Сирия получила в кредит 200 тысяч тонн российской пшеницы

Сирия в январе закупила 200 тыс. т российской пшеницы, в феврале планируется приобретение такого же объема. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора Организации по торговле и производству зерновых Сирии Юсефа Касима. По его словам, необходимость поставок обусловлена рекордно низким урожаем в Сирии в прошлом году. «Организация начала реализовывать первый контракт в этом году — покупка в кредит 200 тыс. т пшеницы российского происхождения по цене около 135 тыс. сирийских лир ($311) за одну тонну», — сказал Касим местной газете al-Baath.



По его словам, аналогичный контракт будет реализован в феврале. Общее число контрактов на этот год будет зависеть от объема производства пшеницы в новом сезоне, сказал Касим. Он добавил, что с 2015 года Сирия импортирует только российскую пшеницу, цена варьируется от 96 тыс. лир ($221) до 130 тыс. лир ($311) за тонну. В 2018-м Сирия по контракту импортировала 298 тыс. т пшеницы. Из этого объема около 70 тыс. т было поставлено через порт Севастополя, рассказал по итогам визита в арабскую страну губернатор города Дмитрий Овсянников. В этом году поставки планируется увеличить до 200 тыс. т, в дальнейшем также планируем наращивать объемы поставок, приводит РИА «Крым» слова Овсянникова. По его словам, частная компания, которая будет поставлять зерно в Сирию, уже подыскивает необходимый сухогруз.



До начала сирийского кризиса страна производила до 4 млн т зерна в год, с началом боевых действий объем снизился более чем вдвое. В 2018 году ситуация ухудшилась из-за плохих погодных условий, в результате чего валовой сбор пшеницы в Сирии составил 1,2 млн т — рекордно низкий показатель за 29 лет.



Поставки пшеницы в Сирию являются в целом значимыми для российского экспорта, отмечает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Это новый для нас рынок, тем более что он фактически заблокирован для других поставщиков. Для нас это важный момент», — сказал Корбут, выразив уверенность, что система кредитования экспорта выстроена.



По оперативным данным ФТС, к 10 января с начала сезона Россия экспортировала 24,7 млн т пшеницы, что на 13% выше прошлогоднего рекордного темпа. Крупнейшими покупателями стали Египет, Турция и Нигерия, ранее сообщал аналитический центр «Русагротранса». В целом по итогам сезона-2018/19, согласно прогнозу Минсельхоза, отгрузки российской пшеницы могут составить 37 млн т. Всего же Минсельхоз может «разрешить отправить на экспорт» в этом сезоне около 42 млн т зерна, заявлял на прошлой неделе глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Аналитический центр «Русагротранса» оценивает объем вывоза пшеницы к концу сельхозгода на уровне 34,9 млн т, аналитический центр «СовЭкон» - 35,1 млн т.



На фоне рекордных темпов экспорта Россельхознадзор заявил о необходимости усилить контроль над отгрузками зерновых. Как сообщил глава ведомства Сергей Данкверт в кулуарах берлинской выставки «Зеленая неделя», о необходимости менять формы допуска на экспорт проинформирован вице-премьер Алексей Гордеев. «Мы уже крупный экспортер, и то, что сейчас происходит, когда любая фирма может экспортировать, [из-за этого] государство не может обеспечить контроль в полном объеме», — приводит ТАСС слова Данкверта. Глава Россельхознадзора напомнил, что есть страны, которые имеют специфические требования к ввозимой продукции. «Надо либо лицензировать, либо вводить заявительный способ. Мы переходим на качественно другой уровень. По ряду стран мы будем предлагать лицензирование деятельности по экспорту продукции, в том числе — усиление роли государственных компаний, таких, как «Объединенная зерновая компания» и «Продинторг», — объявил Данкверт.



Есть страны, которые предпочитают работать с государственными поставщиками, признает Корбут. Однако в необходимости лицензирования он сомневается. «Это только дополнительные издержки для бизнеса. Тут у меня два вопроса. Во-первых, как это согласуется с заявлениями Дмитрия Медведева по поводу «регуляторной гильотины». Второй вопрос, это позиция исключительно Россельхознадзора, которая доложена Гордееву, или это позиция Минсельхоза, так как именно он имеет законотворческую и нормативную инициативу? Заявлений по этому поводу со стороны Минсельхоза я на текущий момент не видел», — подчеркнул Корбут. Вопрос «Агроинвестора» пресс-служба Минсельхоза переадресовала Россельхознадзору, представитель ведомства на звонок не ответила.

