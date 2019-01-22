Египет меняет условия оплаты пшеницы

Государственное агентство по закупкам продовольствия Египта (GASC) изменит условия оплаты пшеницы, закупаемой на международных тендерах. Как сообщило Министерство снабжения страны, оплата по аккредитивам будет производиться сразу по факту предоставления со стороны экспортеров отгрузочных документов. Ранее условия предусматривали оплату закупленной пшеницы в течение 180 дней.



Новые условия позволят ослабить риски поставщиков и, как следствие, снизить цену предложения на тендерах, отмечается в сообщении министерства. Благодаря изменению страховая цена товара, закладываемая в стоимость контракта, действительно может уменьшиться, соглашаются участники рынка. «Это, конечно, будет лучше для поставщиков, так как они будут получать деньги напрямую, и их цены будут меньше для GASC на $5-6 за тонну», — сказал Reuters один из трейдеров из Гамбурга. Четыре других трейдера рассказали агентству, что руководство сейчас обсуждает ценовую политику, и что изменения можно будет увидеть уже на ближайшем тендере. Будет ли распространяться нововведение на другие продовольственные товары, такие как растительные масла и рис, пока неизвестно.



Переход на такую систему оплаты сократит сроки получения экспортером платежа и сроки погашения займов, привлекаемых на закупку необходимой экспортной партии зерна, поясняет аналитический центр «СовЭкон». В результате премия к рыночной цене, вероятно, действительно снизится на несколько долларов, говорит директор центра Андрей Сизов. «Однако она все равно сохранится, так как это было не единственное специфическое условие со стороны египетских властей. Например, экспортерам необходимо депонировать определенную сумму, кроме того, в цену закладываются риски, связанные со спорами по качеству зерна», — рассказал «Агроинвестору» Сизов.



В первой половине зернового сезона-2018/19 Египет стал крупнейшим покупателем российской пшеницы (5,6 млн т), а Россия обеспечила для GASC около 70% поставок этого вида зерна. На последних двух тендерах, состоявшихся 9 января, Египет закупил еще семь карго пшеницы объемом 415 тыс. т. Все партии будут поставлены из России по цене $248-250,5 за тонну (FOB), причем для победы экспортеры продемонстрировали готовность пойти на скидки. Таким образом, последний тендер GASC показал, что российские экспортеры по-прежнему готовы активно в них участвовать, говорит Сизов. «Однако отгрузка по последним контрактам должна состояться в конце февраля — начале марта, и ближе к этому времени эти сделки могут быть уже не столь интересны экспортерам: внутренние цены растут, рубль укрепляется, конкурентоспособность российской пшеницы падает, а риски госвмешательства в рынок увеличиваются. Поэтому, я думаю, что в следующий тендер будет уже заметно меньше оптимизма со стороны поставщиков российской пшеницы», — заметил Сизов.



На фоне сокращения запасов и роста цен в России Египет в этом сезоне может закупить 1,5-1,7 млн т американской пшеницы, сообщает агентство S&P Global Platts. «Сейчас по меньшей мере три судна Panamax находятся на погрузке», — рассказал источник агентства, еще несколько новых контрактов на 200-400 тыс. т каждый было заключено в пятницу. По словам источника, около 800 тыс. т из общего объема поставок из США в сезоне придется на частные контракты, остальное будет приобретено на тендерах GASC. К настоящему времени Египет с начала сезона закупил на тендерах лишь 180 тыс. т пшеницы из США, в предыдущие три маркетинговых года этот объем составлял 95 тыс. т. «Резкий рост цен на российскую пшеницу с 12,5% протеина из-за сокращающихся запасов, особенно от поставщиков близ портов, поднял стоимость до рекордных уровней примерно в $250 за тонну, одного из самых высоких значений за последние четыре года. Это открыло путь из США в регион Европы, Ближнего Востока и Африки», — говорится в сообщении S&P Global Platts.



Согласно оперативным данным ФТС, с 1 июля по 17 января Россия экспортировала 30,1 млн т зерна. В том числе поставки пшеницы составили 25,3 млн т — на 11% больше показателя предыдущего сезона. В конце прошлой недели глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о необходимости менять формы допуска на экспорт, предложив лицензировать деятельность по экспорту продукции.

