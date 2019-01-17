Проект «Экспорт продукции АПК» обойдется в 406,8 млрд рублей

Финансирование проекта «Экспорт продукции АПК» до 2024 года составит 406,8 млрд руб., в том числе 38,8 млрд руб. — в 2019-м и 33,8 млрд руб. — в 2020-м, следует из документа, опубликованного на сайте Минсельхоза. Так, уже в этом году должно быть разработано не менее 50 корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК): 16 — для зерновой продукции, 14 — продукции пищевой перерабатывающей промышленности, 10 — масложировой продукции и 10 — для рыбы.



Как ранее пояснял глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, КПМК предусматривают заключение соглашений между государством и бизнесом, направленных на оказание поддержки экспортно ориентированным производствам. «Предприятия получат возможность поддержки из федерального бюджета и возьмут на себя обязательства по увеличению экспорта своей продукции», — говорил накануне первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов на совещании президента с членами правительства (цитата по ТАСС). На разработку правовой базы для КПМК и их заключение в АПК в 2019 году выделено 34,5 млрд руб. В 2020 и 2021 годах число заключенных КПМК должно будет составлять не менее 25 штук в год.



7,9 млрд руб. планируется выделить на создание шести оптово-распределительных центров (ОРЦ), которые будут ориентированы на экспорт. В соответствии с проектом, три из них предполагается запустить до конца 2022 года, совокупная мощность составит 220 тыс. т единовременного хранения. Еще три — мощностью до 190 тыс. т — должны быть введены в эксплуатацию до конца 2023 года. В перечне мероприятий уточняется, что предполагается предоставить субсидии на возмещение капзатрат на строительство ОРЦ и заключить с инвесторами договор о льготном кредитовании. Также должны быть организованы регулярные маршрутные отправки аграрной и пищевой продукции на экспорт: не менее 500 тыс. т в год до конца 2019-го и не менее 1 млн т в год до конца 2021-го, однако финансирование для достижения этой цели в проекте не предусмотрено.



Что касается задачи по устранению торговых барьеров, то 17,7 млрд руб. до 2024 года предполагается направить на содействие деятельности Россельхознадзора по расширению доступа на зарубежные рынки, 3,1 млрд руб. — на создание сети представителей Минсельхоза России — атташе по АПК (не менее 50 человек). Еще 4,7 млрд руб. будет потрачено на проведение дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий и экспозиций российских компаний АПК на международных выставках. В том числе в 2019-м на эти цели пойдет 263 млн руб.



Также в проекте указаны плановые показатели по посевным площадям и урожаю основных экспортно ориентированных агрокультур. Так, в 2019 году валовой сбор зерновых и зернобобовых должны составить 114,3 млн т, а в 2024-м — 137,5 млн т (в 2018-м собрали 112,9 млн т). Урожай масличных в этом году прогнозируется на уровне 19,6 млн т, к 2024-му этот объем должен увеличиться в 1,8 раза, до 35 млн т.



Согласно указу президента, подписанному в мае 2018-го, к 2024 году экспорт российской продукции АПК должен увеличиться до $45 млрд. В том числе продажи за рубеж зерновых предполагается нарастить в 1,5 раза до $11,4 млрд, масложировой продукции — в 2,8 раза до $8,6 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — в 2,5 раза до $8,6 млрд, рыбы и морепродуктов — в 1,9 раза до $8,5 млрд, мясной и молочной продукции — в 4,7 раза до $2,8 млрд. В прошлом году, согласно данным Российского экспортного центра, экспорт продукции АПК вырос на 20% примерно до $25 млрд.

