«Ведомости»: введены негласные квоты на экспорт зерна

Минсельхоз ввел негласные квоты для экспортеров, сообщили «Ведомостям» четыре менеджера зерновых компаний, в том числе топ-менеджеры экспортных компаний, и подтвердили два федеральных чиновника. По данным издания, экспортеры узнали об этом на одной из встреч с Минсельхозом. Квоты распределены по историческому принципу, за базу взят экспорт крупными трейдерами на октябрь 2018 года, объяснил один из источников.



Последняя встреча с экспортерами в Минсельхозе состоялась 11 февраля. По ее итогам пресс-служба ведомства со ссылкой на слова министра Дмитрия Патрушева сообщала, что каких-либо ограничений на экспорт зерна не планируется. По прогнозу Минсельхоза, экспортный потенциал зерновых остается в этом сезоне на уровне 42 млн т. По данным ФТС на 21 февраля, с начала сезона было вывезено 33,9 млн т.



Сотрудники Россельхознадзора стали тщательнее проверять зерно, также рассказали источники «Ведомостей». Если прежде на оформление фитосанитарных документов требовалось один-два дня, пробы отбирались в момент погрузки партии на судно, то теперь Россельхознадзор берет пробы только после погрузки, проверка длится три-пять дней, еще три дня отводится на выдачу заключения.



Пресс-служба Минсельхоза информацию о введении квот опровергла как несоответствующую действительности. Представитель ведомства сообщил «Агроинвестору», что прогноз экспорта на текущий сезон сформирован с учетом данных ключевых экспортеров. «На регулярных совещаниях с участниками рынка Минсельхоз обсуждает в том числе вопросы, связанные с соблюдением данного прогноза. В настоящее время ведомство не видит предпосылок для его корректировки и не обсуждает введение никаких ограничительных мер по экспорту зерна», — сказал представитель Минсельхоза.



Представитель Россельхознадзора Юлия Мелано также заверила, что служба руководствуется лишь требованиями импортеров. Об усилении контроля качества и безопасности экспортируемого зерна в связи с участившимися претензиями со стороны стран-получателей сообщалось еще в начале сентября. «В связи с этим при выдаче сертификатов на отгрузку партий Россельхознадзор в лабораторных условиях исследует партии на соответствие требований конкретной страны», — рассказала Мелано. В то же время она заметила, что у ряда крупных экспортеров не хватает собственного зерна для поставок за рубеж. «В связи с чем, когда приходит время отправления партий, эти экспортеры буквально сгребают все зерно у мелких и зачастую ненадежных участников рынка. Такой подход не может не отразиться на итоговой партии, так как собранная «по углам» продукция априори не может соответствовать требованиям страны-покупателя. Именно с такими партиями и возникают серьезные вопросы, как в части качества, так и в части безопасности отправляемого зерна», — сообщила Мелано.



В Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) «Агроинвестору» сообщили, что никакой официальной информации о введении квот на экспорт у нее нет. В то же время экспортеров регулярно просят предоставлять планы вывоза на этот сезон и придерживаться их, отметил президент НАЭСП Сергей Балан. Что касается увеличения сроков проверок со стороны Россельхознадзора, то, по его словам, их удлинение произошло еще в начале сезона. «При этом на юге зерна действительно уже практически не осталось», — добавил Балан.



В отличие от первой половины сезона конкурентоспособность российского зерна сейчас упала: на фоне высоких внутренних цен закупка экспортерами зерна для поставок за рубеж стала убыточной, ранее рассказывал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Аналитический центр, как и Минсельхоз, оценивает экспорт зерна в сезоне-2018/19 на уровне 42 млн т, из которых 34,8 млн т придется на пшеницу. Однако если внутренние цены сохраняется в нынешнем диапазоне, то около 1,5-2 млн т пшеницы экспортного потенциала может быть не вывезено и остаться в запасах, оценивал Павенский.

