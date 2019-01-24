Перевозчики зерна вышли на забастовку

В ряде российских регионов владельцы грузовиков, перевозящих зерно, отказались работать, требуя навести порядок в этой сфере. Как сообщил «Агроинвестору» один из организаторов забастовки Андрей Грузденко, в акции участвуют водители в Ростовской, Волгоградской, Воронежской области, Краснодарском и Ставропольском краях.
«Остановилось до половины погрузок, — оценивает Грузденко. — Glencore на неделю приостановил свои отгрузки в порт Азов, терминал в Тамани также приостановил работу, в Новороссийск поставки упали практически вдвое». По его словам, к забастовке водителей вынудили недобросовестная конкуренция и коррупционные схемы, из-за которых добросовестным перевозчикам приходится работать с отрицательной рентабельностью. «Людей вынуждают работать с перегрузами, потому что если соблюдать все требования законодательства, то они просто не выживут», — поясняет он.
Представители Glencore, зернового терминала в Тамани, «Объединенной зерновой компании» (владеет контрольным пакетом НКХП), на запросы «Агроинвестора» к настоящему времени не ответили. Представители НМТП (входит Новороссийский зерновой терминал) и группы «Дело» (в активы входит зерновой терминал КСК) от комментариев отказались. В то же время источник, связанный с занимающимися перевалкой зерна стивидорными компаниями, сообщил «Агроинвестору», что снижение автопотока в порты связано не с забастовкой, а с объективными факторами. «Груз в сторону юга сейчас в основном идет по железной дороге. Да и самого груза осталось мало: если в первой половине сезона было экспортировано 28 млн т зерна, то во второй половине, по прогнозам, будет лишь 14 млн т», — сказал он. Кроме того, по его словам, на снижение отгрузок в январе повлияли метеусловия. «Из 23 дней в январе фактически только шесть дней была нормальная погода», — рассказал он.
Коррупционная составляющая приводит к тому, что зерно перевозится машинами с трех-четырехкратным превышением допустимой массы машины, в свою очередь говорит президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Митягин. «Трейдеры сейчас предлагают тариф на перевозку в 1,4 руб./кг. На расстояние 575 км — от Ростовской области до порта Тамань — если взять норматив в 20-25 т, то получается до 35 тыс. руб. за рейс. При этом только расходы на топливо составляют около 27 тыс. руб., также необходимо заплатить за «Платон» - это еще 2 тыс. руб. Рейс делается три дня, в течение которых водителю надо есть, платить за стоянку. И это мы еще не берем налоги, амортизацию автомобиля
При таком ценообразовании, продолжает он, на рынке перевозок зерна получить приемлемую рентабельность сейчас могут лишь те, кто идет на нарушения. «С трехкратным перегрузом, заплатив на каждом посту по 2 тыс. руб., еще можно добиться какой-то рентабельности, но это с нарушением законодательства. Если же перевозчик не заплатит мзду, ему за превышение общей массы транспортного средства грозит штраф до 500 тыс. руб.», — говорит Митягин.
«Грузавтотранс» 16 января направил обращения о ситуации с перевозками зерна президенту, премьер-министру, главам Минсельхоза, Минтранса, ФАС и Генпрокуратуры. «Цель — чтобы всеми участниками рынка стали соблюдаться законы, — говорит Митягин. — Государство должно вмешаться и навести порядок: если в одной машине перестанут перевозить груз трех машин, то будет и больше работы, и ценообразование будет выше». Со своей стороны ассоциация предложила собрать на одной площадке трейдеров и перевозчиков, чтобы выработать хартию о добросовестном ведении бизнеса. «Если трейдер на себя возьмет обязательство не допускать перегруз, они эти машины просто не будут принимать. В этом случае перевозчики перестанут работать с перегрузом. Минсельхоз пообещал содействовать», — рассказал Митягин. «Агроинвестор» отправил письменный запрос в агроведомство.
Проблема с перегрузом существует давно, однако сейчас в связи со снижением цен на перевозку на 10-15% и одновременным ростом цен на топливо на 20% ситуация стала критической, отмечает руководитель компании Smartseeds Кирилл Подольский. «Автотранспортом перевозится десятки миллионов тонн зерна в год, из них больше половины сейчас — с перегрузом», — оценивает он. Он также заметил, что при таком положении дел парк автомобилей не может обновляться, что сказывается на безопасности, экологии, порче дорог. «Взятые по лизингу новые машины, у которых ненарощенные борта и лизингодатель никогда не даст внести такие изменения, они на рынке сейчас не могут конкурировать со старыми машинами с увеличенными бортами. Это приводит к ненормальной ситуации, когда гораздо более рентабельно взять старый «КамАз» и нарастить борта, чем взять новую машину, которая будет ездить по всем правилам», — добавляет Подольский.
В то же время источник, близкий к стивидорным компаниям, предположил, что за появлением вопроса перегруза и коррупции в информационном поле могут последовать «дальнейшие шаги к государственному регулированию рынка перевозок зерна». «Прослеживается определенная синхронность с последними заявлениями, в том числе о создании единого зернового оператора», — полагает он. Также, не исключил он, бенефициарами ситуации могут стать платформы, специализирующиеся на услугах по доставке зерна.
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