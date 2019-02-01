Минсельхоз намерен просубсидировать перевозку 80 тысяч тонн зерна

Минсельхоз опубликовал новый вариант проекта правительственного постановления о субсидировании перевозок зерна из удаленных регионов. Как следует из пояснительной записки к документу, всего с 1 февраля по 31 августа по льготному тарифу предполагается перевезти 80 тыс. т зерновых в направлении Центрального и Северо-Западного федеральных округов.



Субсидии будут предоставляться в пределах ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете, отмечает Минсельхоз. В нем для РЖД выделено 99,98 млн руб. на возмещение потерь, возникающих при установлении льготного тарифа. «Срок установления льготного тарифа на перевозку зерна в период с 1 февраля по 31 августа обусловлен высоким темпом экспорта и наращивания запасов зерна в начале маркетингового года и необходимостью сдерживания роста цен в конце маркетингового года», — отмечается в пояснительной записке.



Льготные тарифы предполагается предоставить восьми регионам, пять из которых входят в Сибирский федеральный округ — это Красноярский и Алтайский края, Новосибирская, Омская и Кемеровская области. Также в список вошли Оренбургская, Курганская и Тюменская области. «Перечень регионов определен Минсельхозом исходя из критериев наибольшего удаления от основных потребителей зерна, наличия значительного профицита и наименьшей цене на зерно по сравнению со среднероссийской», — говорится в пояснительной записке. Льготы предполагается ввести для перевозки зерна в Центр и на Северо-Запад страны. «Регионы ЦФО являются крупнейшими потребителями зерновых культур, а в регионах СЗФО потребление за восемь месяцев 2019 года превысит запасы на начало года», — поясняет аграрное ведомство.



Проект постановления нацелен на снятие напряжения в зернодефицитных регионах, где собственного производства недостаточно, однако 80 тыс. т — очень небольшой объем, обращает внимание вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. «Это работа нескольких комбинатов. Но, например, для мукомольных предприятий Москвы и Санкт-Петербурга — а можно предположить, что в первую очередь это зерно будет предназначено для этих регионов, — такой объем позволит на определенное время снять напряжение», — сказал «Агроинвестору» Корбут. По данным РЗС, внутренние цены на пшеницу сейчас находятся на рекордных уровнях: по сравнению с прошлым годом прирост составил 39-88%, еженедельно цены увеличиваются на 200-300 руб. По информации Минсельхоза на 24 января, средняя цена в ЦФО на пшеницу 3-го класса составляла 11,5 тыс. руб./т без НДС, 4-го класса — 11,2 тыс. руб./т. В Сибири к этой дате 3-й и 4-й класс были существенно дешевле и продавались в среднем по 9,2 тыс. руб./т и 7,9 тыс. руб./т.



Субсидии для РЖД на перевозку зерна из удаленных регионов вводились в сезоне-2017/18 после рекордного урожая зерновых в 135,5 млн т. Тогда льготы действовали для 13 регионов. 1 марта прошлого года президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости продления субсидирования железнодорожных перевозок и на следующие зерновые сезоны. Ранее Минсельхоз публиковал целый ряд проектов постановлений во исполнение поручения главы государства. В том числе в преддверии нового сезона число регионов, получающих субсидии, предполагалось сократить до пяти, а саму субсидию продлить до 30 июня 2019 года, вывезя за этот период 1,02 млн т зерновых.

