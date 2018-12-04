Калининградская область запретит населению разводить свиней

Жители Калининградской области не смогут заниматься разведением свиней в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), заявил губернатор региона Антон Алиханов во время прямой линии на ГТРК «Калининград». По его словам, к введению ограничений власти вынудила ситуация с африканской чумой свиней (АЧС), поразившей в этом году регион. «Невозможно в ЛПХ организовать такой уровень защиты, который нужен для того, чтобы уберечь себя от этой заразы <…> По большому счету, мы можем с этой проблемой никогда не справиться, если запустим эту проблему совсем далеко», — подчеркнул Алиханов.



По словам главы региона, ситуация с АЧС в области и соседних странах — Польше и Литве — не позволяет надеяться на нормализацию ситуации без обеспечения требуемого уровня защиты. «В ЛПХ свиней быть не должно, это закреплено нашей нормативной базой. Все ЛПХшники, которые хотят продолжать бизнес с другими видами животных, мы готовы им в этом помогать и, средства на субсидирование этих программ в бюджете следующих трех лет заложены», — пояснил Алиханов. Ранее за свиней, которые в этом году изымались у населения, власти платили по 95 руб./кг. В следующем году, заверил Алиханов, руководство области намерено увеличить финансирование программы.



С начала года к 3 декабря в Калининградской области зафиксировано 56 вспышек АЧС — половина всех очагов в стране, следует из данных Россельхознадзора. 10 июля очаг заболевания был зарегистрирован на свинокомплексе «Правдинское свинопроизводство» (входит в норвежскую группу Russia Baltic Pork Invest, основным владельцем которой является тайский Charoen Pokphand Foods), крупнейшем свиноводческом предприятии Калининградской области. Все поголовье комплекса — 128 тыс. свиней было ликвидировано, прямой ущерб был оценен в сумму более 1 млрд руб. Вирус также затронул калининградское свиноводческое предприятие «БалтЗангас Нефтеоргсинтез», где на момент вспышки находилось около 4 тыс. животных.



По оценке Калининградстата, всего с июня по август вспышки АЧС в регионе уничтожили более 40% свиней. По итогам 10 месяцев этого года производство свиней в сельхозорганизациях Калининградской области снизилось к аналогичному периоду 2017-го на 9% до 29,3 тыс. т (в живом весе), в том числе в октябре — более чем вдвое, подсчитал Росстат. Ситуация отразилась на обеспечении сырьем местных производителей мясных продуктов, в результате чего областное правительство заявило о выделении 15 млн руб. на возмещение части процентных ставок по кредитам для мясопереработчиков из-за АЧС. Как сообщают «Вести-Калининград», такую же сумму на поддержку мясоперерабатывающей отрасли планируется направить и в 2019 году.



На федеральном уровне никаких ограничений на содержание свиней в ЛПХ сейчас нет, тем не менее, согласно закону «О ветеринарии» действуют ветеринарные требования, обязательные для всех владельцев животных, отмечает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Правда, в этом вопросе существует юридическая коллизия. «По закону «О ветеринарии» Минсельхоз обладает полномочиями издавать правила, обязательные для всех, но с другой стороны, по закону о личных подсобных хозяйствах на их территорию никто не может войти», — пояснил «Агроинвестору» Ковалев.



Поэтому в той чрезвычайной ситуации, которая сложилась в этом году в Калининградской области, власти как минимум должны потребовать безусловного соблюдения всех ветеринарных правил содержания свиней. «Правовая коллизия висит в воздухе, и мы все ждем, что будут внесены изменения в закон о ЛПХ. Не с точки зрения запрета, а с точки зрения учета и контроля, в том числе выполнения действующих ветеринарных правил. И если владелец ЛПХ будет соответствовать третьему-четвертому компартменту, то никакого запрета в отношении него быть не может», — отметил Ковалев.



К 1 сентября поголовье свиней в сельхозорганизациях Калининградской области снизилось на 34% до 136,4 тыс., к 1 ноября разрыв сократился до 17%. В 2019 году, как рассчитывает областной Минсельхоз, свиноводческая отрасль полностью восстановится. «В следующем году прогнозируется производство свыше 41 тыс. т свинины, что будет соответствовать уровню 2017 года — 41,9 тыс. т. Более того, ожидается, что по итогам 2020 года производство свинины вырастет до 66 тыс. т», — рассказывал «Интерфаксу» в начале ноября представитель Минсельхоза Калининградской области. В конце сентября группа Russia Baltic Pork Invest сообщила о получении разрешения на ввод в эксплуатацию первой очереди нового свиноводческого комплекса «Правдинское свинопроизводство — 2» вблизи поселка Ермаково. Согласно сообщению группы, по уровню биобезопасности объект соответствует четвертому, наивысшему компартменту. Вторая и третья очереди свинокомплекса находятся на стадии окончания строительства.

