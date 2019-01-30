Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
65.893
eur
75.243
moex
2511.86
brent
62.25
пшеница
512.4
сахар
12.69

Регионы
Российская пшеница проиграла на египетском тендере
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
30 января 2019
Ее конкурентоспособность стремительно падает
Экспортные котировки на российскую пшеницу подошли к $250 за тонну
Фото: Е. Разумный

На состоявшемся 29 января тендере Государственное агентство по закупкам продовольствия Египта (GASC) закупило 360 тыс. т мягкой мукомольной пшеницы с поставкой во второй декаде марта. В том числе три карго по 60 тыс. т будут поставлены из Румынии, еще три — из Франции, российская пшеница оказалась неконкурентоспособной по цене.

Как сообщает аналитический центр «СовЭкон», на тендере GASC было подано два предложения российской пшеницы — по $255/т и $260/т (FOB). Цены на французскую пшеницу находились в диапазоне $243-249,7/т, на румынскую — $249,8-259,9/т. «В результате Египет отдал предпочтение румынской и французской пшенице, закупив всего 360 тыс. т с поставкой 11-20 марта. Из них 180 тыс. т пришлось на три партии французского зерна: две по цене $247,8 + $15 фрахт (поставщики — Glencore и Soufflet) и одну по $247,8+$17,15 (Glencore). Остальные 180 тыс. т будут поставлены из Румынии: 60 тыс. т по цене $249,89+$11,45 (поставщик — ADM), 60 тыс. т — по $250,76+$11,45 (Cofco) и еще 60 тыс. т по $252+$10,5 (Cargill)», — сообщает «СовЭкон».

Таким образом, прошедший тендер показал, что экспортный спрос на российское зерно стремительно сжимается, отмечают аналитики центра. Котировки растут, начиная с декабря на фоне укрепляющегося внутреннего рынка и сейчас они подошли уже к $250/т (FOB, 12,5% протеина). «Экспортные цены на российскую пшеницу слишком высоки, однако пока снижать их невозможно из-за активно дорожающего зерна на внутреннем рынке», — заключают аналитики.

Внутренние цены на пшеницу сейчас находятся на максимуме, поэтому снижения экспортных цен ждать не стоит, подтверждает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Запасы сократились, а крестьяне сейчас придерживают зерно в ожидании лучших цен, это всегда проиходит на растущем рынке. Также за последнее время укрепился рубль. Два этих фактора — рост внутренних цен и укрепившийся рубль — привели к снижению конкурентоспособности российской пшеницы», — сказал «Агроинвестору» Злочевский. По его словам, дальнейшая ситуация будет зависеть от валютного курса, ситуации на мировых рынках, а в следующем сезоне — от урожая.

Пока же при текущем положении экспорт российского зерна будет снижаться, констатирует Злочевский. Согласно прогнозу аналитического центра «Русагротранса», по итогам января отгрузки за рубеж составят 2,75 млн т, что на 18% меньше показателя января 2018 года. В том числе пшеницы в этом месяце, как ожидается, будет экспортировано 2,1 млн т, рассказал «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский. При этом в январе, по его словам, Египет в списке покупателей опустится на второе место с долей в 13%. Его место займет Турция, на которую придется 21% январских поставок. «СовЭкон» оценивает экспорт основных зерновых в январе на уровне 2,4 млн т — на 25% ниже января 2018-го и на 46% меньше декабря 2018-го. В том числе экспорт пшеницы по сравнению с прошлым месяцем сократится вдвое до 1,9 млн т.

Запасы пшеницы в России к 1 января были на 27% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил ранее Росстат. В том числе остатки в сельхозорганизациях сократились на 32% до 10,1 млн т, в заготовительных и перерабатывающих организациях — на 22% до 11,5 млн т.

Показать еще

Статьи по теме
Выручка аграриев от продажи зерна выросла на 25%
Экспортные цены на пшеницу обновляют максимумы
Египет меняет условия оплаты пшеницы
Нигерия вышла в топ-3 крупнейших покупателей российского зерна
Экспортный потенциал реализован на 70%. За первую половину сезона-2018/19 Россия поставила за рубеж 28 млн тонн зерна
Читайте такжеПревосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL


Рекомендации
Рекомендации
Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL
Превосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника
Новый стандарт обработки семян кукурузы
Ежегодная премия «АГРОИНВЕСТОР ГОДА 2019»
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Спецпроект «Защита семян»
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией