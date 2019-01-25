Эксперты прогнозируют снижение цен на курицу

Средняя потребительская цена на мясо бройлера к 21 января достигла 153 руб./кг против 124,53 руб./кг годом ранее, то есть увеличилась почти на 23%, следует из данных Росстата. Свинина в рознице за год подорожала на 8%, говядина — на 3,4%.



В ближайшей перспективе цены на мясо птицы будут падать из-за большого предложения на рынке и снижения доходов населения, считает исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. «Только за первые три с небольшим недели января наблюдалось снижение цен на мясо птицы (тушка бройлера) в оптовом звене со 120 руб./кг на начало месяца до 110-112 руб./кг на конец упомянутого периода», — рассказал эксперт «Агроинвестору».



Такая ценовая конъюнктура негативно скажется в первую очередь на небольших предприятиях, у которых отсутствует вся цепочка вертикальной интеграции, полагает он. «Возможно, некоторые небольшие птицефабрики даже будут уходить с рынка», — добавляет он. Что касается крупных агрохолдингов, особенно тех, которые занимаются не только выращиванием птицы, но и производством других видов мяса, то им будет проще балансировать объемы, ориентируясь на запросы рынка. «Однако свинина в этом году тоже будет дешеветь, причем темп снижения цен на нее вполне может опередить динамику уменьшения стоимости мяса птицы», — предполагает Корнеев. Причина — сокращение спроса на свинину в промышленном секторе. «Колбаса — один из тех продуктов, от которых потребители отказываются при уменьшении доходов. Цены на нее выше, чем на охлажденное мясо, поэтому производители свинины будут выходить из сегмента переработки в ритейл, снижая цены, чтобы поддержать потребительский спрос», — поясняет эксперт.



Макроэкономический климат для бизнеса в нашей стране никогда не был и не будет полностью благоприятным, однако даже в сложной ситуации люди не перестанут покупать продукты питания, в том числе яйца и мясо, уверена гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. Союз рассчитывает, что спрос на мясо птицы, а значит и его производство, не будут сокращаться. Кроме того, есть «майский указ» президента, согласно которому производители сельхозпродукции должны наращивать экспорт. «Это позволит компенсировать объемы в случае возможного сокращения внутреннего потребления и избежать снижения производства», — говорит она. По прогнозу союза, экспорт мяса птицы в этом году составит около 300 тыс. т.



Если доходы населения и, соответственно, потребление будут падать, то производители не станут наращивать объемы — никто не хочет работать себе в убыток, обращает внимание Корнеев. При этом он тоже думает, что многое будет зависеть не только от внутреннего, но и от внешнего спроса. «Если бы нам в этом году удалось отгрузить на экспорт примерно 400-500 тыс. т мяса птицы, то на рынке наступил бы некий баланс между платежеспособным спросом и объемами производства», — рассуждает эксперт.



По данным ФТС, в 2018 году Россия экспортировала 132,7 тыс. т мяса птицы против 111,2 тыс. т в 2017-м (без учета торговли со странами ЕАЭС). За первые две недели этого года было отгружено 0,7 тыс. т — на 1,2 тыс. т меньше, чем за аналогичный период прошлого.



По мнению Корнеева, предпосылки для увеличения экспорта есть. «Уже поданы документы на аккредитацию десяти предприятий для поставок мяса птицы в Китай, скоро должны завершиться процедуры согласования», — знает он. Россия и КНР договорились о поставках мяса птицы и молока в ноябре прошлого года. Кроме того, российские птицеводы поставляют свою продукцию в страны Ближнего Востока, продолжает Корнеев. В вопросе продаж за рубеж многое будет зависеть не только от мировых цен на мясо птицы, но и от курса доллара, добавляет он. «С одной стороны, чем он выше, тем больше ценовая привлекательность для наших производителей на внешних рынках. С другой, когда девальвируется рубль, падает внутренний платежеспособный спрос», — комментирует эксперт.



По итогам 2018 года объем производства мяса птицы в России почти не изменился, прибавив лишь 0,7% или около 47 тыс. т до 6,7 млн т (здесь и далее — в живом весе), оценил Росстат. В том числе сельхозорганизации увеличили выпуск на 0,9% до 6,2%. Лидерство удерживает Белгородская область, все хозяйства которой произвели 799,5 тыс. т мяса птицы, что, правда, на 5,9% меньше, чем в 2017 году. На снижение показателя повлияли проблемы у холдинга «Белая Птица».



По прогнозу Росптицесоюза, в этом году производство мяса птицы в стране продолжит увеличиваться и прибавит около 130 тыс. т в убойном весе. Корнеев тоже думает, что сектор может расти, в том числе за счет восстановления работы «Белой Птицы», доля рынка которой оценивается в 5%, в 2017 году она выпустила 302 тыс. т бройлера. В конце прошлого года стало известно, что активы холдинга покупает группа «Черкизово».

