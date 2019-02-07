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Аналитика
Экспорт продовольствия в 2019 году сократится на 4%
Инна Ганенко
Агроинвестор
7 февраля 2019
Россия приблизилась к нулевому торговому балансу
Аграрный экспорт в стоимостном выражении вплотную подошел к объему поставок машин и оборудования
Фото: А. Гордеев

Экспорт сельхозсырья и продовольствия из России в 2019 году может сократиться на 4% в стоимостном выражении — до $24 млрд. Такой прогноз на 10-й международной конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка, озвучил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Основная причина сокращения вывоза — уменьшение объемов поставок за рубеж зерна, что обусловлено снижением его валового сбора в 2018-м. Импорт продовольствия также продолжит снижаться и по итогам этого года может сократиться на 4,5% до $28 млрд, добавил Рылько.

В 2018-м агроэкспорт в денежном выражении составил почти $25,1 млрд, а ввоз оценивается в $29,3 млрд. Таким образом, подчеркнул Рылько, Россия приблизилась к нулевому торговому балансу, и в текущем году такая тенденция продолжится. «Чиновники разных уровней любят повторять, что объем вывоза продукции АПК уже превышает экспорт вооружения, но сейчас мы продвинулись еще дальше, — отмечает эксперт. — Так, аграрный экспорт в стоимостном выражении в прошлом году вплотную подошел к объему поставок за рубеж всех машин и оборудования ($27,4 млрд), а также химии ($26 млрд)».

Рылько напомнил, что крупнейшие страны-экспортеры, среди которых США, Евросоюз, Китай, Бразилия и другие, являются и крупнейшими импортерами продовольствия. Поэтому России не стоит стремиться полностью заместить поставки зарубежной агропродукции товарами собственного производства. «Задача по наращиванию экспорта не может решаться в отрыве от общего торгового баланса страны, — обращает внимание эксперт. — Государству стоит подумать, нужно ли форсировать самообеспечение, ведь во многих секторах импорт помогает развиваться экспорту». Кроме того, насыщение рынка собственной продукцией ведет к снижению цен и рентабельности, это тоже стоит учитывать, наращивая объемы внутреннего производства и сокращая ввоз, добавил Рылько.

Что касается вывоза зерна, то несмотря на уменьшение отгрузок в сезоне-2018/19, Россия в перспективе останется крупнейшим экспортером пшеницы, уверен эксперт. «Да, в этом сельхозгоду мы сократим экспорт пшеницы до примерно 35 млн т с 41,4 млн т в 2017/18-м, но даже с таким объемом останемся мировым лидером», — считает он. США, которые занимают второе место в рейтинге крупнейших экспортеров, в текущем сезоне отгрузят около 27 млн т, Канада (третья позиция) — 24 млн т. Еще несколько лет назад Россия в этом списке не поднималась выше четвертого места, напомнил Дмитрий Рылько.

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