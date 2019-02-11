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Регионы
Запасы пшеницы на четверть ниже прошлогодних
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
11 февраля 2019
Экспорт зерна продолжает идти рекордными темпами
К концу сезона-2018/19 запасы пшеницы сократятся до трехлетнего минимума
Фото: «Черкизово»

К 1 января 2019 года запасы пшеницы в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях составляли 21,7 млн т, что на 8,2 млн т или на 27% меньше показателя на 1 января 2018-го. Как следует из данных Росстата, в том числе в сельхозорганизациях остатки к началу второй половины сезона сократились на 32% до 10,2 млн т, в заготовительных и перерабатывающих организациях — на 22% до 11,5 млн т.

В течение декабря сельхозорганизации реализовали 4,5 млн т пшеницы — на 21% меньше аналогичного месяца 2017-го, в целом за 2018 год объемы реализации аграриями увеличились на 10% до 46,5 млн т. Среднюю цену на продаваемую пшеницу на конец декабря Росстат оценил в 10462 руб./т против 6776 руб./т в декабре 2017-го.

В целом запасы зерна ко второй половине сезона снизились на 22% до 35,7 млн т, в том числе в сельхозорганизациях — на 24% до 20,3 млн т. Таким образом, остатки зерна активно сокращаются: месяцем ранее они были на 19% меньше, отмечает аналитический центр «СовЭкон». Значительнее всего запасы культуры к началу 2019 года уменьшились в экспортных регионах Юга и Северного Кавказа — на 39% до 6 млн т. Так, в Ростовской области запасы ниже прошлогодних на 34%, в Ставропольском крае — на 46%, на Кубани — на 26%.

Остатки зерна на Юге близки к исторически минимальным уровням, в центре они также невысоки, подтверждает руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов. «Цены практически с самого начала сезона были на достаточно высоком уровне и потом только росли. Как следствие, все это время шла активная реализация зерна крестьянами», — сказал «Агроинвестору» Суханов. В то же время, продолжает он, еще немного зерна у аграриев осталось, и последние партии все хотят продать по максимальной цене. «Поэтому, по крайней мере, в феврале, я думаю, мы не увидим значительного сокращения запасов в сельхозорганизациях, а вот в марте может произойти перемена тенденции. По крайней мере на Юге, где уже будет приближаться новый урожай и позднее — в апреле-мае — экспортеры могут уже предлагать другие цены, значительно более низкие. Тем более есть признаки того, что сбор нового урожая на Юге будет ранним и может начаться уже в конце июня», — оценивает эксперт. В Центре и Поволжье урожай собирается позже, ближе к концу июля — в августе. «Поэтому здесь запасы могут начать реализовываться в конце марта — в апреле, а в Сибири — еще позже», — прогнозирует Суханов.

Однако ничего критичного в сокращении запасов пшеницы эксперт не видит. «Ранее запасы к аналогичной дате находились и на более низких уровнях, например в 2012 году или в 2007-м. В некоторых случаях это приводило к тем или иным ограничениям экспорта, либо начинали активную реализации зерна из интервенционного фонда, что сейчас и происходит», — заметил Суханов. К концу сезона-2018/19, согласно оценке ИКАР, запасы зерна составят около 13,5 млн т, в том числе около 10 млн т пшеницы. «Это значительно меньше, чем в прошлом сезоне, когда, по нашим данным, было около 18 млн т зерна, в том числе 14,5 млн т пшеницы. Однако были года и с более низкими остатками, например, в сезоне-2015/16 оставалось лишь 11 млн т зерновых», — напомнил он.

Согласно январскому прогнозу «СовЭкона», на конец сезона-2018/19 запасы зерна могут составить 12,7 млн т. В том числе остатки пшеницы оцениваются в 7,7 млн т, что станет самым низким показателем за последние три сезона. «Низкие запасы будут в ближайшее время поддерживать рост цен, в первую очередь в экспортных регионах», — констатируют аналитики центра. Вместе с тем, добавляют они, текущий объем остается выше, чем на 1 января сезонов-2014/15 и 2015/16. Кроме того, на фоне ожидаемого снижения темпов экспорта во второй половине сезона можно ожидать и замедление сокращения запасов.

Пока же экспорт российского зерна еще остается выше прошлогодних рекордных темпов. По информации ФТС, к 7 февраля отгрузки составляли 32,6 млн т, что почти на 3% больше аналогичного периода сезона-2017/18. В том числе за рубеж отправлено 27,3 млн т пшеницы, 3,4 млн т ячменя и 1,5 млн т кукурузы. По итогам текущего маркетингового года аналитическая компания «ПроЗерно» прогнозирует экспорт зерна на уровне 45,6 млн т против 52,4 млн т в 2017/18, Российский зерновой союз - 45-47 млн т, Минсельхоз России - в 42 млн т. Минсельхоз США в конце прошлой недели поднял свой прогноз по российскому экспорту до 44,9 млн т без учета Крыма. Переходящие запасы пшеницы в России на конец сезона американские аналитики ожидают на уровне 6,5 млн т (без Крыма), что в 1,8 раза меньше конца предыдущего сельхозгода.

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