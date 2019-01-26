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Регионы
Чума свиней набирает обороты
Елена Максимова, Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
26 января 2019
Вирус охватывает все больше стран и нарушает сложившиеся цепочки поставок свинины
С августа в Китае из-за АЧС уничтожили более 900 тысяч свиней
Фото: Pixabay

Ситуация с африканской чумой свиней (АЧС) в мире в последнее время вызывает серьезные опасения у надзорных служб, свиноводов и отраслевых экспертов. Вирус АЧС «с ужасающей скоростью» охватывает все большее число стран, отмечает Россельхознадзор. В том числе заболевание продолжает активно распространяться в Китае. Министерство сельского хозяйства страны с начала августа 2018 года подтвердило более 100 вспышек АЧС в 24 провинциях. Для борьбы с ней уничтожено свыше 915 тыс. свиней, что, однако, не помогло — вирус проник в дикую природу. 9 января первая вспышка заболевания была зафиксирована в Монголии, а к 23 января там было уже пять очагов. Из-за этого был приостановлен экспорт продукции свиноводства из Бурятии в Монголию — последняя закрыла свой рынок. С 19 по 25 января кроме КНР и Монголии во Всемирную организацию охраны здоровья животных (МЭБ) о выявлении новых случаев АЧС сообщили Бельгия (26 очагов), Болгария (1), Латвия (14) и Румыния (28). Россельхознадзор предупреждает, что в этом году велик риск появления болезни во Франции, Германии, Австрии, Финляндии, Словакии, также АЧС угрожает Вьетнаму и другим странам Юго-Восточной Азии.

АЧС в Китае — новый вызов для рынка

«Еще в 2010 году на встрече всех главных ветеринарных инспекторов Евросоюза мы обратились к ним с предложением консолидировать усилия по обузданию распространения вируса АЧС в России, чтобы он не перекинулся на близлежащие страны, затем не пошел бы в центр Европы, а уже из Европы — одного из крупнейших экспортеров свинины, не распространился на другие континенты, — рассказал «Агроинвестору» руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. — Однако эти предложения не были услышаны». В итоге АЧС перешла российскую границу и проникла в Китай. Евросоюз является крупнейшим поставщиком свинины и субпродуктов как на основную территорию Китая, так и в Гонконг. Сейчас геном АЧС найден в продукции, которая из Китая попала в Японию. Более того, вирус обнаруживают в готовой продукции в багаже пассажиров, прилетающих из Китая в Австралию, обращает внимание Юшин.

Учитывая географический охват и число очагов заболевания в последнее время, можно предположить, что оно будет распространяться и дальше. «Полагаем, что случаи обнаружения АЧС участятся в Корее и Японии. И все потому, что экспорт из Евросоюза, где уже колоссальное число вспышек, идет обычным ходом, хотя европейские СМИ, эксперты и фермеры утверждают, что контроля над болезнью недостаточно», — делится Юшин. Он поясняет, что всегда найдутся недобросовестные предприниматели, которые, желая быстро заработать, купят свинину в регионе, где наложен карантин, беспрепятственно ввиду отсутствия границ привезут ее в другую европейскую страну, в результате чего все новые регионы будут заражаться АЧС.

Взрывное распространение АЧС в Китае — это новый фактор для рынка. Поскольку в стране зафиксировано уже более 100 вспышек заболевания, это означает, что оно практически неизбежно распространится в странах Юго-Восточной Азии и появится на российском Дальнем Востоке, прогнозирует руководитель направления стратегического маркетинга группы «Черкизово» Андрей Дальнов. «История распространения АЧС в Европе в прошлом веке показывает, что у основных европейских производителей — Германии, Испании, Франции, Дании — очень мало шансов предотвратить появление вируса на своей территории, — говорит он. — Также существует определенная вероятность, что АЧС попадет в Бразилию, США и Канаду».

Рост цен или смена предпочтений?

За последние полгода, по данным китайских источников, производство свинины в КНР сократилось почти на 1%, что в мировом масштабе является достаточно серьезным объемом, продолжает Юшин. По прогнозам, поголовье свиней в стране к 2020 году из-за АЧС может уменьшиться на 20%, добавляет гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. «В 2018 году стадо свиней в этой стране уже сократилось на 3-4%», — знает он. Некоторые эксперты отмечают, что к 2020 число свиней в Китае может сократиться на 100 млн голов — это в четыре раза больше, чем совокупное поголовье в России, вторит ему Юшин.

По его словам, такой сценарий приведет к резкому взлету мировых цен на свинину, ведь на Китай приходится почти 50% мирового производства и потребления этого вида мяса. «Вопрос в том, кого из экспортеров китайцы пустят на свой рынок. Скорее всего, это окажутся пока не затронутые вирусом Бразилия, США, Канада и Чили, но им будет трудно закрыть потенциальный спрос», — думает Юшин.

