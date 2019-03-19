Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
64.309
eur
73.005
moex
2494.24
brent
68.09
пшеница
459.4
сахар
12.84

Аналитика
Падение цен на пшеницу замедлилось
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
19 марта 2019
Однако эксперты не рассчитывают на их восстановление
К 1 марта запасы пшеницы у аграриев снизились на 35% к прошлогоднему уровню
Фото: wikimedia.org

На фоне замедления снижения экспортных цен на пшеницу наметилась стабилизация закупочных цен в глубоководных портах, сообщает аналитический центр «СовЭкон». Так, на прошлой неделе цены спроса на пшеницу 12,5% протеина в портах опустились в среднем лишь на 50 руб. до 12,9 тыс. руб./т.

Как следует из мониторинга «СовЭкона», экспортные цены на прошлой неделе падали в четыре раза медленнее, чем на предыдущей. Средние котировки на пшеницу опустились на $2,5 до $223/т (FOB глубоководные порты), тогда как неделей ранее снижение составило $10/т. А мировой фьючерсный рынок с прошлого вторника развернулся к активному росту. В Париже котировки за неделю выросли на 3% до 189 евро/т, в Чикаго — на 5% до $4,6/бушель. Вероятная причина разворота, по мнению экспертов «СовЭкон», — фиксация прибыли спекулятивными фондами. «Быстрое падение мировых цен приостановилось, однако рассчитывать на заметное восстановление цен на внутреннем рынке сложно», — полагают аналитики «СовЭкона».

На внешнем рынке действительно наблюдался небольшой отскок, однако ни о каком восстановлении экспортных и внутренних цен в настоящеее время говорить не приходится, подтверждает руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. По его словам, российская пшеница сейчас остается неконкурентоспособной на экспортном рынке, и для восстановления спроса необходима большая просадка цен внутри страны. «Цены в портах остались на уровне 12,8-13,1 тыс. руб./т (CPT Новороссийск), внутренние цены на Юге и в Центре после просадки в первой декаде марта также в целом оставались стабильными. При российском предложении на FOB по ценам $225 за тонну и выше конкурентного предложения пшеницы практически нет. Притом что европейские поставщики предлагают ее по ценам в районе $215-220 за тонну», — сказал «Агроинвестору» Павенский.

Кроме того, против российских экспортеров играет курс доллара к рублю, который в конце прошлой недели достиг семимесячного минимума в 64,8 руб. «Технически растут шансы на серьезное укрепление российской валюты, что ударит по конкурентоспособности российской пшеницы», — прогнозирует «СовЭкон». В начале текущей недели курс доллара продолжил снижение, на 20 марта ЦБ установил его на уровне 64,32 руб.

По данным «СовЭкона», средняя внутренняя цена на пшеницу 4-го класса на европейской части страны за неделю незначительно снизилась (на 25 руб. до 11875 руб./т), а на 3-й и 5-й классы не изменилась. Аналитическая компания «ПроЗерно» зафиксировала небольшое уменьшение на 25-35 руб./т в зависимости от класса. По оценке Национального союза зернопроизводителей, на Юге страны цены на 4-й класс остались прежними при понижении стоимости 3-го и 5-го классов на 75 руб./т и 225 руб./т соответственно. В Центре 3-й и 4-й классы подешевели на 150 руб./т при сохранении цен на 5-й класс, а в Поволжье и Сибири цены на пшеницу оказались в целом стабильными.

Согласно информации ФТС, экспорт зерна с 1 июля 2018-го по 11 марта 2019 года составил 35,4 млн т, что почти на 1% ниже аналогичного показателя сезона-2017/2018. В том числе за рубеж отправлено 29,4 млн т пшеницы, 3,7 млн т ячменя и 1,8 млн т кукурузы. К 1 марта у аграриев оставалось 7,2 млн т пшеницы, что на 35% меньше, чем годом ранее. В течение февраля сельхозорганизации реализовали 1,4 млн т пшеницы — на 1% меньше, чем в январе и на 30% ниже объема февраля 2018-го.

Показать еще

Статьи по теме
Запасы пшеницы на 35% меньше прошлогодних
Пшеница в мире продолжает дешеветь
Refinitiv: Россия может сохранить мировое лидерство по экспорту пшеницы
Темпы экспорта зерна опустились ниже прошлого года
Сейте пшеницу

Читайте такжеПартнерский материал. О технологии дифференцированного внесения при работе с жидкими удобрениямиПартнерский материал. AUTOSPRAY от KUHN: экстремальная точность опрыскивания


Рекомендации
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией