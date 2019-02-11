Минсельхоз: агроэкспорт в 2018 году достигнет $26 млрд

Экспорт продукции российского АПК в 2018 году по итогам окончательных подсчетов может достигнуть $26 млрд. Такой прогноз дала в ходе выставки «Продэкспо» заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут. «Отрасль достаточно неплохо у нас развивается, я бы даже сказала, хорошо, $25,8-25,9 млрд [составил экспорт продукции АПК за 2018 год]. Сейчас еще идут подсчеты, до $26 млрд, я думаю, мы 2018 год дотянем», — цитирует «Интерфакс» слова Лут.



Она также отметила, что России удалось выйти на самообеспеченность практически по всем продуктам питания, сообщает ТАСС. Одно из немногих исключений — овощи закрытого грунта, однако это отставание будет преодолено в течение нескольких лет, считает замминистра. Отставание есть и в молочной отрасли, которая сейчас является самой поддерживаемой в АПК. В остальных секторах проблем с самообеспеченностью нет, уверена Лут. Так, она сообщила, что российские компании уже начали поставки мяса птицы на китайский рынок, открытый в конце прошлого года. «23 [российских] площадки было одобрено с китайской стороны на поставки птицы. Первые поставки уже начаты», — рассказала замминистра. Что касается поставок молочной продукции, то сейчас разрешение на экспорт в Китай имеют 10 компаний. «По молочке первые поставки, мы надеемся, начнутся в середине года», — добавила Лут.



В конце января министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев докладывал президенту Владимиру Путину, что экспорт продукции АПК по итогам 2018 года может составить $25,9 млрд. «По данным на 13 января, за 2018 год мы экспортировали сельхозпродукции и продовольствия на сумму $25,8 млрд. В конце февраля получим уже более точную цифру, но думаю, что 25,9 — приблизительно такой объем экспортной выручки у нас будет», — говорил Патрушев, признавая, что «цифра будет стремиться к 26 миллиардам», но недотянет «миллионов сто».



Основной экспортируемой продукцией сектора являются зерновые — около 40% в денежном выражении, еще около 20% приходится на рыбу и ракообразных, 13,5% — на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности. Согласно оценке Минсельхоза, в течение шести лет зерно остается в лидерах агроэкспорта: в соответствии с нацпроектом, валовой сбор зерна к 2024 году должен увеличиться до 137,5 млн т, при этом Оксана Лут спрогнозировала рост до 150 млн т.



Согласно показателям нацпроекта, в этом году объем экспорта продукции АПК должен составить $24 млрд, в 2021-м — $28 млрд, в 2024-м — $45 млрд. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует, что отгрузки сельхозсырья и продовольствия в 2019-м окажутся на уровне базового значения в $24 млрд — на 4% меньше 2018-го. Как говорил на прошлой неделе гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько на конференции «Где маржа», основная причина сокращения вывоза — уменьшение объемов поставок за рубеж зерна, что обусловлено снижением его валового сбора в 2018-м. «Объективный фактор, тут ничего поделать невозможно», — констатировал Рылько. По оценке ИКАР, в общей структуре мировых поставок пшеницы в 2019 году доля России снизится до 19% против 23% в 2018-м.



В 2017 году экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья составил $20,7 млрд. В 2018-м, согласно предварительным данным ФТС, вывоз пшеницы увеличился на 45% до $8,4 млрд, рыбы — на 23% до $3 млрд, подсолнечного масла — снизился на 10% в стоимостном выражении до $1,6 млрд.

