Минсельхоз может оказать господдержку портовым терминалам

Минсельхоз изучает возможность предоставления господдержки проектам по строительству и модернизации припортовых терминалов по перевалке зерна и масличных агрокультур. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на аграрное ведомство. «С учетом задач, поставленных президентом по удвоению экспорта, Минсельхоз России рассматривает возможность предоставления проектам по строительству, реструктуризации и модернизации припортовых терминалов по перевалке зерновых и масличных культур существующих мер государственной поддержки, в том числе по программе льготного кредитования под 5% годовых», — рассказал представитель ведомства.



Он также отметил, что разработан комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, согласно которому планируется строительство новых портов и создание дополнительных портовых мощностей, в том числе по перевалке насыпных и наливных грузов. «Критичных проблем при приеме, разгрузке с вагонов и отгрузке зерна на экспорт Минсельхозом России не наблюдается», — заверило министерство.



На прошлой неделе министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил о намерении регулировать внутренний зерновой рынок, а глава Россельхознадзора Сергей Данкверт объявил, что ведомство готовит предложения по усилению контроля над отгрузкой зерна. Ранее на этой неделе стало известно, что Минсельхоз разослал в адрес руководителей портовых терминалов письма, в которых попросил еженедельно сообщать об объемах приема и перевалки зерна. Информация необходима «в целях обеспечения планомерной загрузки существующих инфраструктурных мощностей по перевалке зерна», говорилось в письме за подписью замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут. Сведения министерство рассчитывает получать до 5 января 2020 года.



Тем не менее, как позднее заверил Минсельхоз, при текущем производстве зерновых и зернобобовых агрокультур в ближайшей перспективе дефицита портовых мощностей в целом по стране не ожидается. Так, номинальная мощность перевалки зерна российских портов составляет более 50 млн т, при том что экспорт зерна в этом сезоне ведомство прогнозирует на уровне 42 млн т. По оперативным данным ФТС, с 1 июля по 17 января Россия экспортировала 30,1 млн т, что на 3% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в том числе отгрузки пшеницы выросли на 11% до 25,3 млн т. Экспорт зерна в январе аналитический центр «СовЭкон» прогнозирует на уровне 2,3 млн т, в том числе 1,8 млн т пшеницы.



В соответствии с проектом «Экспорт продукции АПК», в ближайшие шесть лет урожай зерна должен вырасти на 22% со 112,9 млн т в 2018-м до 137,5 млн т в 2024-м. Рост производства масличных запланирован в 1,8 раза до 35 млн т. В результате увеличения валовых сборов экспорт зерновых, как ожидается, к 2024 году вырастет в 1,5 раза до $11,4 млрд, а масложировой продукции — в 2,8 раза до $8,6 млрд. В связи с этим портовые мощности планируется нарастить почти в полтора раза, говорил осенью Патрушев. «По прогнозу Минсельхоза, к 2024 году мощность только перевалки зерна должна достичь 77,7 млн т, то есть увеличиться на 25 млн т. Однако мы считаем целесообразным перенести сроки реализации проектов и ввода их в эксплуатацию с 2024 на 2021 и 2022 годы», — отмечал министр.

