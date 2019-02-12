За июль-январь Россия экспортировала 31,8 млн тонн зерна

По данным аналитического центра «Русагротранса», за июль-январь сезона-2018/19 Россия экспортировала более 31,8 млн т зерна, в том числе 26,8 млн т пшеницы, около 3,2 млн т ячменя, 1,4 млн т кукурузы. Общий объем поставок пока превышает прошлогодние показатели за аналогичный период на 2,4%. Тогда за семь месяцев сезона за рубеж было отправлено 31,1 млн т зерна.



Главным покупателем российского зерна по-прежнему остается Египет, рассказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. За июль-январь страна нарастила закупки на 8,8% до 5,75 млн т. Турция сохраняет второе место в рейтинге крупнейших импортеров, несмотря на сокращение объемов ввоза более чем на 15% до 3,75 млн т. Замыкает топ-3, как и в прошлом сезоне, Иран с 1,47 млн т (-12%).







Четвертую позицию в текущем сельхозгоду заняла Нигерия, потеснив на пятое место Бангладеш. Первая за семь месяцев сезона нарастила закупки на 48% до 1,3 млн т, второй — сократил почти на 22% до 1,2 млн т. На шестую строчку с восьмой в 2017/18-м поднялся Вьетнам — 1,19 млн т (+25%). На седьмое место с пятого опустилась Саудовская Аравия, за июль-январь она импортировала 1,18 млн т (-18%): 100% этого объема составляет ячмень. Более чем пять позиций в этом сельхозгоду отыграла Латвия, занимающая по итогам семи месяцев восьмую строчку с 1,1 млн т — плюс почти 87% к объемам прошлого сезона. Немного — примерно на 6% — нарастила закупки Индонезия, до 1,09 млн т, страна занимает девятое место. Замыкает топ-10 крупнейших покупателей российского зерна Судан — 976 тыс. т (+4,2%).



Среди значительно увеличивших закупки в текущем сезоне Павенский выделяет Филиппины (в 5,8 раз до 919 тыс. т по итогам июля-января), Марокко (в 2,3 раза до 451 тыс. т), Грецию (в 3,1 раза до 263 тыс. т), Таиланд (в 2,7 раза до 178 тыс. т), Румынию (в 12,5 раза до 150 тыс. т), Камерун (в 3,2 раза до 133 тыс. т) и Нидерланды (в 31 раз до 124 тыс. т). Также в этом сельхозгоду российское зерно закупают не импортировавшие его в прошлом сезоне такие страны как Испания (102 тыс. т за семь месяцев), Гвинея (123 тыс. т) и Эквадор (93 тыс. т). Среди тех, кто заметно уменьшил ввоз, — Ливан (-23,7% до 839 тыс. т), ОАЭ (-25% до 510 тыс. т), Азербайджан (-59,4% до 376 тыс. т), Танзания (-47,6% до 282 тыс. т) и другие.



По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, по итогам текущего сезона экспорт зерна может составить 42,2 млн т, в том числе 35 млн т пшеницы. Предварительная средняя оценка вывоза в 2019/20-м — 45 млн т. При этом минимально в следующем сельхозгоду может быть экспортировано 35,8 млн т зерна, максимально — 50 млн т. Такие цифры на 10-й международной конференции «Где маржа», организованной ИКАРом, озвучил гендиректор компании Дмитрий Рылько. Конечные запасы зерна в 2018/19-м эксперт оценил в 13,2 млн т, включая 11,7 млн т на свободном рынке и 1,5 млн т в госфонде. По словам эксперта, сейчас расклад с запасами напоминает ситуацию сезона-2016/17. Только теперь на юге остатки зерна ниже, чем тогда.

