Минсельхоз намерен регулировать цены на зерно

Минсельхоз будет регулировать цены на зерно на внутреннем рынке, однако в среднесрочной перспективе не ожидает их роста. Об этом сообщил глава агроведомства Дмитрий Патрушев. «Будем ориентироваться в последующие годы на улучшение качества зерна и, самое главное, будем регулировать цены на внутреннем рынке. С учетом того, что цена зерна на внешнем рынке на сегодняшний день достаточно благоприятная для экспортеров, порядка $240 [за тонну], то это естественно приводит к внутренним корректировкам нашей цены на внутреннем рынке», — сказал Патрушев в кулуарах выставки «Зеленая неделя» в Берлине (цитата по ТАСС).



Министр напомнил, что Росстат предварительно оценил урожай зерна в 2018 году в 112,9 млн т. «С учетом внутреннего потребления и с учетом переходящих остатков, я думаю, что порядка 42 млн т мы можем в этих условиях разрешить отправить на экспорт», — отметил он. К 10 января, согласно оперативной информации ФТС, с начала текущего сезона было вывезено 29,4 млн т зерна, в том числе 24,7 млн т пшеницы.



Cтабилизировать цены на внутреннем рынке Минсельхоз, в частности, планирует за счет субсидирования тарифов на железнодорожные перевозки зерна из Сибири. «Мы планируем на сегодняшний день организовать льготные тарифы на перевозку зерна, которое сосредоточено в Сибирском федеральном округе, где внутренняя цена на 3-4 тыс. руб. ниже, чем в европейской части России, что определенным образом должно скорректировать цены у нас на внутреннем рынке», — рассказал Патрушев.



Субсидии для РЖД на перевозку зерна из удаленных от портов регионов действовали в сезоне-2017/18 после рекордного урожая зерновых. В конце декабря 2018-го министерство опубликовало на regulation. gov.ru проект распоряжения о возобновлении субсидирования РЖД с 1 февраля по 1 сентября. На этот раз Минсельхоз предполагает ввести льготные тарифы для восьми регионов Поволжья, Урала и Сибири (Оренбургская, Курганская, Тюменская, Омская, Новосибирская, Кемеровская области, Красноярский и Алтайский края).



На вопрос о том, какие еще меры предполагаются для регулирования цен на внутреннем рынке, пресс-служба Минсельхоза пока не ответила.



В конце ноября вице-премьер Алексей Гордеев обещал дать указания регионам о «необходимости своевременного формирования зерновых запасов с целью сохранения оптимальных цен» на социально значимые продукты. А на прошлой неделе агроведомство сообщило о возобновлении торгов зерном интервенционного фонда, приостановленных 14 декабря прошлого года. По данным на 11 января, в интервенционном фонде хранилось 3 млн т зерна на сумму 29,1 млрд руб. Согласно распоряжению правительства от 5 октября 2018-го всего планируется продать до 1,5 млн т. В ходе предыдущих торговых сессий, прошедших в октябре-декабре, было реализовано 437 тыс. т зерна.



Ранее Институт конъюнктуры агарного рынка сообщил, что продовольственная пшеница и мука в России подорожали до исторических максимумов. Так, в Центре страны цена на пшеницу 3-го класса сейчас доходит до 15 тыс. руб./т с НДС.

