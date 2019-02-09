Минсельхоз США повысил прогноз мирового производства пшеницы благодаря России

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) повысила прогноз мирового производства пшеницы в сезоне-2018/19 до 734,7 млн т, что на 1,3 млн т больше декабрьской оценки. Как говорится в вышедшем в пятницу вечером февральском обзоре (в январе отчет не выходил из-за «шатдауна»), объем увеличен в основном благодаря России. Урожай в нашей стране после публикации данных Росстатом поднят на 1,6 млн т до 71,6 млн т. Минсельхоз США в своей статистике не учитывает Крым, где в 2018 году, согласно Росстату, было собрано 451 тыс. т агрокультуры.



Одновременно с мировым производством повышена оценка и глобальной торговли пшеницей — на 1,1 млн т до 179,5 млн т. Тем не менее такой показатель по-прежнему будет ниже предыдущих двух рекордных сезонов, когда мировые экспортеры отгрузили 182,3 млн т и 182,6 млн т соответственно. Для России прогноз экспорта повышен еще на 500 тыс. т до 37 млн т на фоне «продолжающихся высоких месячных темпов, несмотря на снижение конкурентоспособности».



Для Австралии оценка экспорта в очередной раз снижена на 0,5 млн т до 10 млн т в связи с низкими темпами вывоза из-за засухи. Меньше страна вывозила только в сезоне-2007/08, когда было отгружено 7,5 млн т. В отношении других ведущих игроков — США, Канады, Евросоюза и Аргентины — цифры остались прежними. При этом аналитики FAS USDA отмечают, что темпы экспорта из США в ближайшие месяцы могут возрасти из-за повышения котировок в странах Черного моря, в первую очередь в России. «Цены на черноморскую пшеницу стали выше, чем на американскую, в результате чего по состоянию на январь США стали более конкурентоспособными на мировом рынке. Это, вероятно, увеличит месячные темпы американского экспорта», — говорится в обзоре.



Переходящие запасы в мире на конец текущего маркетингового года Минсельхоз США прогнозирует на уровне 267,5 млн т, что на 0,5 млн т ниже декабрьской оценки и на 12,5 млн т или на 4,5% меньше сезона-2017/18. В том числе для России на фоне роста оценки производства запасы повышены на 1,1 млн т до 6,5 млн т, тем не менее это по-прежнему в 1,8 раза меньше предыдущего рекордного сезона.



Мировое производство кукурузы в февральском обзоре FAS USDA незначительно снижено — на 0,3 млн т до 1099,6 млн т, что, впрочем, остается на 24 млн т или на 2,2% больше показателя прошлого маркетингового года. «Снижение в США, Мексике и Южной Африке немного перевесило увеличение валового сбора в Аргентине, Китае и на Украине. Урожай и в Аргентине, и на Украине оценивается как рекордный», — указано в обзоре Минсельхоза США. Прогноз мировой торговли кукурузой увеличен на 0,4 млн т до 163,6 млн т, а оценка ее переходящих запасов — на 1 млн т до 309,8 млн т, что остается минимумом с 2014/15.



По ячменю при сохранении практически неизменной оценки глобального производства (140,6 млн т) объем торговли сокращен на 0,4 млн т до 27 млн т, преимущественно за счет пересмотра прогноза для Украины. Экспорт ячменя из России, как и в декабре, FAS USDA ожидает на уровне 4,7 млн т. Прогноз переходящих запасов ячменя американские аналитики, напротив, улучшили на 0,5 млн т до 17,9 млн т, однако это останется самым низким значением с сезона-1983/84.

