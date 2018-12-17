Промышленное производство птицы продолжает снижаться

В ноябре производство птицы на убой в сельхозорганиациях продолжило сокращаться: после снижения объемов на 3,6% в октябре, в прошлом месяце показатель уменьшился еще на 1,2%, следует из данных Росстата. По итогам 11 месяцев динамика остается положительной — производство увеличилось на 0,7% или на 38 тыс. т до почти 5,6 млн т (здесь и далее — в живом весе). За январь-октябрь прирост был на уровне 0,9%. Согласно прогнозу Agrifood Strategies, по итогам этого года производство мяса птицы в целом увеличится не более чем на 100 тыс. т, что станет рекордно низким показателем.



По ряду причин рост выпуска мяса птицы в этом году был довольно скромным: из-за гриппа птиц, закрытия или приостановки деятельности некоторых предприятий («Белая птица», «Евродон» и ряда региональных птицефабрик) сектор можно отнести, скорее, к направлениям, тормозящим развитие сельхозпроизводства, прокомментировал «Агроинвестору» партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. При этом он не исключает, что в 2019 году объемы производства мяса птицы могут увеличиться на фоне восстановления деятельности крупных игроков. «Но, как всегда, непредсказуемые вспышки заболеваний могут притормозить рост объемов», — добавляет он.



При этом полный или частичный уход с рынка ряда птицеводческих предприятий, которые оказались в сложном положении из-за затяжного периода низких цен и высокой себестоимости вкупе со значительной долговой нагрузкой, позволил оставшимся игрокам реализовывать продукцию по более высоким ценам во второй половине года, обращает внимание руководитель направления стратегического маркетинга группы «Черкизово» Андрей Дальнов. Так, по данным Росстата, бройлер в рознице к 10 декабря был на 19,1% дороже, чем годом ранее. В целом производство скота и птицы на убой в сельхозорганизациях за прошедшие 11 месяцев выросло на 4,1% до 10,2 млн т. В том числе в ноябре оно увеличилось на 1,5% относительно аналогичного периода 2017 года. Динамичнее всего продолжает расширяться свиноводство — за январь-ноябрь сельхозорганизации произвели 3,68 млн т свиней на убой, что на 9,3% или 314 тыс. т больше, чем годом ранее. В целом за 2018-й все хозяйства выпустят около 3,7 млн т свинины в убойном весе — на 220 тыс. т больше, чем в 2017 году, ожидает Национальный союз свиноводов.



Также существенную динамику демонстрирует производств овец и коз на убой — плюс 7,6%. Правда, объемы сельхозорганизаций в этом секторе небольшие: за 11 месяцев они выпустили лишь 25,5 тыс. т. В последние годы спрос на баранину в России формировался в основном за счет импорта, поэтому постепенно она ушла в дорогой ресторанный сегмент. Однако когда рынок основных видов мяса стал насыщаться, возник вопрос о свободных нишах, комментирует президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «Сразу несколько компаний стартовали с проектами в разных регионах. Это говорит о том, что в ближайшие три-пять лет мы сможем создать как минимум промышленную отрасль производства баранины, которая будет включать как промышленный откорм, так и убой по мировым стандартам», — уверен эксперт. В частности, осенью комплекс по производству ягнятины запустил «Мираторг», также в сегменте баранины работает «Промагро».



Производство КРС на убой в сельхозорганизациях январе-ноябре прибавило 6,4%, достигнув 883 тыс. т. «Главное — многолетняя положительная динамика производства КРС мясного направления, — отмечает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. — Его доля растет, как и поголовье, и предложение качественного мяса от скота специализированных мясных пород также увеличивается».



Одним из важных событий уходящего года в сельском хозяйстве стал переход мясной отрасли в стадию зрелого рынка, считает заместитель начальника департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Этот процесс сопровождается интенсивной конкурентной борьбой, слияниями-поглощениями, банкротствами крупных предприятий. В 2019-м тренды снижения маржинальности и обострения конкуренции в мясном производстве сохранятся, считает она.

