при этом по объему производства сельхозпродукции находится в пятом десятке, Саратовская же область благодаря такой динамике смогла улучшить позицию в рэнкинге — по итогам 2015 года она была девятой. В прошлом году аграрии региона произвели продукции растениеводства на 116,5 млрд руб., животноводства — на 46,6 млрд руб. Первый сектор прибавил 26,5% к уровню 2015-го, второй — 4,7%. Урожай зерна в области увеличился на 90,3%, превысив 4,2 млн т. А вот производство скота и птицы снизилось на 2,1% до 183,1 тыс. т, молока — на 2,8% до 707,6 тыс. т. Доля региона в общем объеме сельхозпроизводства в России составила 2,9%, по растениеводческой продукции — 3,7%, по животноводческой — 1,9%.







На девятой позиции в рэнкинге Алтайский край со 163,4 млрд руб. совсем немного отставший от Саратовской области. Он также вошел в топ-10 по темпу роста агросектора, заняв седьмое место с 12,4%. Регион произвел 2,9% всей сельхозпродукции в стране, в том числе 3,1% растениеводческой и 2,7% животноводческой. В первом секторе объем выпуска составил 97,4 млрд руб. (плюс 25,2% к 2015-му), во втором 66 млрд руб. (минус 2,3%). Сбор зерна оказался на 22,6% выше, чем в 2015 году, превысив 4,8 млн т, что позволило региону не только стать лидером в Сибирском федеральном округе, но и четвертым в России. При этом производство скота и птицы сократилось на 3,7% до 316,7 тыс. т, валовой надой молока уменьшился на 1%, составив 1,4 млн т. По итогам 2015 года Алтайский край занимал восьмое место по объему сельхозпроизводства.







Замыкает топ-10 Курская область со 146,8 млрд руб., годом ранее она была только на 12-й позиции. За прошлый год сельское хозяйство региона прибавило 12,1%, что также позволило ему занять восьмое место в стране по динамике роста отрасли. Производство продукции растениеводства в 2016 год увеличилось на 17,7% до 99,9 млрд руб., животноводства — на 3,3% до 46,9 млрд руб. Вклад первого в общероссийский объем составил 3,2%, второго — 1,9%. По сельхозпродукции в целом доля области достигла 2,6%. В прошлом году аграрии региона собрали около 4 млн т зерна, что на 12,3% больше показателя 2015 года. Производство скота и птицы увеличилось на 7,4% до 469,5 тыс. т, а вот по молоку было падение на 5,1% до 294,1 тыс. т.



В целом, по расчетам «Агроинвестора», топ-10 регионов произвели сельхозпродукции на 2,26 трлн руб. или свыше 40% от общего объема в стране. Их совокупная доля в выпуске растениеводческой продукции достигла 45,8%, животноводческой — 33,1%. Вместе они получили около 64 млн т зерна, почти 5,2 млн т скота и птицы на убой и более 10,2 млн т молока.

