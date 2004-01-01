PepsiCo продала молочный комбинат «ЭкоНиве»

Компания PepsiCo завершила сделку по продаже «Аннинского молочного комбината» в Воронежской области, покупателем стал холдинг «ЭкоНива», сообщило агентстве «Абирег». Представитель PepsiCo уточнила «Агроинвестору», что сделка была закрыта в конце 2017 года. «Компания PepsiCo нацелена на то, чтобы обеспечивать долгосрочный устойчивый рост нашего бизнеса в России, и продажа «Аннинского молочного комбината» будет способствовать достижению этой цели, — сказала она. — Данное решение позволит нам продолжать развивать наши крупные производственные предприятия». Также она добавила, что всем сотрудникам было рекомендовано перейти к новому работодателю, который продолжит производить на комбинате молочную продукцию.



Сумма сделки не разглашается. Источник «Абирега» оценил ее примерно в 450 млн руб., ранее портал The Dairy News сообщал, что стоимость предприятия может составлять 500−600 млн руб. Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин полагает, что комбинат может стоить примерно 600−700 млн руб. Руководитель проектов практики АПК «НЭО Центр» Екатерина Михалева считает, что цена актива превышает 500 млн руб., но не исключает, что сумма составила 450 млн руб. Одной из причин продажи с дисконтом может быть то, что предприятие работало не на полную мощность и не приносило прежнему владельцу высоких прибылей. «Поэтому продажа даже по такой цене может быть оправдана», — делает вывод Михалева.



О том, что PepsiCo хочет продать Аннинский комбинат стало известно в марте прошлого года. Тогда «Коммерсантъ» писал, что основная причина продажи — нехватка сырья. По данным издания, завод в среднем перерабатывает около 200 т молока в сутки, при этом доля местных поставщиков составляет всего 10%, поэтому сырье приходилось завозить в том числе из Саратовской области. Претендентом на комбинат PepsiCo называли холдинг «Молвест», у которого есть молочные фермы в Аннинском районе, однако осенью стало известно, что новым владельцем комбината, вероятнее, станет компания Штефана Дюрра.



«ЭкоНива» в последние годы активно инвестирует в развитие (в том числе заемные средства госбанков), а также реализует агрессивную M&A-стратегию, обращает внимание Нигматуллин. Так, в прошлом году холдинг купил две фермы в Калужской области, в том числе созданную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым компанию «МосМедыньагропром», а также в Воронежской и Рязанской областях. Благодаря запуску новых площадок и приобретению действующих предприятий к концу 2017 года «ЭкоНива» вышла на показатель производства 1 тыс. т молока в сутки.



Приобретение Аннинского комбината вписывается в стратегию агрохолдинга, считает Нигматуллин. «У «ЭкоНивы» широко развита сырьевая база в Воронежской области, что создает предпосылки для эффективной вертикальной интеграции на фоне небольшого логистического плеча, прокомментировал он «Агроинвестору». — Актив сразу же начнет генерировать операционный денежный поток, что позволит «ЭкоНиве» удержать метрики долговой нагрузки под контролем». Приобретая завод, испытывающий нехватку сырого молока для переработки, компания, очевидно, представляет как создать благоприятные условия для его снабжения. «Учитывая, что существенная часть молочных активов холдинга расположена в Воронежской области, можно считать, что инвестиция сделала грамотно, — соглашается Михалева. — Данное приобретение позволит компании сформировать в регионе полную цепочку производства». К тому же в том, что актив не отошел «Молвесту», есть позитивный фактор — создание более благоприятных условий для здоровой конкуренции, добавляет она.



«Аннинский молочный комбинат» основан в 1972 году, первую продукцию начал выпускать в 1977-м. Предприятие дважды проходило глубокую модернизацию и способно перерабатывать 280−300 т молока в сутки. С 2001 года комбинат входит в «Вимм-Билль-Данн» (PepsiCo). Завод в частности выпускает питьевое молоко под торговой маркой «Домик в деревне».

