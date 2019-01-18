Цены на пшеницу и муку достигли максимумов

Цены на продовольственную пшеницу и муку в России достигли исторических максимумов, сообщает Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Драйверами роста цен на зерно были регионы юга России, а также Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где ценовые индексы — самые высокие в стране. Этому способствовали возросшие мировые цены и очередное ослабление курса рубля, что ведет к активному экспорту, а также высокий спрос со стороны животноводческого и птицеводческого секторов.



Как рассказал «Агроинвестору» руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов, в в Центральном федеральном округе цена на пшеницу 3-го класса сейчас доходит до 15 тыс. руб./т с НДС. Средняя ее цена по Центральному Черноземью — около 13-13,5 тыс. руб./т, а цена 4-го класса доходит до 12,5-13 тыс. руб./т.



По данным аналитической компании «ПроЗерно», за первую рабочую неделю нового года пшеница 3-го класса в среднем подорожала на 115 руб. до 13480 руб./т, 4-го класса — на 60 руб. до 12400 руб./т (EXW с НДС), в то время как к аналогичной дате 2018-го цены находились на уровнях 8369 тыс. руб./т и 7054 руб./т соответственно. По оценке Национального союза производителей, в центре и на юге пшеница 3-го и 4-го классов на прошлой неделе не изменилась в цене, а в Поволжье 3-й класс подорожал на 100 руб. до 10,2-13 тыс. руб./т, на Урале — на 250 руб. до 10,3-11,7 тыс. руб./т, в Сибири — на 300 руб. до 8,5-12 тыс. руб./т. По информации аналитического центра «СовЭкон», за декабрь средние котировки на пшеницу 4-го класса (EXW, европейская часть) укрепились на 600 руб. до 11075 руб./т или примерно на 5%, в то же время в первую рабочую неделю января центр зафиксировал незначительное снижение цен на 50 руб. как на пшеницу 3-го, так и 4-го классов.



Однако тенденции к какому-либо существенному снижению цен на пшеницу на внутреннем рынке пока не просматривается, говорит Суханов. «Насколько долго этот тренд продлится, сложно сказать, так как все в первую очередь будет зависеть от мировых цен, с которыми сейчас вынуждена конкурировать и внутренняя переработка», — поясняет эксперт. По данным ИКАР, экспортная цена на пшеницу 4-го класса с поставкой в начале февраля в настоящее время уже поднялась до $239-240 за тонну (FOB, 12% протеина). При этом Суханов заметил, в Европе и Америке остаются довольно большие запасы пшеницы, при том что темпы экспорта у них низкие. «Поэтому все будет зависеть от того, готовы ли они будут готовы снизить свою цену предложения, чтобы увеличить отгрузки. Или по-прежнему будут ждать, пока закончится российская пшеница», — указал Суханов.



Укрепление цен на зерно, повышение НДС на услуги, а также тарифов ЖКХ вызвали новый виток ценового роста и на муку уже в начале года, говорят аналитики ИКАР. За период с 27 декабря по 11 января, например, пшеничная мука высшего сорта поднялась в цене на 500 руб. до 19,5 тыс. руб./т. «В итоге в первой половине января цены производителей и оптовых компаний на пшеничную муку практически во всех субъектах России превысили предыдущие ценовые максимумы 2016-го. На ржаную муку в ряде регионов также были зафиксированы новые исторические рекорды», — отмечают в ИКАР. По данным «ПроЗерно», за неделю пшеничная мука высшего сорта подорожала на 280 руб. до 18,5 тыс. руб./т.



Несмотря на весьма резкий рост цен, продолжают в ИКАР, маржинальность мукомольного производства оставалась на крайне невысоком уровне в связи с опережающим ростом цен на зерно. Ранее Минсельхоз опубликовал на сайте regulation. gov.ru проект приказа о выдаче льготных краткосрочных кредитов на закупку зерна. Как говорится в пояснительной записке, документ разработан «по многочисленным просьбам как уполномоченных банков, так и отраслевых союзов».



Тем не менее сам Минсельхоз характеризует ценовую ситуацию как стабильную. Как сообщило агроведомство в четверг, среднероссийские цены на пшеницу 3-го класса с начала года остались неизменными, 4-й класс за две недели подорожал на 2%. За прошедшие две недели цены на зерновые культуры в Северо-Кавказском, Приволжском и Уральском федеральных округах демонстрировали незначительный рост, в Центральном и Сибирском округах — в основном снижались, в Южном и Дальневосточном округах — оставались стабильными», — говорится в сообщении Минсельхоза.

