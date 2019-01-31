Крупнейшие российские производители птицы выходят на рынок Китая

23 российских предприятия получили право на поставки птицеводческой продукции в Китай. Как сообщает Россельхознадзор, список производителей мяса птицы размещен 30 января на официальном сайте компетентного ведомства в области ветеринарии Китая. «В настоящее время право поставок на китайский рынок имеют 23 российских птицеперерабатывающих предприятия. При поставках мяса птицы из России в Китай продукция должна сопровождаться ветеринарным сертификатом на экспортируемые в КНР замороженное мясо птицы и субпродукты», — говорится в сообщении.



Как следует из материалов Россельхознадзора, право на поставки, в частности, получили предприятия группы «Черкизово» - крупнейшего производителя мяса птицы и второго производителя мяса бройлеров по итогам 2017 года. В частности, в список вошли ее «Васильевская птицефабрика» (Пензенская область), «Лиско-Бройлер» (Воронежская область), «Моссельпром» и «Петелинская птицефабрика» (Московская область). Также в перечень вошла «Белая птица — Курск», ходатайство о покупке которой ФАС одобрила «Черкизово» ранее в январе. «Прогнозировать объемы поставок сейчас сложно, но ориентировочная цифра — не менее 1 тыс. т в месяц, — сказал «Агроинвестору» руководитель направления экспорта «Черкизово» Андрей Терехин. — В первую очередь речь идет о поставках куриных лап и других субпродуктов, то есть продукции, которая не особо востребована на внутреннем рынке». По его словам, поставки могут начаться не раньше, чем через два-три месяца после всех необходимых согласований.



Так же доступ на китайский рынок открыт ранее крупнейшему производителю мяса бройлеров в стране — холдингу «Приосколье». Ввоз птицеводческой продукции также разрешен птицефабрикам ГАП «Ресурс»: представитель группы рассказала «Агроинвестору», что для поставок в Китай аккредитованы четыре перерабатывающих предприятия компании — два в Тамбовской области и два в Ставропольском крае. Кроме того, в список вошли филиал МПК «Ясные Зори» ООО «Белгранкорм» в Белгородской области, птицефабрика «Рефтинская» (Свердловская область), предприятия «Югптицепром» (Краснодарский край), «Акашево» (Марий Эл) «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева и др.



«Агрокомплекс» всерьез смотрит на китайский рынок, отметил гендиректор компании Евгений Хворостина. «Ранее мы уже отправляли туда через посредников нашу продукцию — ноги, клювы, головы, которые востребованы в Китае. По мясу пока поставки не отладили. Но мы активно занимаемся этим вопросом, и при первой возможности, если [ценовой] паритет будет склоняться в сторону Китая, мы готовы к экспорту», — сказал «Агроинвестору» Хворостина. Возможные сроки начала поставок он не уточнил.



Разрешение на экспорт в Китай получили и производители мяса индейки — группа «Дамате» и тульское ЗАО «Краснобор». По словам совладельца и гендиректора «Дамате» Рашида Хайрова, Китай для компании — один из наиболее интересных целевых рынков, работа с которым открывает широкие возможности. «Получение разрешения — это только начало огромной работы по выводу нашей продукции на китайский рынок, и мы приложим максимальные усилия для того, чтобы Китай стал нашим постоянным партнером», — отметил Хайров. «Дамате» развивает экспорт с 2015 года, сейчас компания имеет разрешение на экспорт в ЕС, ЕАЭС и еще 16 стран. В Китае разрешения получили два предприятия группы — ООО «ПензаМолИнвест» и ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».





Протоколы о взаимных поставках замороженного мяса птицы, а также молочной продукции были подписаны с Китаем в начале ноября 2018 года. Тогда глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предполагал, что первые поставки могут состояться уже до конца 2018-го. Птицеводческая продукция, в том числе пищевые субпродукты — куриные сердца, печень, почки, желудки и головы, а также кожа, крылышки, лапки, хрящи и кости, могут быть допущены к экспорту в замороженном виде при условии выполнения ветеринарно-санитарных требований, подчеркивал Россельхознадзор.



Китайский рынок для российских производителей мяса птицы был закрыт в 2005 году после вспышек гриппа птиц. При этом, как отмечал президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев, требования китайской ветеринарной службы к поставщикам крайне жесткие, поэтому российским производителям предстоит большая работа для приведения своих предприятий и продукции в соответствие с требованиями китайского рынка.





