Нигерия вышла в топ-3 крупнейших покупателей российского зерна

В первой половине текущего сельхозгода Россия экспортировала 28,9 млн т зерна, что на 4% больше аналогичного периода прошлого сезона, подсчитал аналитический центр «Русагротранса». В том числе отгрузки пшеницы в июле-декабре увеличились на 12% до 24,4 млн т, ячменя — снизились на 13% до 3 млн т, кукурузы — упали почти вдвое до 1,2 млн т.



«В первой половине декабря отправки замедлились из-за непогоды, однако во второй половине темпы увеличились», — рассказал «Агроинвестору» директор центра Игорь Павенский.



Позиции крупнейших покупателей российского зерна сохраняют Египет и Турция. Первый нарастил закупки на 27% до 5,6 млн т, Турция — на 14% до 3,2 млн т. При этом по итогам декабря на третьей место среди импортеров зерна из России вышла Нигерия, увеличившая объем на 43% 1,3 млн т. «Нигерия опередила Вьетнам, куда в ноябре-декабре на фоне фитосанитарных претензий поставки практически не осуществлялись. В то время как в Нигерию только в ноябре было поставлено 214 тыс. т пшеницы, в декабре — 106 тыс. т», — отметил Павенский.



По оперативной информации ФТС, с 1 июля 2018-го по 9 января 2019-го экспорт зерновых достиг 29,2 млн т, что на 4% больше показателя аналогичного периода предыдущего сельхозгода. В том числе за рубеж продано 24,6 млн т пшеницы, 3 млн т ячменя, 1,2 млн т кукурузы. Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна по состоянию на 8 января также зафиксировал рост экспорта зерна на 4%, в том числе поставки пшеницы увеличились на 12% до 25,4 млн т, ячменя — сократились на 14% до 3,2 млн т, а кукурузы — на 46% до 1,3 млн т.



Сейчас темп экспорта продолжает снижаться, констатирует Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна. В декабре, по подсчетам аналитического центра «Русагротранса», экспорт зерна составил около 4,3 млн т, что на 13% меньше показателя декабря 2017-го. Во второй половине сезона будет наблюдаться дальнейшее сокращение, в том числе в январе экспорт может уменьшиться на 23% до 2,6 млн т. «Пшеницы в январе, по нашему прогнозу, может быть отгружено 2,3 млн т против 2,68 млн т годом ранее», — уточнил Павенский.



В целом по итогам сезона-2018/19, согласно обновленному прогнозу аналитического центра «Русагротранса», Россия может экспортировать 41,7 млн т зерновых агрокультур, в том числе 34,9 млн т пшеницы, около 4 млн т ячменя и 2,3 млн т кукурузы. «В конце года оживился спрос на кукурузу, и сейчас ее отгрузка идет более активно», — констатировал Павенский. Декабрьский прогноз Минсельхоза на текущий сезон — 42 млн т, в том числе 37 млн т пшеницы. В сезоне-2017/18 вывоз составил 52,4 млн т.