С другой стороны, китайцы достаточно мнительные, и обыватель до конца не понимает, что вирус АЧС не опасен для человека. «Они могут перейти на потребление мяса птицы, что повысит экспортные возможности нашей страны», — рассуждает глава НМА. Он уверен, что в случае неблагоприятного развития ситуации с АЧС в мире рост цен на свинину неминуемо повлечет за собой и увеличение стоимости мяса птицы не только на глобальном рынке, но и в России.

Ситуация с ценами на свинину на внешних рынках достаточно сложная. Сокращение производства в Китае может привести к тому, что в стране сформируется дефицит свинины. Однако на данный момент нет четкого мнения, какой в этих условиях будет общемировая тенденция дальнейшего развития рынка свинины, говорит Ковалев. «Большинство экспертов предполагают, что КНР будет вынуждена в ближайшие два-три года увеличить импорт. Хотя по мере развития проблемы АЧС потребление там свинины снижается поскольку люди перестраховываются и переходят на другие виды мяса», — соглашается он с Юшиным.

Если же оправдаются прогнозы Россельхознадзора, и вирус попадет в Германию, которая является крупнейшим экспортером, то у европейских поставщиков могут возникнуть достаточно серьезные проблемы, подчеркивает глава НСС. В то же время поставщики из Бразилии, Канады и США могут поднять цены. При этом союз сейчас не видит предпосылок для роста стоимости свинины в России. «Мы вышли на самообеспеченность и можем компенсировать незначительные объемы импорта продукцией собственного производства», — комментирует Ковалев.

В России ситуация сложная, но стабильная

По словам Юшина, в России ситуация с АЧС сейчас тоже сложная, но более стабильная, чем в ряде других стран. «У нас с августа по сегодняшний день  было относительно немного вспышек - всего 40, тогда как в Китае за тот же период их зафиксировано 108 в 25 провинциях», — сравнивает он.

В нашей стране существует проработанный план по недопущению распространения и ликвидации АЧС, напоминает Юшин. «Многие пункты этого плана последовательно выполняются, благодаря чему мы не только не потеряли свиноводство, но даже смогли наращивать производство», — акцентирует он. Основной принцип — защита на уровне самих предприятий: постоянная работа с персоналом, разработка собственных планов повышения биобезопасности, внедрение максимально эффективных систем контроля над движением скота, кормов, работников, транспорта. «Безусловно, следует уделять самое серьезное внимание и депопуляции диких кабанов в регионах, где развит свиноводческий сектор», — добавляет эксперт. 

При этом опыт лидеров рынка показывает, что никто не застрахован от вспышек заболевания. Так, в декабре 2017-го АЧС была выявлена у «Мираторга», крупнейшего производителя свинины в стране. У второго по объему производителя, группы «Черкизово», болезнь регистрировалась на двух площадках в декабре 2014 года, затем — в сентябре 2016-го. У «Русагро» (№3 по объему выпуска свинины по итогам 2017 года) первая вспышка произошла в сентябре 2017-го, вторая — в июле прошлого года.

Все площадки «Мираторга» относятся к четвертому компартменту и оснащены самыми современными системами ветеринарного и биологического контроля, говорит представитель холдинга Дмитрий Сергеев. «Однако, несмотря на меры максимальной биобезопасности, которые применяются по всей вертикально-интегрированной цепочке от производства кормов до переработки мяса, риски для нас по-прежнему велики, и опасность заноса вируса на площадки никуда не делась», — признает он. По словам Сергеева, компания в несколько раз увеличила расходы на закупку дезинфицирующих средств для использования на контрольно-пропускных пунктах и дезбарьерах, а также для ежедневных санитарных обработок. Также выросли число и частота исследований в производственной ветеринарной лаборатории. «Кроме того, компания проводит  дополнительный мониторинг для своевременного выявления возможных путей заноса вируса и проведения контрмер, — добавляет он. — При этом критически важно, что начала работу система «Меркурий», которая дает картину эпизоотической обстановки в стране в режиме реального времени, позволяет оперативно отслеживать статус по всем болезням и планировать перемещения животных, кормов и автотранспорта, чтобы свести к минимуму вероятность распространения заболеваний».

Ситуация с АЧС в Центральном и Приволжском федеральных округах, где расположены свинокомплексы «Черкизово», остается сложной, но стабильной, оценивает Дальнов. Со своей стороны компания делает все возможное для защиты от вируса — все предприятия группы имеют четвертый компартмент, уточняет он. «Русагро» на фоне распространения АЧС в мире и рисков выявления вируса на Дальнем Востоке, где компания создает свиноводческий кластер, не планирует принимать каких-то дополнительным мер кроме усиления контроля, говорит гендиректор группы Максим Басов. «Все необходимое сделано, нужно лишь неукоснительно соблюдать процедуры», — подчеркивает он.

