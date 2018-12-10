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Рынки
За пять лет производство свинины увеличится на 1,1 млн тонн
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
10 декабря 2018
Доля топ-20 крупнейших игроков достигнет 76%
Со следующего года прекращается господдержка товарного свиноводства
Фото: Д. Абрамов

К 2022 году производство свинины в сельхозорганизациях увеличится почти на 1,1 млн т (здесь и далее — в убойном весе, если не указано иное) к уровню 2017-го, достигнув 4 млн т. Прирост по всем хозяйствам составит около 900 тыс. т до 4,4 млн т. Такой прогноз озвучил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев в ходе X Международной конференции «Свиноводство-2018».

По его словам, это почти гарантированная динамика, поскольку проекты, которые должны обеспечить прибавку, реализуют компании, имеющие опыт в свиноводстве и финансовые ресурсы. «Основной прирост придется на предприятия из топ-20, — уточнил эксперт. — Сейчас их доля составляет около 63% от общего промышленного производства, а к 2022 году будет на уровне 76%». Это общемировая практика, что двадцать крупнейших игроков контролируют примерно 80% рынка, при этом о монополизации речи не идет, подчеркнул Ковалев: доля топ-3 у нас не превышает 25%, а через четыре года составит около 35%, тогда как в других странах — от 50%.

В целом за пять лет (с учетом 2018-го) компании из топ-20 увеличат производство в сумме на более чем 1,5 млн т в живом весе, наибольший прирост — около 485 тыс. т — ожидается в 2020 году. Инвестиции в увеличение мощностей по производству свинины — с почти 2,4 млн т в 2017 году до 3,6 млн т (обе цифры в живом весе) к 2022 году составят 379 млрд руб. Более половины этой суммы вложат три лидера отрасли — «Мираторг» (100 млрд руб.), «Русагро» (80 млрд руб.) и «Черкизово» (20 млрд руб.), следует из презентации Ковалева.

По итогам 2018-го лидеры рынка повысят объемы на 324 тыс. т в живом весе, оценивает НСС. В целом в этом году производство свинины во всех хозяйствах увеличится на 224 тыс. т до 3,75 млн т в убойном весе. «У нас по-прежнему очень высокие темпы роста производства, — прокомментировал Ковалев. — Увеличение в этом году — одно из самых значительных, притом, что база уже такая высокая». В том числе прирост по сельхозорганизациям составит 256 тыс. т, объемы КФХ уменьшатся примерно на 1 тыс. т, в ЛПХ — на 30 тыс. т. Производство в последних составит около 544 тыс. т и в следующие четыре-пять лет сократится еще на 200 тыс. т, предполагает Ковалев. В том числе в 2019 году хозяйства населения уменьшат объемы выпуска свинины на 27 тыс. т, а общий прирост в отрасли составит 160-170 тыс. т.

В этом году потребление свинины, равно как и других видов мяса, не увеличится, поскольку цены на продукцию не снижались. Однако в перспективе свинина будет дешеветь, что станет мотивировать рост потребления — до 2022-го оно будет прибавлять в среднем по 1,5% в год — в сумме примерно 300 тыс. т, рассчитывает НСС.

Также часть дополнительных объемов производства в новых комплексах пойдет на компенсацию сокращения объемов у старых и обанкротившихся предприятий (около 200 тыс. т) и в ЛПХ (200 тыс. т). «В этом году падения производства в старых комплексах почти не было, потому что оптовые цены были на достаточно комфортном уровне, что позволило некоторым участникам рынка продолжить питать иллюзии, что можно и дальше работать без модернизации и повышения эффективности», — отметил Ковалев, подчеркнув, что уже в 2019 году ситуация изменится. Цены на свинину будут самыми низкими за последние пять лет, что на фоне увеличения производственных затрат переведет около половины предприятий в зону отрицательного финансового результата.

В 2018 году импорт снизился более значительно, чем ожидал союз, однако в 2019-м ожидается его увеличение из-за открытия поставок из Бразилии. Но в дальнейшем поставки из-за рубежа продолжат сокращаться, поскольку с 2020 года вместо квот будет действовать плоская пошлина в 25%, и часть прироста производств пойдет на замещение выпавших объемов ввоза. Кроме того, при распределении дополнительного объема производства в 1,1 млн т по каналам сбыта НСС закладывает в расчеты увеличение экспорта свинины на 200 тыс. т до 300 тыс. т. «Важный компенсирующий фактор заключается в том, что все заявленные проекты подразумевают реализацию по этапам. Поэтому, если что-то пойдет не так, как мы предполагаем, проекты могут замедлиться или ускориться, если того потребуют обстоятельства. Все может быть: непонятно, к чему приведет распространение африканской чумы свиней в Китае, возможное усиление санкций, что будет с финансовым положением людей», — сказал Ковалев.

Он также напомнил, что со следующего года прекращается господдержка увеличения товарного производства свинины. «Но это не значит, что инвестиции в отрасль закончились, — уточнил он. — Льготные кредиты на создание мощностей по убою и переработке, селекционно-генетические центры, развитие кормопроизводства и логистики, а также экспорта сохраняются». По словам Ковалева, за прошедшие десять лет свиноводство добилось колоссальных успехов, но речь лишь о внутреннем рынке. Выход на внешние необходим, но это совсем другой уровень конкуренции и иная ценовая реальность. И то, как российские компании будут себя там чувствовать, зависит от эффективности их бизнеса, подчеркнул он.

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