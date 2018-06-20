Льготную перевозку зерна продлят лишь для пяти регионов

Минсельхоз предлагает сократить с 13 до пяти число регионов, получающих субсидии на перевозку зерна железнодорожным транспортом. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный аграрным ведомством, опубликован на сайте regulation. gov.ru. Согласно тексту документа, использование этой меры поддержки предлагается продлить до 30 июня 2019 года, на что в этом году потребуется дополнительно 1,4 млрд руб.



Субсидии на перевозку зерна в направлении портов были введены в этом сезоне после рекордного урожая, составившего 135,4 млн т. По постановлению правительства № 1595 от 20 декабря 2017 года, льгота сейчас действует для 13 регионов: Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Курганской, Новосибирской и Омской областей. Из них зерно может вывозиться в направлении портов без взимания провозной платы с грузоотправителей, с возмещением «Российским железным дорогам» потерь из федерального бюджета. 1 марта президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости продления механизма субсидирования железнодорожных перевозок и на следующие зерновые сезоны.



Выполняя поручение президента, Минсельхоз в проекте постановления предлагает продлить субсидии до 30 июня 2019 года. В то же время восемь регионов Центрального и Приволжского федерального округов из-под действия льготы в следующем сезоне предполагается исключить и оставить лишь Оренбургскую, Курганскую, Новосибирскую и Омскую области. Для первых двух лимиты вывоза установлены в объеме 150 тыс. т и 130 тыс. т зерна, для Новосибирской области — 294 тыс. т, для Омской — 350 тыс. т. Кроме того, в новом сезоне льготные перевозки могут распространить на Красноярский край, откуда с использованием субсидий может быть отправлено 100 тыс. т зерновых. Таким образом, в сезоне-2018/19 Минсельхоз рассчитывает просубсидировать перевозку 1,02 млн т зерна против 3,18 млн т в текущем сельхозгоду.



Такое решение аграрное ведомство обосновывает текущей конъюнктурой зернового рынка и прогнозируемым производством зерна в 2018 году. Как поясняет Минсельхоз, производство зерна в этих пяти регионах оценивается в объеме до 11,7 млн т (меньше на 19,8% к уровню прошлого года) при потреблении в среднем до 8,4 млн т. «Запасы зерна в указанных регионах по состоянию на 1 мая 2018 года составили 4,7 млн т, что на 25,4% больше уровня прошлого года. Таким образом, производство зерна в новом сезоне с учетом переходящих запасов будет негативно влиять на финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей», — говорится в пояснительной записке к проекту.



Целью программы является перемещение экспортного спроса на зерно в удаленные от портов регионы, однако выбор этих регионов на следующий сезон вызывает вопросы, комментирует президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Да, переходящие запасы на следующий сезон там будут довольно высокие, но перспективы урожая не очень благоприятные», — сказал «Агроинвестору» Злочевский. Так, в Сибири, ряде регионов Поволжья и Урала сложились неблагоприятные погодные условия в период посевных работ, что несет риски для урожая. «Как раз именно в выбранных регионах в этом году возникли проблемы с будущим урожаем, поэтому не исключено, что вывозить из них будет особо и нечего», — предположил Злочевский. Ранее из-за угрозы срыва посевной в Новосибирской и Омской областях был введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил накануне глава Центра научного обеспечения АПК Омской области Иван Храмцов, из-за дождливой и холодной погоды посевная в этом году «проводилась в сжатые сроки, вегетационный период будет коротким». Кроме того, по его словам, в этом году «не удалось провести нормальную борьбу с сорняками и вредителями» (цитаты по ТАСС).



В сезоне-2017/18 по состоянию на 29 мая по постановлению № 1595 согласованы заявки на субсидируемую перевозку 2,1 млн т зерна на общую сумму субсидий в размере 1,9 млрд руб. В федеральном бюджете на 2018 год по этому направлению предусмотрено 1,99 млрд руб.

