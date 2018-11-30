В 2019 году производство мяса бройлера может сократиться

В производстве мяса бройлера в следующем году впервые за последние двадцать лет можно ожидать сокращения объемов производства, такой прогноз «Агроинвестору» озвучил вице-президент Международной программы развития птицеводства (UIPDP) Альберт Давлеев. По его оценке, сектор в лучшем случае либо не увеличится, либо уменьшится на 2-3%, или на 100 тыс. т в убойном весе. Выпуск индейки при этом сохранит неплохие темпы роста и прибавит 10-15%, говорит эксперт.



По итогам этого года прирост в производстве мяса птицы в целом будет «рекордно низким» — не более 100 тыс. т (+2%). Давлеев объясняет такие цифры несколькими факторами. Во-первых, это связано с резким удорожанием кормового зерна (на 35-45% в зависимости от региона), соевого шрота (на 10-15%), ветпрепаратов и кормовых добавок (на 10-20%), энергоносителей (прежде всего автомобильного топлива на 10-15%). Во-вторых, на объемы влияет закрытие предприятий или снижение производства у ряда небольших региональных птицефабрик. В качество примера эксперт приводит поволжский холдинг «МАПО», «Атемарскую» в Мордовии, «Ивановский бройлер», «Чувашский бройлер», «Шекснинский бройлер» в Вологодской области, Тольяттинскую птицефабрику в Самарской области, «Михайловский бройлер» в Приморье. Кроме того, остановлено производство одного из лидеров бройлерного сегмента — «Белой Птицы» (более 100 тыс. т) из-за проблем с финансированием. Небольшие региональные птицефабрики закрываются не только в отдаленных регионах типа Якутии, Чукотки или Дальнего Востока, но и в Центральной России, и в Поволжье. По словам Давлеева, проще вырастить птицу на границе с Украиной, а потом доставить ее на Камчатку или на Сахалин. «Мы приходим к другому мировому тренду — производству животных протеинов в местах с самыми дешевыми кормами», — говорит он.



В-третьих, свое влияние оказали вспышки гриппа птиц, которые неоднократно фиксировались на различных предприятиях во второй половине года, продолжает Давлеев. Впрочем, часть этих потерь была компенсирована расширением мощностей ряда компаний (строительство новых птичников и других объектов) и улучшением производственных показателей (сохранность стада, снижение конверсии корма, увеличение привесов и т. п. ), добавляет эксперт. «Не удалось получить и прогнозируемую в начале года прибавку по выпуску индейки, — обращает внимание он. — В первую очередь из-за того же гриппа птиц у „Дамате“ и „Евродона“, а также в связи с ликвидацией коммерческого стада на предприятиях последнего». По итогам 2018 года будет выработано около 244 тыс. т мяса индейки вместо ожидаемых 327 тыс. т в убойном весе.



Рынок мяса птицы первым продемонстрировал свое насыщение, которое уже с конца 2016 года оказывало значительное влияние на формирование отрицательной динамики цен, которая наблюдалась до мая 2018-го, комментирует ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова. Сложные конкурентные условия, в которых пришлось существовать птицеводческим предприятиям в течение всего 2017 года, повлияли на их развитие в 2018-м. Рост объемов производства, по словам эксперта, в основном не планировался, предприятия сложно переживали затяжной период низких цен прошлого года, которые не покрывали себестоимость. Ряд крупнейших компаний и сейчас находятся в сложном финансовом положении, что отражается на объемах выпуска бройлера. Так, в Белгородской области производство сократилось более чем на 8%, в Курской области — на 24%, в Ростовской — на 80%, в других крупных регионах снижение составляет от 1% до 9% за первые девять месяцев текущего года, знает Кудрякова. По итогам 2018 года производство птицы останется примерно на прошлогоднем уровне — 4,8 млн т в убойном весе в сельхозорганизациях, считает эксперт.



При этом импорт мяса птицы ставит антирекорды: за первые девять месяцев этого года ввоз из дальнего зарубежья составил всего около 20 тыс. т, то есть было использовано всего около 8% импортной квоты, обращает внимание Давлеев. Поставки из Белоруссии тоже не намного выше прошлогодних и к концу года составят 110-120 тыс. т. «Возможно, что в 2019 году повышенный спрос на мясо птицы в совокупности с ограниченным предложением отечественных производителей и возросшей себестоимостью производства сделают импорт более рентабельным для торговых компаний, — не исключает эксперт. — Это может привести к росту объемов ввоза продукции в рамках квоты».



Экспортный потенциал рынка мяса птицы пока ограничен. «Сейчас стоит задача открывать новые рынки сбыта. Мы подписали протокол с Китаем, это, безусловно, станет очередным этапом в наращивании внешних поставок, — считает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. — В остальном увеличивать производство мяса бройлеров в России пока нецелесообразно, потому что в результате это приведет к убыткам предприятий». Однако если будет решена проблема с импортом сои и соевого шрота, за который сегодня Россия платит почти на 20-30% больше, чем конкуренты на мировом рынке, то получится снизить себестоимость производства, что сделает мясо птицы более доступным, добавляет эксперт. За этим последует и рост потребления, и новый толчок в наращивании экспорта, думает он. По данным ФТС на 18 ноября, экспорт мяса птицы из России составил 119 тыс. т (без учета стран ЕАЭС), что на 24,1% больше, чем годом ранее.

