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Инвестиции
«Черкизово» выкупила долги «Белой птицы»
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
26 декабря 2018
Перезапуск курского комплекса намечен на первый квартал 2019 года
По итогам 2018 года группа «Черкизово» намерена произвести 1 млн тонн мяса в живом весе
Фото: «Белая птица»

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, выкупила у Россельхозбанка права требований по кредитным и обеспечительным договорам основных активов холдинга «Белая птица», который связывают с экс-совладельцем Промсвязьбанка Дмитрием Ананьевым. Как сообщила пресс-служба «Черкизово», приобретены долги ООО «Белая птица-Курск», ООО «Белая птица-Белгород» и АО «Загорье» на общую сумму 6,5 млрд руб.

ООО «Белая птица-Курск» - один из основных активов группы «Белая птица», в 2017 году компания занимала 5% российского рынка мяса бройлеров в натуральном выражении, отмечает «Черкизово». Предприятие представляет собой единый комплекс для производства до 120 тыс. т мяса бройлеров в год. В его состав входит инкубаторий, семь площадок выращивания, а также птицеперерабатывающий завод. Ранее в декабре структура группы подала в ФАС ходатайство о приобретении доли в «Белой птице-Курск», решение антимонопольного органа пока не опубликовано. Представитель «Белой птицы» на вопросы «Агроинвестора» не ответил.

Группа «Черкизово» планирует перезапустить производство на курском предприятии в первом квартале 2019 года. Общие затраты в перезапуск компания оценивает в 0,5 млрд руб. По словам гендиректора группы Сергея Михайлова, с возобновлением работы актива «Черкизово» получит синергию со своими действующими производственными мощностями — родительскими площадками и комбикормовыми заводами, а также нарастит производственные мощности. До этого приобретения «Черкизово» оценивало свою долю на российском рынке мяса бройлеров в 12% (торговые марки «Петелинка», «Куриное царство», «Моссельпром»).

Что касается белгородских компаний «Белая птица-Белгород» (производство мяса бройлеров) и «Загорье» (инкубационное яйцо), то обе компании решением арбитражного суда ранее были признаны банкротами: первая — в начале декабря, вторая — в конце октября. В отношении обеих сейчас открыто конкурсное производство. При этом в начале сентября обе компании сообщили в налоговую службу, что приняли решение о ликвидации.

В целом совокупный долг «Белой птицы» достигает 26 млрд руб., в августе рассказывал председатель правления банка «Траст» Александр Соколов в интервью газете «Ведомости». По его словам, структуры «Белой птицы» вместе с другими активами Промсвязьбанка были переданы на баланс Автовазбанка. Сам Автовазбанк, в свою очередь, присоединяется к фонду непрофильных активов, создаваемых на базе банка «Траст».

Приобретение задолженности у банка, которое, как правило, обеспечено залогом имущества, означает, что покупатель всерьез заинтересован в контроле над холдингом и его деятельностью, комментирует руководитель направления «Реструктуризация и банкротство» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Так, по его словам, довольно большое количество решений согласуется с таким залоговым кредитором, вплоть до порядка использования того или иного актива, согласования тех или иных существенных решений — продажи части имущества, ликвидации, назначения отдельных директоров. Также, продолжает юрист, «Черкизово» может иметь решающее влияние на процедуру банкротства компаний «Белой птицы», а также в приоритетном порядке в счет долга имеет право оставить имущество за собой (после вторых несостоявшихся торгов). «Такие действия по сути означают попытку принудительного поглощения общества, не желающего по каким-либо причинам переходить под контроль группы "Черкизово"», — делает вывод Пермяков.

В 2017 году «Белая птица» занимала четвертое место среди крупнейших производителей мяса бройлера в стране. По данным Росптицесоюза, она выпустила 302 тыс. т мяса бройлера в живом весе, что составляет 5% общероссийского производства в этом сегменте. Группа «Черкизово» в рейтинге Росптицесоюза заняла второе место после «Приосколья» с объемом выпуска 615 тыс. т в 2017-м (доля 11%). В начале этой недели основатель «Черкизово» Игорь Бабаев заявил, что по итогам 2018 года группа произведет 1 млн т мяса.

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