Минсельхоз США повысил прогноз экспорта российской пшеницы

Мировые запасы пшеницы могут стать максимальными за пять лет

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России в 2025/26 сельхозгоду на 1 млн т, до 44,5 млн т на фоне пересмотра в сторону увеличения объема производства и значительных поставок в марте. Оценка урожая повышена с 89,5 млн т до 90,3 млн т (без учета Крыма и новых регионов). По данным Росстата, урожай пшеницы в России в прошлом году составил 91 млн т в чистом весе (без учета новых регионов). Оценку экспорта пшеницы ближайшим конкурентом — ЕС — американское агроведомство оставило на уровне марта — 30,5 млн т.



Прогноз по экспорту фуражного зерна из России повышен на 0,3 млн т, до 7,63 млн т. Оценка его валового сбора увеличена с 39,05 млн т до 39,35 млн т за счет кукурузы. Ее урожай оценивается в 14,8 млн т против 14,5 млн т в прошлом обзоре. Экспорт агрокультуры в этом сезоне может составить 3,3 млн т (ранее американские аналитики оценивали потенциал вывоза в 3 млн т).



Прогноз мирового сбора пшеницы в этом сезоне повышен с 842,12 млн т до 844,15 млн т, фуражного зерна — с 1593,13 млн т, до 1598,26 млн т. Прогноз глобального экспорта пшеницы уменьшен на 0,3 млн т, до 221,9 млн т из-за ожидаемого сокращения по сравнению с прошлым обзором отгрузок из Австралии (на 0,5 млн т, до 26,5 млн т), Украины (на 1 млн т, до 12,5 млн т) и Бразилии (на 0,2 млн т, до 2,1 млн т). Кроме России прогноз экспорта повышен для Казахстана — на 0,5 млн т, до 11 млн т.



Объем мирового потребления пшеницы в этом сезоне Минсельхоз США оценил на уровне 820,12 млн т, тогда как в марте показатель составлял почти 824,8 млн т. Тем не менее, это больше, чем в сезоне-2024/25 (809,9 млн т). Больше всего по сравнению с предыдущим обзором уменьшена оценка потребления в Индии — со 112,51 млн т до 107,69 млн т. Также на 0,3 млн т, до 30,7 млн т снижен показатель для Пакистана, на 0,1 млн т, до 10 млн т — Марокко. В России потребление пшеницы оценивается в 41,7 млн т против 40 млн т в прошлом сезоне.



Оценка глобальных переходящих запасов пшеницы повышена на 6,2 млн т, до 283,12 млн т. В сезоне-2024/25 они были на уровне 259 млн т. Конечные запасы выросли до самого высокого уровня за последние пять лет, отмечают аналитики. На корректировку показателя повлияли пересмотры запасов в Индии (рост с 17,185 млн т в мартовском обзоре до 22 млн т), ЕС (увеличение с 15,67 млн т до 16,18 млн т), Австралии (с 62,59 млн т до 62,95 млн т). Оценка переходящих запасов в России понижена с 15,19 млн т до 14,99 млн т. Сезоном ранее они были на уровне 10,6 млн т.





