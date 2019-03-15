Запасы пшеницы на 35% меньше прошлогодних

К 1 марта в запасах у российских аграриев было 14,9 млн т зерновых и зернобобовых агрокультур, что на 28% ниже показателя на эту дату в прошлом году. В том числе запасы пшеницы сократились на 35% до 7,2 млн т. В течение февраля сельхозорганизации реализовали 1,4 млн т пшеницы — на 1% меньше показателя января и на 30% ниже объема февраля 2018-го.



Как отмечают аналитики «Зерно Онлайн», впервые с начала текущего сезона запасы пшеницы оказались ниже среднего показателя за предыдущие пять лет (на 1,1%). Тем не менее, по их данным, в ведущих регионах Центрального и Центрально-Черноземного районов лишь в Липецкой и Курской областях реализация немного превысила уровень прошлого сезона. В ведущих регионах Северного Кавказа продажи упали на 41-63%. Существенно ниже уровня прошлого сезона объем реализации и в ведущих регионах Поволжья.



Аграрии продолжают занимать выжидательную позицию, отмечает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Сейчас идет небольшое снижение цен, поэтому на рынке наблюдается затишье», — сказал он «Агроинвестору». По данным компании, на первой неделе марта цены на все классы пшеницы скорректировались вниз на 15-20 руб./т. Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал удешевление на 50-125 руб./т в зависимости от класса.



При этом аграрии надеются на возобновление роста цен на пшеницу, хотя явных факторов для этого сейчас не прослеживается, констатирует вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Поэтому сейчас вопрос, скорее, в том, успеют ли они реализовать зерно, пока цены довольно высокие», — прокомментировал он «Агроинвестору». По его словам, на внутренние цены оказывает давление снижение экспортного спроса, а также хорошие прогнозы на будущий валовой сбор. «Пока с озимыми все хорошо, и мы смотрим на высокий урожай. В следующем сезоне ожидается увеличение предложения и на мировом рынке», — напомнил Корбут.



Согласно прогнозу ФАО ООН, в 2019 году мировое производство пшеницы составит 757,4 млн т, что на 4% выше показателя 2018-го и лишь на 2 млн т ниже рекордного уровня 2017-го. Урожай пшеницы в России пока оценивается международной организацией на уровне 79 млн т против 72,1 млн т в 2018-м. «СовЭкон» прогнозирует сбор пшеницы в этом году в 80 млн т, аналитический центр «Русагротранса» - в 78,6 млн т, ИКАР — в 78,5 млн т, Минсельхоз России — в 75-78 млн т.



Переходящие запасы пшеницы в России на конец сезона-2018/19 Минсельхоз США ожидает на уровне 6,5 млн т против рекордных 11,9 млн т в конце сезона-2017/18 (без учета Крыма). По данным Росстата на 1 февраля, общие запасы агрокультуры в стране составляли 18,8 млн т, из которых 10,1 млн т находилось в перерабатывающих и заготовительных организациях.

