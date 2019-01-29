Минсельхоз озвучил прогноз урожая зерна в 2019 году

В 2019 году валовой сбор зерна составит 108-110 млн т «с учетом тех предпосылок, которые заложены», сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным. В том числе производство пшеницы составит 67 млн т. «Это пока пальцем в небо, если так можно выразиться, простите за сленг, но тем не менее», — добавил министр (цитата по стенограмме на kremlin.ru).



По словам Патрушева, озимые агрокультуры в России посеяны на площади 17,7 млн га и около 90% из них находится в хорошем состоянии. «Ситуация с остальными станет известна уже после схода снежного покрова», — уточнил чиновник. Он отметил, что приблизительно такой же процент был и в прошлом году, хотя «ситуация в этом году, наверное, будет чуть лучше». Вся посевная площадь под урожай 2019 года составит около 80,5 млн га, что на 1,2 млн га больше показателя 2018-го. «Сейчас уже активно готовимся к весеннему севу. Обеспеченность семенами на середину января у нас составляет 5,5 млн т, а всего нам нужно к весеннему севу, чтобы у нас было 5 млн 630 тыс. т. Но, когда сев начнется, нет сомнений, что обеспеченность будет 100%», — заверил Патрушев. Также аграрии приобрели более 101 тыс. т минеральных удобрений в действующем веществе, что на 13,5 тыс. т больше, чем годом ранее.



Предварительный прогноз на урожай-2019, сделанный ранее экспертами, существенно выше оценки Минсельхоза. Так, в конце осени аналитический центр «СовЭкона» прогнозировал сбор зерна в 121 млн т, в том числе 77,3 млн т пшеницы. Причем с тех пор, отмечает директор «СовЭкона» Андрей Сизов, ситуация улучшилась. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отмечал в декабре, что, вероятно, в 2019-м урожай зерна будет выше, чем полученные в 2018 году 112,9 млн т, так как озимыми была засеяна рекордная площадь и их состояние пока неплохое. О том, что урожай зерновых озимых агрокультур в 2019 году может быть высоким, сообщал в середине января и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



Патрушев вновь подтвердил, что экспортный потенциал в этом сельхозгоду составляет 42 млн т зерна, из которых 36 млн т придется на пшеницу. Ранее Минсельхоз оценивал отгрузки пшеницы в 37 млн т (текущий прогноз по экспорту «СовЭкона» - 44,6 млн т зерна, в том числе 35,6 млн т пшеницы, аналитического центра «Русагротранса» - 42 млн т и 34,8 млн т). При этом в последующие периоды планируется работать над качеством вывозимого зерна, напомнил Патрушев. «У нас будут покупать страны, которые нуждаются именно в хорошей, качественной пшенице, в качественном зерне», — рассчитывает он.



Также на встрече была затронута тема обязательной электронной ветсертификации, которую Путин поддерживает. По мнению главы государства, ее внедрение будет способствовать цивилизованному развитию сельского хозяйства как отрасли, и положительно отразится на здоровье людей. «Это будет, безусловно, укреплять наши позиции на рынке, и прежде всего на внутреннем рынке, потому что это будет работать и работает на интересы потребителя», — добавил президент.



Как сообщил Патрушев, в декабре число оформляемых электронных ветдокументов за сутки достигло 6 млн штук, по итогам месяца было заполнено 137 млн сертификатов и в целом по стране работа по их внедрению «выходит на плановые показатели». Как уточнил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, также принявший участие во встрече, в системе зарегистрировано 332 тыс. юрлиц, 388 тыс. индивидуальных предпринимателей и 1,4 млн физлиц. «У нас только молочная продукция не вошла готовая, а так все колбасные изделия, все. Сегодня ведь никакого шума нет, все сегодня работают», — сказал Данкверт.



Ранее представители Минсельхоза и руководства Россельхознадзора неоднократно выражали намерение включить молочные продукты в систему электронной ветеринарной сертификации. В ноябре замминистра сельского хозяйства Оксана Лут заявляла, что готовая молочная продукция будет в «Меркурии» уже с апреля 2019 года. А Россельхознадзор предрекал обвал закупочных цен на молоко к апрелю в случае, если молочная продукция не начнет отслеживаться в «Меркурии».



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