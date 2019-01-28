Экспортные цены на пшеницу обновляют максимумы

Экспортные цены на пшеницу, ранее достигшие максимального с начала сезона уровня, в течение прошлой недели продолжили расти. По данным аналитического центра «Русагротранса», цена спроса выросла на $2 до $244 за тонну (FOB, 12,5% протеина). Аналитический центр «СовЭкон» оценивает недельный рост в $7 до $247,5 за тонну, что является рекордным уровнем с сезона-2014/15. «Это объясняется укреплением рубля, а также медленными продажами зерна сельхозпроизводителями», — прокомментировал «Агроинвестору» директор «СовЭкона» Андрей Сизов.



При этом цена предложения существенно выше, так как внутренние цены растут, а рубль укрепляется, отмечает руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. «С поставками в марте цена предложения достигает $250 за тонну и выше», — уточнил он. Вследствие роста экспортных цен конкурентоспособность российской пшеницы стремительно снижается. «По таким ценам российская пшеница уступает американской, аргентинской и даже французской пшенице», — отметил Павенский. В результате либо в ближайшее время произойдет рост цен и в других странах, либо российскую пшеницу перестанут покупать, считает Сизов. «При такой цене мы ожидаем сохранение низких темпов продаж и отгрузок в ближайшие один-два месяца», — сказал эксперт.



Согласно прогнозу аналитического центра «Русагротранса», в январе экспорт зерна снизится до 2,7 млн т против 4,3 млн т в декабре. В том числе пшеницы будет вывезено 2-2,1 млн т. «СовЭкон» оценивает январский объем поставок пшеницы на уровне 1,9 млн т. «Необходимо учитывать, что в январе темпы отгрузок всегда падают после декабрьских поставок. Также сказались неблагоприятные погодные условия в портах, особенно в январские праздники», — добавил Павенский. Что касается цен, то они повлияют на объемы отгрузок уже в феврале-марте, подтвердил он. Согласно предварительной оценке центра, в следующие два месяца из России будет экспортироваться по 2-2,5 млн т зерновых.



Тем не менее «СовЭкон» увеличил прогноз экспорта зерна с 43,8 млн т до 44,6 млн т. В том числе оценка поставок за рубеж пшеницы повышен с 35,1 млн т до 35,6 млн т. «Изменение прогноза связано с сохраняющимися высокими темпами экспорта и более высокими цифрами по производству», — рассказал Сизов. Аналитический центр «Русагротранса» также пересмотрел в сторону повышения свой прогноз на сезон: если ранее экспорт зерна оценивался в 41,7 млн т, то сейчас — в 42 млн т. Правда, по словам Павенского, корректировка произведена преимущественно за счет ячменя, темпы отгрузок которого в последнее время возросли из-за увеличения предложения. Экспорт пшеницы в текущем сезоне центр оценивает на уровне 34,8 млн т, ячменя — в 4,2 млн т, кукурузы — в 2,3 млн т.



По оперативным данным ФТС, к середине января экспорт зерна с начала сезона превысил планку в 30 млн т. По состоянию на 21 января объем вывоза за рубеж составлял 30,6 млн т, что почти на 2% выше показателя аналогичного периода прошлого сельхозгода. В том числе отгрузки пшеницы достигли 25,7 млн т, ячменя — 3,2 млн т, кукурузы — 1,3 млн т. Прогноз Минсельхоза по экспорту зерна в этом сезоне — 42 млн т, в том числе 37 млн т пшеницы.

