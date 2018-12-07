Событие года, Декабрь 2018: Урожай-2018



Затяжная, холодная и влажная весна привела к задержке сева яровых агрокультур практически по всей стране на две-три недели. Однако если в 2017-м погодные условия, складывающиеся в дальнейшие месяцы, помогли выправить ситуацию — потери урожайности и/или качества тогда наблюдались только по подсолнечнику, картофелю, овощам открытого грунта и кукурузе, а сбор зерна получился рекордным, то в уходящем году регионы Юга и Нижнего Поволжья пострадали еще и от масштабной засухи. Результатом стало снижение урожая основных зерновых — пшеницы и ячменя, а также сахарной свеклы. По данным Минсельхоза, на 19 ноября 2018 года было намолочено 73,4 млн т озимой и яровой пшеницы. Годом ранее в это же время ее сбор превысил 88 млн т. Ячменя на эту же дату в уходящем году получено 17,7 млн т против почти 22 млн т годом ранее.