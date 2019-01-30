Российская пшеница проиграла на египетском тендере

На состоявшемся 29 января тендере Государственное агентство по закупкам продовольствия Египта (GASC) закупило 360 тыс. т мягкой мукомольной пшеницы с поставкой во второй декаде марта. В том числе три карго по 60 тыс. т будут поставлены из Румынии, еще три — из Франции, российская пшеница оказалась неконкурентоспособной по цене.



Как сообщает аналитический центр «СовЭкон», на тендере GASC было подано два предложения российской пшеницы — по $255/т и $260/т (FOB). Цены на французскую пшеницу находились в диапазоне $243-249,7/т, на румынскую — $249,8-259,9/т. «В результате Египет отдал предпочтение румынской и французской пшенице, закупив всего 360 тыс. т с поставкой 11-20 марта. Из них 180 тыс. т пришлось на три партии французского зерна: две по цене $247,8 + $15 фрахт (поставщики — Glencore и Soufflet) и одну по $247,8+$17,15 (Glencore). Остальные 180 тыс. т будут поставлены из Румынии: 60 тыс. т по цене $249,89+$11,45 (поставщик — ADM), 60 тыс. т — по $250,76+$11,45 (Cofco) и еще 60 тыс. т по $252+$10,5 (Cargill)», — сообщает «СовЭкон».



Таким образом, прошедший тендер показал, что экспортный спрос на российское зерно стремительно сжимается, отмечают аналитики центра. Котировки растут, начиная с декабря на фоне укрепляющегося внутреннего рынка и сейчас они подошли уже к $250/т (FOB, 12,5% протеина). «Экспортные цены на российскую пшеницу слишком высоки, однако пока снижать их невозможно из-за активно дорожающего зерна на внутреннем рынке», — заключают аналитики.



Внутренние цены на пшеницу сейчас находятся на максимуме, поэтому снижения экспортных цен ждать не стоит, подтверждает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Запасы сократились, а крестьяне сейчас придерживают зерно в ожидании лучших цен, это всегда проиходит на растущем рынке. Также за последнее время укрепился рубль. Два этих фактора — рост внутренних цен и укрепившийся рубль — привели к снижению конкурентоспособности российской пшеницы», — сказал «Агроинвестору» Злочевский. По его словам, дальнейшая ситуация будет зависеть от валютного курса, ситуации на мировых рынках, а в следующем сезоне — от урожая.



Пока же при текущем положении экспорт российского зерна будет снижаться, констатирует Злочевский. Согласно прогнозу аналитического центра «Русагротранса», по итогам января отгрузки за рубеж составят 2,75 млн т, что на 18% меньше показателя января 2018 года. В том числе пшеницы в этом месяце, как ожидается, будет экспортировано 2,1 млн т, рассказал «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский. При этом в январе, по его словам, Египет в списке покупателей опустится на второе место с долей в 13%. Его место займет Турция, на которую придется 21% январских поставок. «СовЭкон» оценивает экспорт основных зерновых в январе на уровне 2,4 млн т — на 25% ниже января 2018-го и на 46% меньше декабря 2018-го. В том числе экспорт пшеницы по сравнению с прошлым месяцем сократится вдвое до 1,9 млн т.



Запасы пшеницы в России к 1 января были на 27% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил ранее Росстат. В том числе остатки в сельхозорганизациях сократились на 32% до 10,1 млн т, в заготовительных и перерабатывающих организациях — на 22% до 11,5 млн т.

