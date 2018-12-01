Мировая торговля во время чумы

По данным Национальной мясной ассоциации (НМА), за последнее время в Китае зафиксировано почти 80 очагов африканской чумы свиней (АЧС) почти в 20 регионах по всей стране. Согласно информации Международного эпизоотического бюро (МЭБ) на 20 ноября, в КНР был 71 очаг заболевания среди домашних свиней в 15 провинциях, в автономном районе Внутренняя Монголия и в трех крупных городах. 22 ноября Россельхознадзор со ссылкой на СМИ сообщил, что недалеко от города Байшань в провинции Цзилинь был обнаружен труп дикого кабана, в патологическом материале которого выявлен вирус АЧС. Официальная информация о подтверждении или опровержение этих данных от компетентных органов КНР не поступала. В ряде провинций плотность популяции дикого кабана достигает двух и более особей на квадратный километр, а общее поголовье находится в пределах 1 млн животных. Это может стать дополнительным фактором для укоренения болезни и образования эндемичной зоны, предупреждает Россельхознадзор. Ситуация с распространением заболевания в Китае способна не только серьезно повлиять на мировую торговлю свининой, но и скорректировать планы российских инвесторов, уверены отраслевые эксперты.



АЧС ломает товарные потоки

В Китае сосредоточено более половины мирового производства и потребления свинины. В основном свиней разводят малые хозяйства, у которых нет высокого уровня биологической защиты, рассказал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. Современные свиноводческие комплексы по объемам занимают менее половины рынка. «Вспышки АЧС, которые регулярно происходят в мелких хозяйствах Китая, представляют серьезную угрозу для свиноводческой отрасли страны», — подчеркивает эксперт. Он обращает внимание, что мы не знаем всей ситуации с этой болезнью в соседнем государстве — есть только информация, попадающая в открытый доступ.



Проблема АЧС в Китае вызывает все большую озабоченность в мире, отмечает руководитель исполкома НМА Сергей Юшин. «Учитывая огромное население и почти полумиллиардное поголовье свиней, разбросанное по сотням тысяч мелких и средних предприятий, китайским властям не удается взять ситуацию под контроль», — говорит эксперт. При этом вирус переносится на значительные расстояния от первоначального очага болезни. «Это говорит о неэффективной системе ограничительных мер, которые вводил Китай», — уверен он.



Усугубление ситуации с АЧС в Китае, по мнению экспертов, может повлиять на мировую торговлю свининой. «Болезнь распространяется достаточно быстро, с проблемой уже столкнулись страны Восточной Европы и 10 государств Евросоюза», — поясняет Ковалев. Юшин добавляет, что АЧС в этом году дошла до Бельгии. «Рядом находятся и другие крупные производители свинины: Германия, Голландия, Франция. Они прилагают экстраординарные усилия, чтобы избежать заноса вируса, так как их экономике в случае вспышек заболевания будет нанесен серьезный урон», — отмечает эксперт.



Первая вспышка АЧС в Китае была зарегистрирована в августе этого года в провинции Ляонин, на северо-востоке страны. Предположительно, вирус был занесен из Евросоюза. Между Китаем и ЕС развита торговля продовольствием, в том числе продукцией свиноводства. ЕС является одним из ведущих экспортеров свинины в мире. Китай, в свою очередь, — ее крупнейший импортер. Согласно октябрьскому прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), в этом году производство свинины в Китае превысит 54 млн т (в каркасном весе), в государствах ЕС оно будет на уровне 24,1 млн т. При этом КНР ввезет 1,75 млн т свинины, а Евросоюз поставит на экспорт свыше 3 млн т.



«Есть мнение, что из-за проблемы АЧС Китай будет вынужден увеличить импорт свинины. Если сейчас страна закупает около 2 млн т этого мяса, то в ближайшем будущем объем может еще больше увеличиться, что создаст окно для экспортеров», — рассуждает Ковалев. В то же время, число поставщиков свинины в Китай ограничено, напоминает он. В первую очередь, это связано с тем, что страна достаточно консервативно подходит к государствам, где есть АЧС: КНР закрыла поставки из Бельгии, Молдовы, Болгарии лишь на основании того, что там выявляется эта болезнь. «Таким образом, круг потенциальных поставщиков сужается, и если в этот список попадет Германия, то сокращение будет еще более значительным», — поясняет Ковалев.



Кроме того, эксперт обращает внимание на фактор торговой войны между Китаем и США, которые занимают второе место после ЕС по экспорту свинины (прогноз FAS USDA на этот год — 2,7 млн т). «Сначала китайцы ввели для штатов пошлину на поставки свинины в 25%, затем — свыше 60%, таким образом исключив еще одного серьезного поставщика. В итоге остались только Бразилия и Канада», — говорит Ковалев. По его мнению, такой расклад может вызвать серьезный рост мировых цен на свинину.



Юшин считает, что если ситуация в Китае будет развиваться по негативному сценарию, то глобальный рынок свинины ожидают серьезные изменения. «Китай производит и потребляет половину мирового объема свинины. Жители этой страны, испугавшись вируса, хотя он и не представляет угрозы для человека, могут перейти на другие виды белка — рыбу или птицу, — не исключает эксперт. — Хотя возможно и увеличение импорта свинины из других стран, однако здесь тоже есть существенные ограничения».



