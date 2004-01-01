Инфляция в 2018 году будет ниже 4% при отсутствии погодных шоков

Министерство экономического развития прогнозирует в 2018 году инфляцию ниже 4% «при условии отсутствия негативных погодных шоков». Об этом говорится в комментарии министерства «Картина экономики в январе». По оценке ведомства, в этом году экономика продемонстрирует ускорение темпов экономического роста, которые сохранятся на уровне около 2%. «Прошедший год ознаменовался завершением процесса макроэкономической стабилизации <…> Инфляция опустилась до рекордно низкого значения в 2,5% и впервые оказалась ниже целевого значения Банка России, бюджетный дефицит снизился до уровня в 1,5% ВВП, экономика вернулась к росту», — отмечается в обзоре.



В ноябре-декабре погодный фактор оказал сдерживающее влияние на динамику производства. Теплая погода привела к снижению спроса на газ как на внутреннем, так и на внешнем рынке, что стало одной из причин падения выпуска добывающей промышленности. Также из-за неблагоприятных погодных условий весной и летом 2017 года снизилось производство ряда сельхозкультур, констатируется в обзоре. Так, если по зерновым и зернобобовым культурам получен рекордный урожай в 134,1 млн т в весе после доработки, то сбор подсолнечника и сахарной свеклы, по предварительной оценке, сократился соответственно на 12,6% и 6,1% относительно уровня прошлого года. «Снижение валового сбора картофеля на 4,9% было обусловлено сокращением площадей посадок», — оценивает Минэкономразвития. С учетом положительной динамики показателей животноводства за 11 месяцев 2017-го выпуск сельскохозяйственной продукции увеличился на 2,5%, напоминает ведомство. В 2016-м, по данным Росстата, рост сельскохозяйственного производства составил 4,8%.



В 2017 году климатические условия внесли существенный вклад в показатели инфляции, ранее констатировал Центробанк. После ценового скачка в июне, обусловленного во многом последствиями позднего сева, с июля годовые темпы роста цен на овощи и в целом плодоовощную продукцию начали стремительно снижаться. В ноябре высокие объемы предложения замедлили рост цен на продовольствие, что в том числе сказалось на замедлении инфляции в целом до 2,5% в январе-ноябре. Согласно предварительным данным Росстата, на этом уровне рост потребительских цен находился и по итогам всего 2017 года, что стало самым минимальным показателем за всю новейшую историю России. Однако к концу 2018 года инфляция приблизится к целевому значению в 4% по мере того как действие временных факторов со стороны предложения продовольствия будет исчерпано, прогнозирует ЦБ. Тем не менее в январе Минэкономразвития прогнозирует сохранение «пониженного инфляционного давления»: к концу месяца в годовом выражении рост потребительских цен должен замедлиться до 2,3−2,5%.



По итогам 2017 года, по подсчетам Минэкономразвития, рост ВВП составил 1,4−1,8% после спада на 0,2% в 2016-м. «При этом окончательные данные могут отличаться от этой цифры из-за возможного уточнения ретроспективных данных и в связи с поступлением дополнительной информации», — указывают эксперты. По их информации, ряд данных, в том числе потребление электроэнергии, грузоперевозки железнодорожным транспортом и результаты опросов предприятий, указывают на то, что рост в прошлом году мог быть выше. В осенние месяцы, полагает министерство, наметилась тенденция к стабилизации потребительского спроса, а рост розничного товарооборота в последние три месяца стабилизировался на уровне около 3%. При этом рост оборота продовольственных товаров в ноябре замедлился до 2,2% в годовом выражении против 3,1% в октябре и 3,7% в сентябре. По итогам января-ноября розничные продажи продовольствия оставались в отрицательной зоне на уровне -0,1% за счет падения в первой половине 2017 года.



Продовольственная инфляция, по данным Росстата, в 2017 году составила 1,1% против 4,6% годом ранее. По оценке Минэкономразвития, снижение темпов «было обусловлено хорошим урожаем как в 2016/2017, так и в 2017/2018 сельскохозяйственных годах, а также благоприятной конъюнктурой мировых рынков продовольствия». В декабре крупа и бобовые подешевели на 13% по отношению к декабрю 2016 года, мясо и птица — на 2,3%, куриные яйца — на 14,2%, сахар-песок — на 23,7%. В то же время плодоовощная продукция поднялась в цене на 1,2%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 2,7%, молоко и молочная продукция — на 5,2%, сливочное масло — на 9,6%.

