Импорт мяса снизится до 650 тысяч тонн

По итогам этого года импорт всех видов мяса уменьшится примерно до 650 тыс. т. Такой прогноз озвучил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев в ходе X Международной конференции «Свиноводство-2018». В прошлом году объем ввоза впервые в истории был менее 1 млн т, напомнил эксперт. Динамичнее всего сокращаются поставки в Россию свинины: союз ожидает их снижения на 75% относительно уровня 2017-го, до 80 тыс. т. Для сравнения, шесть лет назад наша страна закупала за рубежом свыше 1,2 млн т свинины. За три квартала ввоз свинины составил 59,3 тыс. т, всех видов мяса — около 476 тыс. т. «Это рекордно низкие цифры. Учитывая, что объем потребления мяса в России около 10,5-11 млн т, доля импорта составляет примерно 6%. Поэтому можно говорить, что в целом самообеспеченность по мясу достигнута», — отметил Ковалев.



Кроме роста производства, такая динамика по свинине связана с закрытием импорта из Бразилии, который действовал с декабря 2017 года, пояснил эксперт. Однако с 1 ноября Россельхозндзор разрешил возобновить поставки свинины и говядины из этой страны, поэтому, очевидно, с начала 2019 года бразильская свинина вернется на российский рынок. «Конечно, прежних объемов уже не будет, но 80-100 тыс. т импорта прибавится», — предположил Ковалев.



Поскольку производство свинины также продолжит расти и увеличится в этом году на 220 тыс. т до 3,7 млн т, а в следующем — еще на 150-170 тыс. т (убойный вес, во всех хозяйствах), на рынке будет избыток предложения, что приведет к снижению оптовых цен. Это дает основания надеяться, что продолжит повышаться потребление, сказал Ковалев. «В этом году потребление впервые за последние годы не изменится: в 2014—2015 годах оно падало, затем два года существенно увеличивалось, поскольку планомерно снижались цены на птицу и свинину», — прокомментировал он.



В 2018-м это мясо не дешевело, хотя ранее НСС прогнозировал, что цены на свинину будут снижаться. Однако летом она наоборот подорожала, поскольку на рынке сложился нулевой баланс: за девять месяцев производство увеличилось на 184 тыс. т, при этом импорт снизился на 186 тыс. т относительно аналогичного периода прошлого года. «Такой баланс — очень хрупкая конструкция, которая легко откликается на любые изменения спроса и предложения. Даже если предложение уменьшается на 1-3%, это приводит к повышению цены», — рассказал Ковалев.



На фоне такого баланса произошло стечение обстоятельств, которые, с одной стороны повысили спрос, с другой — привели к сокращению предложения. Так, благодаря хорошей погоде с начала мая до конца сентября длился шашлычный сезон, и хотя оптовые цены росли, в рознице сети их не поднимали, что способствовало увеличению спроса. При этом одновременное удорожание птицы также мотивировало потребителей делать выбор в пользу свинины. Однако из-за вспышек африканской чумы свиней на промышленных комплексах в Калининградской, Новгородской и Белгородской областях снизилось предложение, и была нарушена логистика по мясу. Кроме того, из-за жары летом свиньи хуже набирали вес. К тому же на объем предложения повлияло введение с 1 июля обязательной электронной ветеринарной сертификации. «Долю теневого бизнеса оценить сложно, но он есть, и ЭВС вывела с рынка эти объемы, по крайней мере на какое-то время», — пояснил Ковалев. Синергия всех этих факторов привела к тому, что образовался идеальный ценовой шторм. Однако в целом по году средняя цена на свинину будет примерно на уровне 2017-го, добавил эксперт. В 2019-м НСС прогнозирует уменьшение оптовых цен на 5-10% до самого низкого за последние пять лет уровня примерно в 95 руб./кг с НДС.



В такой ситуации продолжит расти значение для отрасли внешних рынков. В этом году экспорт свинины, по оценке НСС, может составить 85 тыс. т против около 72 тыс. т в 2017-м. Вывоз всех видов мяса приблизится к 300 тыс. т. В 2019-м поставки за рубеж свинины могу прибавить еще 15-20% и достигнуть 100 тыс. т, притом, что основные внешние рынки остаются закрытыми для нашей продукции, акцентировал Ковалев.

