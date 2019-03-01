Минсельхоз запретил продавать интервенционное зерно на экспорт

Находящееся в федеральном интервенционном фонде зерно решено реализовывать только для внутреннего рынка. Об этом говорится в письме от 26 февраля, подписанном замминистра сельского хозяйства Оксаной Лут и разосланном Минсельхозом в регионы (копия есть у «Агроинвестора»).



В документе отмечается, что в последнее время участились жалобы от сельхозпроизводителей на сложности, связанные с приобретением зерна, а цены на реализуемое зерно и на отгрузку сильно завышаются. В этой связи Минсельхоз поручил довести до аграриев и переработчиков информацию о возможности приобретения на торгах интервенционного зерна, которое реализуется «исключительно для обеспечения внутренних потребностей».



Торги интервенционным зерном проводятся с октября по распоряжению правительства №2134. В соответствии с ним, в 2018—2019 годах разрешена продажа до 1,5 млн зерна из интервенционного фонда «на внутреннем российском рынке и (или) на экспорт». Однако по решению Минсельхоза участвовать в торгах могут только внутренние производители, в том числе предприятия мукомольной, хлебопекарной и комбикормовой промышленности, подтвердил «Агроинвестору» представитель ведомства. «Решение о направлении реализации принимается Минсельхозом. Таким образом, внесение изменений в данное распоряжение не требуется», — пояснил он.



Минсельхоз рассчитывает, что реализация зерна российским переработчикам будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации и загрузке перерабатывающих мощностей. «При этом для продажи за рубеж указанные объемы зерна являются незначительными», — отметил представитель министерства.



Торги интервенционным зерном на Национальной товарной бирже стартовали 20 июня 2018 года. Сначала зерно продавалось только на экспорт, весь предусмотренный объем в 500 тыс. т был раскуплен к концу сентября. В рамках распоряжения №2134 по состоянию на 27 февраля реализовано еще 1,03 млн т, что составляет 68,9% от планируемого к реализации объема в 1,5 млн т. По данным на 15 февраля, оставшийся объем интервенционного фонда составлял 2,6 млн т зерна стоимостью 25,2 млрд руб. Ближайшие торги намечены на 4-6 марта.



Нынешняя ценовая конъюнктура позволяет вести продажи из госфонда, отмечает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Зерно из интервенционного фонда не может продаваться ниже цены закупки, так как нужно возвращать выделенные на это средства. Текущие цены позволяют продавать без убытка, соответственно, интервенционный фонд заинтересован сейчас продать все зерно, а по каким адресам — не имеет значения», — прокомментировал «Агроинвестору» Злочевский. Он также заметил, что львиная доля зерна в интервенционном фонде приходится на пшеницу 3-го класса, которая не является экспортной позицией. В то же время и для внутреннего рынка объем в 1,5 млн т не является значительным. «Тем не менее, на локальном уровне продажи зерна из интервенционного фонда могут оказывать воздействие на рынок», — акцентировал Злочевский.



По данным аналитической компании «ПроЗерно» за последние 12 месяцев цены на фуражную пшеницу на европейской части страны выросли в 1,9 раза, на продовольственную пшеницу 3-го и 4-го классов — в 1,6 и 1,8 раза. Как следствие, повышаются и цены на муку: по данным Росстата, в январе оптовая цена на пшеничную муку высшего сорта в среднем по стране составляла 17,5 тыс. руб./т, что на 37% больше уровня января 2018-го, мука первого сорта подорожала на 32% до 15,7 тыс. руб./т. На этом фоне переработчики зерна ранее предупреждали о неизбежном увеличении цен конечной продукции. Кроме того, как заявлял исполнительный директор торгового дома «Русский хлеб» (входит в группу «Грейн холдинг») Сергей Рыбаков, переработчики не могут найти «достойной партии зерна», чтобы загрузить мощности своих предприятий.





