Льготные тарифы на перевозку зерна могут ввести с 1 февраля

Минсельхоз предложил установить льготный тариф на перевозку зерна по сети Российских железных дорог (РЖД) с 1 февраля по 1 сентября 2019 года. Соответствующий законопроект размещен на официальном портале проектов правовых актов. «Срок установления льготного тарифа <…> обусловлен высоким темпом экспорта и наращивания запасов зерна в начале маркетингового года и необходимостью сдерживания роста цен в конце маркетингового года», — говорится в документе.



Проект постановления предусматривает предоставление РЖД субсидий на возмещение потерь в доходах в результате установления льготных тарифов при перевозке зерна железнодорожным транспортом со станций железных дорог Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и Тюменской областей в направлении железнодорожных станций Бурятии, Дагестана, Забайкальского, Краснодарского, Пермского, Хабаровского, Приморского краев, Астраханской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Ростовской, Свердловской, Челябинской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.



Проблема с перевозками зерна обострилась в прошлом сезоне из-за рекордного урожая. В 2018/19-м сложностей меньше не стало, и, по большому счету, они те же, что и в предыдущем сельхозгоду, считает руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов. «Многие игроки рынка продолжают говорить о сложностях с поставкой вагонов, что, на наш взгляд, не связано с физической нехваткой подвижного состава, — обращает внимание эксперт. — Как правило, больше вагонов используется для перевозок на дальние расстояния, что увеличивает сроки оборачиваемости и приводит к возникновению ощущения дефицита вагонного парка в регионах, более близких к портам». Вместе с тем в ноябре отмечалось снижение стоимости перевозки автотранспортом на южных направлениях на фоне сокращения активности экспортеров, рассказал он «Агроинвестору».



В этом сезоне тарифы на перевозку железнодорожным транспортом динамично растут, говорит коммерческий директор «Глобэкс Грейн» (входит в топ-30 экспортеров зерна) Александр Григорьянц. «Наученные опытом прошлого сезона, теперь мы планируем отгрузки за полтора месяца, — делится он. — При этом с лета стоимость логистики ежемесячно увеличивалась». В январе тарифы должны вырасти еще на 3,5-5% к ценам начала декабря, утверждает топ-менеджер. Если раньше «Глобэкс Грейн» вез пшеницу из Самарской области в прибалтийский порт за 3,2 тыс. руб./т, то теперь цена выросла до 3,4 тыс. руб./т. По мнению Григорьянца, высокий спрос на вагоны, а значит, и высокие тарифы, сохранятся вплоть до февраля. И только с марта, когда начнется заметный откат по отгрузкам, стоимость перевозки может снизиться.



В Самарской области в этом сельхозгоду также отмечаются особые сложности с фрахтованием судов для экспортных поставок: рост цен на фрахт «убивает» практически всю прибыль, сетует директор компании «СИНКО Трейд» (входит в самарскую ГК «СИНКО») Вартан Мнацаканян. «Дело в том, что у нас только одна водная артерия — Волга, по которой можно попасть либо в Каспий, либо в бассейн Азовского и Черного морей, — поясняет он. — Понятно, что судовладельцы предпочитают делать по несколько коротких рейсов в южных регионах, нежели один длинный от нас».



Что касается роста цен, то сейчас это главная проблема, решением которой должно заняться государство, считает Мнацаканян. В частности, необходимо подключить ФАС, отрегулировать тарифы и налоги для судовладельцев в зависимости от региона, как были отрегулированы тарифы РЖД для отдаленных областей, предлагает топ-менеджер. «В прошлом сезоне аналогичные логистические трудности мы смогли преодолеть благодаря низкой цене на товар и большому количеству предложений на рынке, — говорит он. — В этом же сельхозгоду при дорогом товаре и дорогой логистике, которая, кстати, доходит до 30% в конечной стоимости продукта (а еще примерно 20% прибавляют перевалки на элеваторах), мы фактически получаем „красный свет“». Например, в декабре один из клиентов «СИНКО Трейд», законтрактовав 3 тыс. т пшеницы, не смог ее вывезти из-за неподъемных цен, которые ему выставили судоходные компании.



Субсидии на перевозку зерна в направлении портов вводились в конце 2017 года после рекордного урожая, составившего 135,5 млн т. По постановлению правительства, льгота действовала для 13 регионов Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. Субсидии предоставлялись до 30 июня 2018 года. Как сообщал Минсельхоз, за это время было согласовано к перевозке по льготному тарифу около 3,06 млн т зерна (44,3 тыс. вагонов) на общую сумму субсидий свыше 3 млрд руб.