У основных поставщиков свинины в Китай — Бразилии, Канады и США, по мнению эксперта, может не хватить объемов продукции, чтобы закрыть его потребности. Кроме того, нет 100%-ной защиты США и Канады от заноса вируса. «Китайцы активно путешествуют в эти страны, и, несмотря на то, что там очень жесткие правила ввоза продукции животноводства, нет никакой гарантии, что кто-то из туристов не пересечет границу, например, с бутербродом, в котором будет свинина с геномом АЧС», — поясняет Юшин. И если АЧС будет занесена на территорию этих стран, то свинина может резко вырасти в цене, полагает эксперт. «Нарушатся товарные потоки и естественный ход торговли, да и усиленные профилактические мероприятия на фермах и крупных предприятиях тоже потребуют дополнительных инвестиций», — отмечает он. ​



Угроза для инвестиций и хищников

В сложившейся ситуации самым правильным решением для России будет продолжение работы над эпизоотическими мероприятиями, над тем, чтобы наша регионализация и компартментализация были приняты на международном уровне, прежде всего, в том же Китае, считает Ковалев.



Однако АЧС в Китае является серьезной проблемой и для нашей страны, добавляет Юшин: по данным НМА, отмечены случаи заражения свиней недалеко от дальневосточной границы. Это чревато тем, что через дикую природу, а возможно, и через туристов или мигрантов, которые провозят продукцию свиноводства в багаже, вирус может оказаться на территории России в регионе, который до сих пор был свободен от заболевания, предупреждает эксперт. «Тогда придется прикладывать усилия для ликвидации очагов в восточной части страны», — говорит он.



На Дальнем Востоке планируется реализация нескольких инвестиционных свиноводческих проектов, направленных на экспорт в Китай и Японию. «Очевидно, что в случае обнаружения вируса АЧС в регионе инвесторы могут лишиться возможности в будущем поставлять мясо на экспорт, что приведет к перепроизводству и избытку предложения на рынках Дальнего Востока и Забайкалья», — подчеркивает Юшин. В этой ситуации непонятно, стоит ли начинать реализацию этих проектов. Кроме того, АЧС в Китае является угрозой для животного мира Дальнего Востока. «Кабаны — один из основных видов пищи для хищных животных, в том числе, тигров», — поясняет он.



Решением проблемы, по мнению Юшина, будет создание вдоль границы с Китаем буферной зоны в 50-70 км, где нужно постоянно поддерживать минимальное поголовье кабанов, чтобы другие животные, обитающие севернее и питающиеся кабанами, были сохранены.



Масштабы проблем занижаются?

В целом же, по словам Юрия Ковалева, в России ситуация с АЧС каждым годом улучшается. «Прежде всего, приходит общественное понимание всей серьезности проблемы, а также того, что ей нужно заниматься на всех уровнях и во всех направлениях», — комментирует он. Сейчас идет активная целенаправленная работа по усилению мер биобезопасности на промышленных предприятиях и контролю над личными подсобными хозяйствами, снижению популяции дикого кабана, совершенствованию работы ветеринарной службы с точки зрения ее централизации. Все эти меры дают результаты: число массовых вспышек АЧС в России сокращается.



По данным Росссельхознадзора на 26 ноября, в стране зарегистрировано 110 случаев заболевания — поровну среди домашних свиней и кабанов. За весь прошлый год было зафиксировано 188 вспышек заболевания, в том числе 143 среди домашних свиней. Однако называть этот год благополучным Ковалев не спешит. «У нас было всего три серьезных вспышки болезни в промышленном производстве: в Калининградской, Новгородской и Белгородской областях. Но они оказали очень серьезное влияние на торговлю, особенно в летний период», — напоминает эксперт.



По словам Сергея Юшина, в России ситуация с АЧС несколько стабилизировалась после неблагоприятного развития в первой половине года: последние несколько месяцев заноса инфекции на крупные предприятия не отмечено. «Зимой вирус мигрирует не так активно, как летом, однако успокаиваться рано. Тем более что по всем границам нашей страны есть АЧС: не только в Китае, но также в Восточной Европе, Украине и, судя по всему, в Белоруссии», — предупреждает эксперт.



При этом глава Россельхознадзора Сергей Данкверт считает, что ветслужбы регионов продолжают скрывать опасные болезни животных, что ведет к распространению вирусов по стране. Масштабы карантина в связи с распространением заболеваний животных, в том числе АЧС, занижаются региональными властями из соображений экономической выгоды. В частности, свалка в Ставропольском крае, на которой было «десятка полтора» домашних свиней с вирусом АЧС, размером в 150 кв. м, была обнесена карантинной зоной всего в 10 кв. м. В некоторых регионах карантин и вовсе не вводился, передает слова Данкверта ТАСС.



Проблема АЧС — очень сложная, и наскоком ее не решить, уверен Ковалев. Он рассказывает, что недавно состоялось заседание правительственной противоэпизоотической комиссии под председательством вице-премьера Алексея Гордеева. В ходе мероприятия тот обозначил основные направления в работе. В частности, нужна профилактика распространения и ликвидация всех особо опасных болезней животных — как сельскохозяйственных, так и в дикой природе. Также необходимо обеспечить согласованные действия всех государственных органов власти по принятию и реализации мер для недопущения заноса и распространения на территории страны опасных болезней животных. Ковалев добавляет, что в ходе заседания было принято решение создать оперативную группу по отслеживанию АЧС, которая будет ежемесячно проводить мониторинг болезни и искать пути решения проблемы.

