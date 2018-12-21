«Черкизово» покупает курские активы «Белой птицы»

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) подано ходатайство от ООО «Перспектива» о приобретении доли в ООО «Белая птица — Курск», входящего в группу «Белая птица» бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева. Как говорится в сообщении ведомства, документы поступили 5 декабря, размер доли не уточняется.



ООО «Перспектива» — одна из структур группы «Черкизово», крупнейшего в России производителя мяса, сообщили «Ведомостям» двое знакомых менеджеров группы. Представитель «Черкизово» подтвердила «Агроинвестору» факт подачи документов в ФАС. «Переговоры о такой сделке ведутся», — сообщила она, однако отказалась сообщить их подробности, а также назвать приобретаемую долю. Представитель «Белой птицы» на вопросы «Агроинвестора» не ответил.



Производство на курских мощностях «Белой птицы» сейчас остановлено, в свою очередь сообщил «Агроинвестору» президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его словам, до этого «Белая птица» выпускала на них около 100 тыс. т мяса птицы, при этом их проектные мощности составляют 127 тыс. т. Как рассказал «Агроинвестору» источник, знакомый с ходом переговоров, посадка бройлеров на «Белой птице — Курск» намечена февраль следующего года.



В начале октября сообщалось, что «Черкизово» может взять в аренду часть площадок «Белой птицы». Речь шла о белгородском цехе, выпускающем полуфабрикаты для сетей быстрого питания мощностью 20 тыс. т продукции в год, а также курском подразделении «Белой птицы», рассказывал «Агроинвестору» источник на рынке. Однако представитель «Черкизово» тогда подтверждал лишь ведение переговоров по аренде цеха в Белгороде под обслуживание сети быстрого питания KFC, а информацию об аренде курских площадок не комментировал. 21 декабря представитель «Черкизово» сослалась на идущий процесс переговоров, пообещав в скором времени распространить информацию по этому вопросу.



«Белая птица» оказалась в тяжелой финансовой ситуации после объявления о санации Промсвязьбанка 15 декабря 2017-го. Еще весной этого года источник, близкий к «Черкизово», рассказывал, что группа рассматривает возможность приобретения отдельно курской площадки «Белой птицы». Однако владельцы бизнеса тогда не хотели его делить и рассчитывали продать все сразу. Курские площадки «Белой птицы» являются довольно современными, поэтому могут быть интересны инвесторам, ранее говорил «Агроинвестору» исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. Кроме того, несмотря на серьезное падение производства, они до последнего времени продолжали работать.



В 2017 году «Белая птица» занимала четвертое место среди крупнейших производителей мяса бройлера в стране. По данным Росптицесоюза, она выпустила 302 тыс. т мяса бройлера в живом весе, что составляет 5% общероссийского производства в этом сегменте. Группа «Черкизово» в рейтинге Росптицесоюза заняла второе место после «Приосколья» с объемом выпуска 615 тыс. т в 2017-м (доля 11%). При этом в декабре «Черкизово» завершило покупку «Алтайского бройлера» (67 тыс. т по итогам 2017-го) у основного собственника «Приосколья» Геннадия Бобрицкого. Сумма сделки составила 4,6 млрд руб.



С начала лета цены сельхозпроизводителей на мясо птицы (кур) выросли на 21% и к 13 декабря составляли 115,73 руб./кг, следует из оперативных данных Минсельхоза. Таким образом, по словам гендиректора группы «Агросила» Светланы Барсуковой, после падения, начавшегося в конце 2016 года и продолжавшегося вплоть до середины 2018-го, рынок мяса птицы приходит в равновесное состояние. Это наблюдается в том числе за счет снижения производства рядом крупным игроков, таких как «Белая птица». «Стабилизация произошла за счет сокращения определенного объема продукции из мяса птицы. Ни для кого не секрет, что некоторые производители сейчас находятся либо в процедуре банкротства, либо в процессе слияния и поглощения. Кроме того, те игроки, которые заявляли более низкую цену относительно других производителей мяса птицы, сейчас заняли нишу, которая их устраивает. Либо они сократили поставки из-за невозможности поставлять тот объем, на который претендовали ранее», — отмечает Барсукова.

