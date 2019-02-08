Цены на подсолнечник могут обвалиться

В декабре 2018 года средняя цена на приобретенный промышленными организациями подсолнечник для основного производства составила 19,45 тыс. руб./т, что на 11% больше декабря 2017-го, сообщает Росстат. Наиболее высокие цены на агрокультуру в декабре наблюдались на Северном Кавказе (21,9 тыс. руб./т), самые низкие — на Урале (17,9 тыс. руб./т).

В первые недели 2019 года внутренние цены продолжили укрепляться, следует из мониторинга аналитического центра «СовЭкон». К концу текущей недели котировки увеличились по сравнению с началом года еще на 5,3% до примерно 19,5 тыс. руб./т (EXW европейская часть России, без НДС), подсолнечное масло за январь также подорожало — с 42,67 тыс. руб./т до 43,2 тыс. руб./т. Компания «ПроЗерно» оценивает рост цен на подсолнечник за последний месяц в 227 руб., почти до уровня 20 тыс. руб./т (европейская часть, с НДС 10%). «Поддержку рынку оказал рост экспортных цен на подсолнечное масло, которые за этот год укрепились до $645/т против $625-630/т, и обострение конкуренции за сырье на Северном Кавказе», — отмечают аналитики «СовЭкона».

Однако сейчас ситуация начинает меняться. Так, по словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, цены на масличные сейчас прошли точки безубыточности и находятся за границей рентабельности переработки, в связи с этим предпосылок для их дальнейшего роста нет. «Получив в начале сезона хорошую маржу на пшенице и других зерновых, многие сельхозпроизводители придерживали масличные в ожидании роста на них цен. За счет сдерживания предложения рынок подрос, однако вместе с ним наблюдалось снижение объемов экспорта и переработки в конце года», — рассказал Мальцев «Агроинвестору».

При этом вследствие рекордного урожая запасы подсолнечника в сельхозорганизациях к 1 января составляли 2,2 млн т, что на 34% выше начала 2018-го и является максимальным значением для этой даты. Наиболее заметно запасы превышают прошлогодние в Центре (+78%) и Поволжье (+55%), при этом на Юге запасы ниже прошлогодних на 2%, а в ключевых регионах заметно уступают прошлогодним, отмечает «СовЭкон». «На Кубани они на 14% ниже, в Ростовской области — на 10%, что обуславливает сохраняющуюся активную конкуренцию за сырье. Региону не повезло с погодой — нехватка осадков привела к существенному снижению производства», — отмечают аналитики. Такая ситуация будет продолжать поддерживать рынок на Юге, однако в целом рассчитывать на серьезный рост не приходится, считают эксперты «СовЭкона». «Общероссийские запасы всех масличных остаются рекордными (плюс почти 36% к показателю прошлого года), а дальнейшее заметное укрепление экспортных цен на масло под вопросом из-за рекордного предложения масличных в мире», — поясняют аналитики центра.

По оценке «ПроЗерно», ценовая конъюнктура по подсолнечнику сейчас не самая благоприятная. «На начало февраля рублевые цены на агрокультуру близки к показателям аналогичного периода прошлого года», — поясняет гендиректор компании Владимир Петриченко. А подсолнечное масло в долларах сейчас стоит даже меньше, чем год назад, замечает он: если в феврале прошлого года оно стоило $740 за тонну (FOB Новороссийск), то сейчас — $655 за тонну.

А вот соя и рапс действительно находятся на более выгодных ценовых позициях, чем в прошлом сезоне, продолжает Петриченко. По данным Росстата, в декабре прошлого года соя в оптовом звене в среднем по стране покупалась за 26,1 тыс. руб./т, что на 17% выше, чем в аналогичный период 2017-го. Самой высокой стоимость агрокультуры была на юге страны — 30,7 тыс. руб./т, самой низкой — в Сибири, 23,6 тыс. руб./т. «На текущий момент стоимость сои в среднем составляет 29,5 тыс. руб./т, тогда как в прошлом году ее цена находилась на уровне 24 тыс. руб./т», — сравнивает Петриченко. Он подтверждает, что самая дорогая соя сейчас на юге страны, при этом в Поволжье и Черноземье цена ниже среднего значения. Цена на рапс, по данным «ПроЗерно», сейчас составляет 24,5 тыс. руб./т, тогда как год назад она находилась на уровне 20,5 тыс. руб./т.

Урожай трех основных масличных агрокультур в России в 2018 году составил рекордные 18,5 млн т. В том числе валовой сбор подсолнечника, согласно предварительным данным Росстата, вырос на 20% до 12,6 млн т, соевых бобов — на 8% до 3,9 млн т, рапса — на 31% почти до 2 млн т. Согласно федеральному проекту «Экспорт продукции АПК», в 2019 году урожай масличных должен составить 19,6 млн т, а к 2024 году — 35 млн т.