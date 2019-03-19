Падение цен на пшеницу замедлилось

На фоне замедления снижения экспортных цен на пшеницу наметилась стабилизация закупочных цен в глубоководных портах, сообщает аналитический центр «СовЭкон». Так, на прошлой неделе цены спроса на пшеницу 12,5% протеина в портах опустились в среднем лишь на 50 руб. до 12,9 тыс. руб./т.



Как следует из мониторинга «СовЭкона», экспортные цены на прошлой неделе падали в четыре раза медленнее, чем на предыдущей. Средние котировки на пшеницу опустились на $2,5 до $223/т (FOB глубоководные порты), тогда как неделей ранее снижение составило $10/т. А мировой фьючерсный рынок с прошлого вторника развернулся к активному росту. В Париже котировки за неделю выросли на 3% до 189 евро/т, в Чикаго — на 5% до $4,6/бушель. Вероятная причина разворота, по мнению экспертов «СовЭкон», — фиксация прибыли спекулятивными фондами. «Быстрое падение мировых цен приостановилось, однако рассчитывать на заметное восстановление цен на внутреннем рынке сложно», — полагают аналитики «СовЭкона».



На внешнем рынке действительно наблюдался небольшой отскок, однако ни о каком восстановлении экспортных и внутренних цен в настоящеее время говорить не приходится, подтверждает руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. По его словам, российская пшеница сейчас остается неконкурентоспособной на экспортном рынке, и для восстановления спроса необходима большая просадка цен внутри страны. «Цены в портах остались на уровне 12,8-13,1 тыс. руб./т (CPT Новороссийск), внутренние цены на Юге и в Центре после просадки в первой декаде марта также в целом оставались стабильными. При российском предложении на FOB по ценам $225 за тонну и выше конкурентного предложения пшеницы практически нет. Притом что европейские поставщики предлагают ее по ценам в районе $215-220 за тонну», — сказал «Агроинвестору» Павенский.



Кроме того, против российских экспортеров играет курс доллара к рублю, который в конце прошлой недели достиг семимесячного минимума в 64,8 руб. «Технически растут шансы на серьезное укрепление российской валюты, что ударит по конкурентоспособности российской пшеницы», — прогнозирует «СовЭкон». В начале текущей недели курс доллара продолжил снижение, на 20 марта ЦБ установил его на уровне 64,32 руб.



По данным «СовЭкона», средняя внутренняя цена на пшеницу 4-го класса на европейской части страны за неделю незначительно снизилась (на 25 руб. до 11875 руб./т), а на 3-й и 5-й классы не изменилась. Аналитическая компания «ПроЗерно» зафиксировала небольшое уменьшение на 25-35 руб./т в зависимости от класса. По оценке Национального союза зернопроизводителей, на Юге страны цены на 4-й класс остались прежними при понижении стоимости 3-го и 5-го классов на 75 руб./т и 225 руб./т соответственно. В Центре 3-й и 4-й классы подешевели на 150 руб./т при сохранении цен на 5-й класс, а в Поволжье и Сибири цены на пшеницу оказались в целом стабильными.



Согласно информации ФТС, экспорт зерна с 1 июля 2018-го по 11 марта 2019 года составил 35,4 млн т, что почти на 1% ниже аналогичного показателя сезона-2017/2018. В том числе за рубеж отправлено 29,4 млн т пшеницы, 3,7 млн т ячменя и 1,8 млн т кукурузы. К 1 марта у аграриев оставалось 7,2 млн т пшеницы, что на 35% меньше, чем годом ранее. В течение февраля сельхозорганизации реализовали 1,4 млн т пшеницы — на 1% меньше, чем в январе и на 30% ниже объема февраля 2018-го.

