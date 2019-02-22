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Аналитика
IGC повысил прогноз экспорта российской пшеницы
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
22 февраля 2019
В следующем сезоне аналитики ожидают роста мирового производства
На конец сезона запасы пшеницы в мире окажутся на 3,1% ниже прошлогоднего уровня
Фото: М. Стулов

Международный совет по зерну (IGC) повысил на 0,8 млн т до 34,5 млн т прогноз российского экспорта пшеницы в текущем сезоне. Как следует из февральского отчета, на такую же величину — на 0,8 млн т до 10,1 млн т — понижена оценка ее переходящих запасов.

Таким образом, Россия уверенно сохранит первое место среди экспортеров пшеницы по итогам сезона-2018/19. На втором месте вновь окажутся США, для которых прогноз отгрузок, напротив, сокращен на 0,5 млн т до 27,5 млн т. В целом прогноз мировой торговли пшеницы претерпел незначительное уменьшение — со 170,4 млн т до 170,1 млн т.

«Предварительные прогнозы для пшеницы на 2019/20 говорят об улучшении мирового валового сбора, однако рост предложения будет нивелирован увеличением потребления, в результате чего переходящие остатки останутся примерно стабильными год к году», — отмечается в обзоре IGC. Согласно ожиданиям аналитиков, относительно высокие цены в следующем сезоне будут способствовать расширению посевов ячменя, которые вырастут на 1% до четырехлетнего максимума. Также на 1% ожидается увеличение сева кукурузы, в основном в США и Китае.

Пока же производство зерновых в мире в текущем сезоне снизится на 20 млн т до 2121 млн т, что станет трехлетним минимумом. В том числе прогноз валового сбора пшеницы вновь уменьшен на 2 млн т до 735 млн т, преимущественно за счет Китая. Таким образом, урожай будет на 3,7% меньше объема сезона-2018/19. Оценка мировых конечных запасов сокращена на 0,4 млн т до 262,3 млн т, что на 3,1% меньше прошлого маркетингового года. Прогноз мирового производства кукурузы, напротив, повышен сразу на 33 млн т до 1109 млн т, также в основном благодаря Китаю. Как следствие, оценка мировых запасов агрокультуры увеличена на 26,5 млн т до более 297 млн т, что, впрочем, остается на 11,4% меньше, чем в прошлом сезоне.

По оперативным данным ФТС России, к 14 февраля в текущем сезоне наша страна экспортировала 33,3 млн т зерна, что на 1,8% выше аналогичного периода предыдущего сельхозгода. В том числе за рубеж отгружено 27,8 млн т пшеницы, 3,5 млн т ячменя и 1,5 млн т кукурузы. Таким образом, за первые две недели месяца Россия вывезла 1,5 млн т зерна, в том числе 1,1 млн т пшеницы. В целом за сезон агроведомство прогнозирует отгрузки зерна в объеме 42 млн т, в том числе 37 млн т пшеницы. На таком же уровне экспорт российской пшеницы ожидает и Минсельхоз США. Аналитический центр «Русагротранса» оценивает экспорт зерна в 42,2 млн т, в том числе 35 млн т пшеницы, аналитическая компания «ПроЗерно» - в 45,6 млн т, в том числе 37 млн т пшеницы.

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