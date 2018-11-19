 Под Петербургом выставлены на торги две птицефабрики — Агроинвестор
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Компании
Под Петербургом выставлены на торги две птицефабрики
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
19 ноября 2018
Начальная цена Русско-Высоцкой птицефабрики — 3 млрд рублей
Производство мяса птицы в сельхозорганизациях в январе-сентябре выросло на 0,9%
Фото: Д. Абрамов

Птицефабрика «Русско-Высоцкая» в Ленинградской области выставлена на торги. Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, заявки от потенциальных покупателей будут приниматься с 29 ноября 2018 года по 18 января 2019-го. Начальная цена на имущественный комплекс составляет 3 млрд руб., каждые 10 дней она будет снижаться на 176 млн руб.

Как следует из аукционной документации, на продажу в том числе выставлено более 40 зданий бройлерников, четыре птичника родительского стада, инкубатории, убойные цеха, склады, кормоцех, цех копчения, а также административное трехэтажное здание площадью 3 тыс. кв. м. Ранее птицефабрика занимала 5% объема производства мяса птицы в Ленинградской области, однако в 2013 году в связи с крахом головной компании — агропромышленного холдинга «ОГО» - предприятие было признано банкротом. Позднее долги птицефабрики перед кредиторами выкупила УК «Сигнал» и, по данным kartoteka.ru, с ноября 2015-го владельцами ООО «ПО «Русско-Высоцкая птицефабрика» являются Дмитрий Кожарский (36%), Михаил Осипов (26%) и Любовь Белоус (36%). Как сообщает РБК, последняя — дочь бывшего вице-спикера парламента Ленинградской области Алексея Белоуса, которого в заксобрании предыдущего созыва называли доверенным лицом экс-полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Ильи Клебанова.

Как указано на сайте птицефабрики, предприятие имеет замкнутый цикл и предлагает более 100 наименований продукции из свежего куриного мяса. Производство располагается недалеко от Санкт-Петербурга, с начала 2016 года на птицефабрике была проведена модернизация, что позволило «снизить себестоимость продукции на 30%». Согласно собственным данным, предприятие выпускает 18 тыс. т куриного мяса в год. Ранее в этом году птицефабрика уже дважды выставлялась на торги — за 3,9 млрд руб. и 3,5 млрд руб., однако аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Выручка ПО «Русско-Высоцкая птицефабрика» в прошлом году составила 782 млн руб., чистая прибыль — 343 тыс. руб. На запрос «Агроинвестора» представители птицефабрики не ответили.

Кроме того, в Ленинградской области в качестве ликвидируемого должника выставлена на продажу птицефабрика «Приморская». Объявление о проведении торгов было опубликовано в начале октября, цена — 604,8 млн руб. Предприятие занималось выпуском яиц, его мощность составляла 500 тыс. кур-несушек с продуктивностью 323 яйца в год каждая. В феврале 2015 года решением арбитражного суда птицефабрика была признана банкротом, а в мае 2018-го была начата процедура конкурсного производства.

При текущей ценовой конъюнктуре рентабельность птицеводов мясного направления в этом году увеличилась: рост цен на продукцию оказался выше, чем увеличение себестоимости производства, отмечает исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «Поэтому по состоянию «в моменте» инвестирование в активы является более привлекательным, чем еще год назад. Кроме того, Ленинградская область — хороший регион, который отличается самой высокой концентрацией сетевой торговли, поэтому в принципе там достаточно много системных и платежеспособных клиентов», — сказал он «Агроинвестору». В то же время Корнеев отметил, что профильных инвесторов, способных купить такой актив, как Русско-Высоцкая птицефабрика, сейчас не так много. «А для непрофильных активов вхождение в сегмент через подобные активы будет означать высокие риски и издержки — на восстановление производства, продаж, налаживание логистики и т. д. То есть в любом случае нужно понимать, что потребуются определенные усилия на налаживание стабильного бизнеса», — отметил он.

Что касается производства куриного яйца, то это направление сейчас малопривлекательно для инвестиций, уверен Корнеев. «Предложение яйца большое, и конкуренция крайне высока. Поэтому не исключаю, что имущество птицефабрики будет продаваться долго», — полагает эксперт.

По данным Росстата, производство мяса птицы в сельхозорганизациях в январе-сентябре составило 5,1 млн т в живом весе, что на 0,9% больше аналогичного периода 2017-го. Выпуск куриных яиц за этот же период увеличился на 1,2% до 29,7 млрд шт. Как следует из результатов оперативного мониторинга Минсельхоза, к 8 ноября средневзвешенная цена сельхозпроизводителей на живую птицу равнялась 74,04 тыс. руб./т (-0,5% за неделю), на мясо птицы (кур) — 111,61 тыс. руб./т (+3,2% за неделю, +13,6% к аналогичному периоду 2017-го).

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