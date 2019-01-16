Агроэкспорт вырос на 20%

Экспорт продукции АПК в 2018 году вырос на 20% примерно до $25 млрд, сказал глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев на Гайдаровском форуме в Москве. «У нас свежие цифры по 2018 году. Очередной рекорд по несырьевому неэнергетическому экспорту — $148 млрд с плюсом. Предыдущий рекорд был в 2012 году — $143 млрд. По аграрному тоже рекорд», — привел данные Слепнев.



Он сообщил, что РЭЦ открыл пять национальных павильонов на ключевых азиатских площадках и несколько десятков российских компаний. «Однако результат, мягко скажем, скромный. Почему? Правильно упаковывать не можем, с сертификацией проблема, обеспечить регулярные и четкие поставки, наличие на складе не можем, по качеству скачем вверх-вниз, с брендированием и защитой интеллектуальной собственности, как правило, начальный уровень понимания у компаний», — перечислил он. Кроме того, по его словам, для расширения экспорта необходимо развивать логистику. «Нормальной сети ОРЦ и нормальных маршрутных поездов — то, что многие страны делают — у нас все-таки [их развитие] только начинается», — добавил Слепнев. Он сообщил, что сейчас запущено три маршрутных поезда. «Срок доставки сокращается примерно в три раза, стоимость — в четыре раза благодаря такому подходу. Это нужно развивать», — сказал Слепнев, добавив, что в развитии логистики должен участвовать бизнес, «но и без государства здесь тоже не обойтись».



В то же время, как отметил заместитель генсекретаря Союза китайских предпринимателей в России Вэнь Сиджан, на китайском рынке у российской продукции есть большие перспективы. «В нашем понимании российская продукция — более чистая, экологическая, более качественная. Результаты российского экспорта в Китай достигли хорошего уровня, и мы хотим с вами работать», — заверил он.



О том, что агроэкспорт в 2018 году может вырасти до $25 млрд, в декабре говорил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. В то же время глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявлял, что министерство ожидает роста вывоза до $26 млрд. В 2017-м поставки за рубеж сельхозсырья и продовольственных товаров из страны увеличились на 21% до $20,7 млрд. Согласно майскому указу президента, к 2024 году экспорт российской продукции АПК необходимо увеличить до $45 млрд.



Программа развития внешних продаж сельхозсырья и продовольствия способна стать катализатором изменений в секторе, определяющих не только его рост, но и позитивную динамику в смежных отраслях — агрохимии, машиностроении, пищевой промышленности и др., считает руководитель центра компетенций в АПК КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет. В то же время директор Евразийского центра по продовольственной безопасности Сергей Киселев полагает, что нарастить экспорт до $45 млрд к 2024 году невозможно. Так, по его словам, российская агропродукция не настолько конкурентоспособна на мировых рынках, при этом по ряду позиций — зерновым, масличным пик внешних продаж уже достигнут. «Сейчас идет рост внешних поставок мясной продукции, но небольшими темпами, так как рынки насыщены», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Как сообщает ФТС, доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре российского экспорта в январе-ноябре 2018 года составила 5,5% (в январе-ноябре 2017-го — 5,8%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 5%, в страны СНГ — 9,1%.

