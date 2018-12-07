Событие года, Ноябрь 2018: Россия договорилась об экспорте в Китай

После подписания документов стороны должны были согласовать список предприятий, одобренных для экспорта, после чего последние смогут начать торговлю.



Ассортимент разрешенных к вывозу молочных продуктов будет включать коровье, козье и овечье молоко, а также изделия из них, в том числе сгущенные и несгущенные сливки, йогурт, кефир, молочную сыворотку, сливочное масло, сыр и творог. «Поставки молочной продукции будут осуществляться при условии функционирования в странах систем, гарантирующих, что сырое молоко произведено от здоровых животных, а молочные продукты могут быть прослежены до производителей и хозяйств», — пояснял Россельхознадзор. Птицеводческая продукция, в том числе пищевые субпродукты — куриные сердца, печень, почки, желудки и головы, а также кожа, крылышки, лапки, хрящи и кисти, могут быть допущены к вывозу в замороженном виде также при условии выполнения ветеринарно-санитарных требований. Кроме того, экспортируемая птицеводческая продукция должна быть получена от птицы, выращенной на предприятиях, свободных от птичьего гриппа, болезни Ньюкасла и других опасных заболеваний.







По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, первые поставки животноводческой продукции могут состояться уже в этом году. Он напомнил, что рынок Китая является одним из приоритетных для развития отечественного экспорта. Работа по обеспечению и расширению доступа российской сельхозпродукции в Китай позволит в перспективе существенно увеличить объемы двусторонней торговли между странами, считает министр. По данным агроведомства, за девять месяцев 2018 года вывоз сельхозпродукции из России в КНР вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг показателя в $1,8 млрд. Высокие темпы увеличения отгрузок способствовали расширению объема двусторонней торговли сельхозпродукцией за январь — сентябрь на треть — до $3,2 млрд.



Несмотря на оптимизм Минсельхоза, подписание протоколов отнюдь не гарантирует старт активных поставок российской молочной и птицеводческой продукции на рынок Китая в 2018-м и даже в следующем году. На выполнение всех требований китайской стороны может уйти не один месяц. Кроме того, торговля предполагает взаимность, то есть в Россию тоже может «хлынуть» продукция из КНР. Если говорить о птице, то непопулярная в Китае грудка стоит значительно дешевле, чем на нашем рынке. И ее массовый приток на российское пространство может отрицательно сказаться на ценах внутри страны и доходности отечественных предприятий.



Что касается молочной продукции, то здесь тоже есть свои сложности. Вкусовые предпочтения двух стран сильно отличаются, и чтобы удовлетворить их, производителям придется поработать над ассортиментом. А это требует дополнительных инвестиций, которых у российских переработчиков молока все-таки не так много.



Пока же основными потребителями этой категории российских продуктов остаются другие страны. Так, главными покупателями домашней птицы в уходящем году являются Украина, Вьетнам и Казахстан. Молочная продукция тоже преимущественно поставляется в страны бывшего СССР: топ-3 импортеров — Казахстан, Украина и Белоруссия.

