64% россиян по-прежнему экономят на основных продуктах питания

Доля россиян, пытающихся экономить на основных продуктах питания, в первом квартале 2018 года снизилась на 6 п. п. до 64% к уровню годичной давности. Об этом говорится в исследовании потребительской уверенности россиян «Потребительский индекс Иванова», проведенном аналитическим департаментом Sberbank CIB. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года индекс сократился на 1 п. п.



Как отмечается в исследовании, процент жителей страны, ограничивающих импульсные покупки и отдающих предпочтение сравнительно дешевым товарам, постепенно сокращается со второго квартала 2017 года, когда показатель достигал 71%. В то же время доля респондентов, целенаправленно покупающих товары по промоакциям, по-прежнему велика. «Среди наших респондентов 24% сообщили, что покупают большую часть продуктов питания в одном магазине, но потом обязательно заходят в другой, чтобы купить товары со скидкой», — указывается в обзоре.



Одновременно опрос показал уменьшение доли россиян, для которых цены имеют большое значение при выборе магазина, до 71% против 73% в первом и четвертом кварталах 2017 года. «Текущий показатель — самый низкий с конца 2014 года, он близок к уровням, наблюдавшимся до экономического спада», — констатируют аналитики. Такую динамику они объясняют снижением доли экономящих на продуктах питания россиян, а также сравнительно низкими темпами продовольственной инфляции.



По данным Росстата, в прошлом году продукты питания в России впервые с 2011 года дорожали медленнее, чем в Евросоюзе. Если в России рост цен на продовольствие составил 0,7%, то в европейских странах — 2,6%. В то же время в первом квартале 2018-го эта тенденция не продолжилась: если в европейских странах продовольственная инфляция в январе-марте составила в среднем 0,5%, то в России — 1,7%. Таким образом, в России цены на продукты питания росли втрое быстрее, чем в Евросоюзе. В том числе в марте в ЕС продовольственная инфляция составила 0,1%, в России — 0,7%.



Наиболее сильно в январе-марте 2018-го в России выросли цены на овощи (+12,6%) и фрукты (+8,7%), что значительно превышает европейские показатели (1,5% и 2,7% соответственно). Молочные изделия, сыры и яйца в России за три месяца поднялись в цене на 1,1%, в то время как в среднем по странам ЕС — на 0,4%. Цены на масла и жиры в нашей стране увеличились на 0,3%, а в Евросоюзе эта группа товаров подешевела на 0,9%. При этом стоимость мяса и мясопродуктов в России снизилась больше, чем в европейских странах: если у нас цены уменьшились на 0,6%, то в Евросоюзе — только 0,1%.



Падение цен на мясную продукцию в России привело к росту спроса на нее со стороны населения, в первую очередь на мясо птицы и свинины, отмечает гендиректор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина. «Кроме того, весной идет традиционная активизация потребления товаров мясной группы, особенно в майские праздники, поэтому сейчас можно ожидать дальнейшего роста спроса», — прокомментировала она «Агроинвестору». Одновременно население сейчас больше экономит на плодоовощной продукции, которая весной находится на пике цен. «После сезонного снижения цен, которое, как правило, происходит с июня, можно ожидать роста потребления и в этой группе», — уверена Тюрина. В целом же, по ее словам, рост реальных доходов населения, зафиксированный Росстатом в первом квартале, способствует снижению экономии на основных продуктах питания. «Однако в поведении потребителей важна уверенность в завтрашнем дне. Пока я не ощущаю каких-то значимых улучшений в экономической ситуации, тем не менее, можно говорить о стабилизации. А она ведет к тому, что спрос на основные продукты питания не снижается, а это уже хороший сигнал для рынка», — заметила Тюрина.



По данным Росстата, оборот розничной торговли в первом квартале вырос на 2,2% к аналогичному периоду 2017-го, в том числе по пищевой продукции — на 2% до 3,4 трлн руб. В частности, в феврале продажи мяса и мясных продуктов выросли на 2,8%, сахара — на 11%, молочных продуктов — на 2,4% при одновременном снижении продаж яиц на 1,8%, хлеба и хлебобулочных изделий — на 1,5%. Основным фактором, ограничивающим активность организаций розничной торговли, в первом квартале 2018-го Росстат по-прежнему называл недостаточный платежеспособный спрос населения.

