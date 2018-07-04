Агросектор вырос на 2,5%

За первые пять месяцев этого года производство продукции сельского хозяйства выросло на 2,5% почти до 1,3 трлн руб., оценил Росстат. В январе-мае 2017-го динамика была ниже — 0,9%.



Поскольку сбор урожая в этот период еще не начался, основной вклад в развитие отрасли внесло животноводство. Главным драйвером стало производство скота и птицы на убой, которое увеличилось на 4,6%, составив 5,7 млн т по всем хозяйствам (здесь и далее — живой вес). Валовой надой молока достиг 12,2 млн т (+1,9%). Производство яиц выросло на 1,4% до 18,4 млрд штук.



В сельхозорганизациях прирост по скоту и птице на убой был более значительным — 6,5%. В том числе свиноводство прибавило 11,5%, производство КРС — 6,6%, птицы — 3,6%. Надой молока в промышленном секторе составил 6,8 млн т, что на 4,4% больше показателя за январь-май прошлого года. Производство яиц в сельхозорганизациях выросло на 2,3% до 15 млрд штук. При этом поголовье КРС на конец мая было на уровне аналогичного периода прошлого года, в том числе стадо коров сократилось на 0,6%. Овец и коз стало на 3,8% меньше, птицы — на 1,2%. А вот стадо свиней в сельхозорганизациях увеличилось на 8,4%.



Среди регионов лидером по производству скота и птицы традиционно является Белгородская область, хотя сельхозорганизации региона и снизили показатели по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года на 1,3% до 691,8 тыс. т. Второй стала Курская область с 220,5 тыс. т, что на 10,5% больше, чем годом ранее. К ней приближается Тамбовская область, нарастившая производство скота и птицы на 33,8% до 213,4 тыс. т. Четвертую строчку занимает Челябинская область, хотя здесь сельхозорганизации сократили объемы на 3,5% до 191,9 тыс. т. Замыкает пятерку лидеров Воронежская область с показателем 168,6 тыс. т — на 36,9% выше результата за январь-май 2017-го. Темп прироста производства скота и птицы в регионе стал третьим по стране после Чечни, увеличившей объемы в 2,2 раза, правда, лишь до 0,6 тыс. т, и Ростовской области, где показатели сектора выросли на 87,8% до 118,5 тыс. т. Таким образом, на долю пяти крупнейших регионов приходится почти 1,5 млн т скота и птицы — примерно треть от общего производства в стране.



По итогам первого полугодия на мясном рынке отмечается аналогичная динамика, оценивает Национальный союз свиноводов (НСС). Как ранее писал «Агроинвестор», в январе-июне, по данным союза, производство свинины в стране увеличилось на 8,4% или на 135 тыс. т до более чем 1,7 млн т в убойном весе. В том числе в сельхозпредприятиях прирост составил 10,7% до 1,5 млн т. Производство птицы за первое полугодие выросло на 2,5% до 2,4 млн т в убойном весе. В секторе сохраняется позитивная динамика, хотя темпы и снизились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (6,9%), следует из материалов НСС. Производство говядины прибавило 1,3% до 620,8 тыс. т. По баранине и прочим видам мяса союз отмечает снижение производства на 5,4% и 6%.



В целом, по данным союза, выпуск мяса всех видов по итогам первого полугодия 2018-го составил 4,86 млн т в убойном весе, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Однако темп роста сектора ниже, чем был в январе-июне прошлого года, тогда производство мяса выросло на 5%, напоминает НСС. «По итогам года общий прирост мяса, видимо, превысит 400 тыс. т», — прогнозирует гендиректор союза Юрий Ковалев. Прежде всего увеличение обеспечат сектора свино- и птицеводства.