Нужен контроль ЛПХ и кабанов

«Если из-за АЧС мы потеряем значительную часть свиноводства, то снова попадем в зависимость от импорта, поэтому все усилия должны быть нацелены на принятие законов и подзаконных актов, которые повышают уровень биологической безопасности. Пока по ряду направлений ветеринарии, особенно в плане борьбы с болезнями животных, у нас недостаточные меры», — считает Сергей Юшин. По его мнению, необходимо скорейшее принятие поправок в закон «О ветеринарии», в том числе, в части производства свинины в хозяйствах населения. «Законодательно должна быть установлена обязательная регистрация животных, находящихся в ЛПХ, поскольку скот и птица — потенциальные объекты биологического риска, и нужно, чтобы они находились под контролем государства», — уверен он. Закон должен разрешать беспрепятственное посещение ЛПХ ветеринарами, которые сегодня не могут туда войти из-за того, что животные содержатся на территории частных жилых построек. «Также необходимо кратное увеличение административной ответственности за незаконное перемещение животных и продукции переработки», — добавляет Юшин. Сегодня риск быть пойманным крайне низкий, а штрафы совсем небольшие — для частных лиц они составляют до 5 тыс. руб., поэтому данная мера крайне неэффективна.

Также очень важно повышать финансирование региональных ветслужб. «Этот вопрос мы обсуждали на уровне президента и премьер-министра в октябре прошлого года. Была поднята проблема кадрового обеспечения в регионах, так как сейчас там в основном работают специалисты пенсионного и предпенсионного возраста, — рассказывает Юшин. — Молодые ветеринары не соглашаются на низкие зарплаты на селе и уезжают в города. В результате мы можем вовсе потерять специалистов, которые обеспечивают биобезопасность и эпизоотическое благополучие». Он добавляет, что многие регионы плохо обеспечены транспортом, лабораториями, помещениями. «Мы предложили в отношении сельских ветеринаров реализовать проект по аналогии с сельскими врачами — чтобы их зарплата по крайней мере вдвое превышала среднюю по региону, тогда молодые специалисты пойдут работать на село. Наше предложение было услышано: президент уже дал поручения, надеемся, они будут реализованы», — рассчитывает Юшин.

Сейчас наша страна является пятой в мире по производству свинины и мяса птицы и входит в топ-10 мировых экспортеров мяса. «Если Россия хочет и дальше повышать место в рейтинге крупнейших мировых производителей мяса, необходимо начинать с совершенствования работы ветеринарной службы», — уверен он.

Максим Басов также считает, что для борьбы с АЧС в нашей стране необходимо укрепить ветеринарные службы регионов. Кроме того, на государственном уровне необходимо запретить содержание свиней в условиях, не соответствующим требованиям третьего компартмента, предлагает топ-менеджер. По мере распространения АЧС мировая торговля будет расти, и среди лидеров по экспорту будут страны, которые первыми смогут обуздать заболевание, уверен Андрей Дальнов. «На кону миллиарды долларов. К сожалению, наиболее эффективным способом борьбы с АЧС является stamping out — полная или частичная зачистка производства в ЛПХ, а также сокращение популяции дикого кабана вокруг претендующих на экспорт промышленных предприятий, — говорит он. — В противном случае никакие меры защиты не будут достаточными».

Перечень мер для борьбы с АЧС давно озвучен и опирается на успешный опыт стран, которым удалось справиться с болезнью, напоминает Сергеев. Во-первых, нужно исключить нахождение в регионах с промышленным свиноводством диких кабанов как основных переносчиков вируса, создать для популяции этих животных какие-то отдельные заповедные зоны. Во-вторых, неукоснительно следовать ветеринарным правилам при разведении свиней во всех хозяйствах, включая ЛПХ. А для соблюдения этих правил нужна работоспособная и эффективная госветслужба с реальными полномочиями по проверке хозяйств. В-третьих, необходимо бороться с контрабандой, чтобы исключить занос вируса из зараженных стран, перечисляет Сергеев.

За последние десять лет вирус АЧС распространился более чем в десяти странах, это говорит о том, что проблема очень серьезная, говорит Ковалев. «По всей видимости, мир должен будет учиться жить в новой реальности. Поэтому, надеемся, что ускорится процесс признания внутренних регионализаций, прежде всего, азиатскими странами — чтобы не закрывали поставки из всей страны только потому, что в одном из ее регионов был выявлен очаг заболевания», — делится он. В этом случае внешний спрос на российскую продукцию повысится, уверен Ковалев.

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