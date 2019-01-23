Ограничение экспорта может привести к снижению производства зерна

Отраслевое сообщество обсуждает возможных изменений на зерновом рынке после заявлений министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Первый сообщил, что ведомство будет регулировать цены на внутреннем рынке. Для этого в частности предполагается субсидировать тарифы на перевозку зерна из удаленных от портов регионов, также с 22 января возобновились торги интервенционным зерном. Данкверт сказал об усилении контроля над экспортом. Так, например, может быть изменена форма допуска продукции к экспорту и/или введено лицензирование этой деятельности. Поскольку сейчас любая фирма может экспортировать зерно, государство не способно обеспечить контроль в полном объеме, отмечал Данкверт. «Агроинвестор» спросил у отраслевых экспертов, что они думаю по этому поводу.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут:

- Регулирование цен — вполне нормальное явление, иногда это необходимая мера. Вопрос в том, каким образом будут проводиться интервенции и насколько они будут адекватны относительно текущей ситуации в каждом конкретном случае. Такое регулирование должно учитывать интересы зернопроизводителей, обеспечивая сохранение доходности их деятельности. Это основное условие стабильности производства зерна и сбалансированности внутреннего рынка, а также реализации указа президента относительно роста агропродовольственного экспорта.



По заявлению Сергея Данкверта возникают некоторые вопросы. Органом исполнительной власти, который имеет право предлагать законодательные инициативы, является не надзорное ведомство, а Минсельхоз. И пока мы не видим официальных подтверждений, что усиление контроля экспортеров — позиция непосредственно аграрного министерства. Если же говорить о сути его предложения, то непонятно, какие задачи будут решаться в случае его принятия. Те вопросы, которые специалисты Россельхознадзора хотят решать путем введения лицензирования поставщиков на внешние рынки, в частности, экспорт зерна в страны со специфическими требованиями к ввозимой продукции, уже успешно решаются в рамках происходящих бизнес-процессов.



Есть ощущение некоторого смешения понятий. Если мы говорим о государственном контроле экспорта, то он уже существует в части фитосанитарных требований, и его вполне достаточно. Введение же лицензирования выглядит как попытка ограничить число экспортеров. Оно приведет к снижению конкуренции, которая как раз является движущей силой любого бизнеса.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов:

- Можно предположить, что заявления Минсельхоза о намерении регулировать внутренний зерновой рынок — это очередная порция вербальных интервенций, цель которых — остановить рост цен на зерно на внутреннем рынке. Вероятно, дополнительно агроведомство рассчитывает на товарные интервенции и предоставление субсидии при перевозке зерна железнодорожным транспортом.



Если же говорить о подготовке Россельхознадзором предложений об усилении контроля над экспортерами, то это более новое заявление, основания для него нам непонятны. В случае, если ведомство серьезно настроено ввести лицензирование экспорта, это означает изменение ключевых принципов функционирования рынка, что в самом недалеком будущем приведет к падению сборов зерна. Соответственно, мы можем распрощаться с надеждами на увеличение агроэкспорта и выполнение «майских указов» президента.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько:

- В краткосрочной перспективе регулирование зернового рынка, в первую очередь, связано с возобновлением государством на этой неделе товарных интервенций. Они до некоторой степени охладят раскаленный рынок, но пока сложно сказать, насколько. Программа по субсидированию транспортировки зерна из удаленных от центральной России регионов, похоже, не получилась такой масштабной, как ожидалось, и влияние на рынок практически не окажет.



Что касается различных предложений об усилении контроля экспортеров, то в нем ничего особенно нового нет: такие предложения время от времени возникают на протяжении как минимум последних 10 лет, но они пока не воплощались в жизнь. Вопрос в том, какими методами и для чего контролировать. Российская зерновая отрасль демонстрирует рост производства, что позволило нашим аграриям добиться не только высокого уровня обеспечения потребности внутреннего рынка, но и существенно нарастить экспорт. Трудно оспорить тот факт, что основным фактором стала частная инициатива всех участников рынка при определенной поддержке государства. Именно частная инициатива и высокая конкуренция обусловили рост производства и повышение эффективности отрасли. Ограничения конкуренции, какими бы благими намерениями они ни прикрывались, скорее всего, скажутся на отрасли негативно. Сейчас у наших аграриев достаточно большой выбор покупателей, которые за них борются. Если число покупателей искусственно ограничить, то Россия может быстро утратить конкурентоспособность на внешнем рынке.









