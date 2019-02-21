На Кубани начался яровой сев

В Краснодарском крае начался сев ранних яровых агрокультур. Как сообщает «Кубань 24», выйти технике в поля уже в конце зимы позволил теплый февраль. Согласно данным Гидрометцентра, днем в четверг в Краснодарском крае температура воздуха составит от +5 до +12ºС.



По данным издания, одним из первых районов, начавших посевную, стал Ейский район, где аграрии приступили к севу гороха и люцерны. В ряде хозяйств техника действительно вышла в поля, подтверждает гендиректор ООО НПО «Нива» Иван Молчанов. «Погода и состояние почвы сейчас позволяют вести сев. К тому же горох, люцерна, овес, яровой ячмень возможных заморозков не боятся», — пояснил он «Агроинвестору». В то же время НПО «Нива» к севу пока не приступило. «Сегодня погода будет меняться, выпадет много снега. Поэтому я пока не спешу», — отметил Молчанов.





К масштабному севу край приступит ориентировочно с середины марта, сообщил «Агроинвестору» замгубернатора Краснодарского края Андрей Коробка. «Все зависит от погодных условий», — уточнил он. По словам Коробки, в настоящее время в активной стадии находится первая весенняя подкормка озимых агрокультур. Она уже проведена на большей половине площади озимого клина, это 871 тыс. га.



В прошлом году о начале посевных работ на Кубани стало известно 1 марта. К этой дате в крае, как сообщал Минсельхоз России, были засеяны первые 300 га. К середине марта, согласно данным местного аграрного ведомства, яровые агрокультуры занимали 9,4 тыс. га. Сев озимых зерновых в 2018-м на Кубани был завершен к концу октября. Тогда пресс-служба администрации края сообщала, что около 1,5 млн га заняла пшеница, более 130 тыс. га — ячмень, 28 тыс. га — озимый рапс. Губернатор региона Вениамин Кондратьев поставил перед аграриями задачу «удержать сбор культур зерновой группы на уровне 2018 года».



Неделю назад о начале сева на фоне благоприятных погодных условий отчитались власти Ставропольского края. К 18 февраля работы велись в трех районах, площадь сева составляла 1,7 тыс. га или 0,2% от плана. Основные посеянные культуры — кориандр, яровой ячмень, овес и горох. Одновременно аграрии приступили к боронованию и проведению первой азотной подкормки. К началу недели озимые агрокультуры на Ставрополье были подкормлены на площади 18,6 тыс. га или 1,3% от плана.



Более 20% прогнозной площади яровых зерновых и зернобобовых агрокультур засеяно в Крыму. Как сообщал 16 февраля министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин, плановая площадь сева ранних яровых, согласно данным администраций районов, составляет 100 тыс. га.



По информации Гидрометцентра России, во второй декаде февраля в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах сохранялась теплая погода. Днем температура воздуха повышалась в основном до +4-7°С, в отдельные дни — до +12-15°С, ночью было от -2 до +2°С. В Краснодарском крае, Крыму и ряде районов республик Северного Кавказа наблюдалась слабая вегетация озимых зерновых агрокультур.



Бывали годы, когда возникали так называемые зимние окна, в которые погода позволяет вести посевную, отмечает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. В то же время, по его мнению, о возможности ранней уборочной кампании говорить рано. «Иногда видятся очевидные предпосылки для ранней уборки в марте или апреле, однако в мае все они исчезают», — сказал «Агроинвестору» Петриченко.



Общая посевная площадь в России в этом году должна составить 80,5 млн га — на 1,2 млн га больше 2018-го, прогнозирует Минсельхоз. В том числе сев озимых проведен на 17,7 млн га против 17,1 млн га в 2017-м. Сев яровой пшеницы предполагается увеличить на 177 тыс. га до 12,2 млн га, кукурузы на зерно — на 104 тыс. га до 2,6 млн га, сои — на 107 тыс. га до более 3 млн га. Площадь под сахарной свеклой Минсельхоз ожидает примерно на уровне прошлого года — 1,1 млн га, а под подсолнечником прогнозируется сокращение с 8,1 млн га до 7,8 млн га. На 367 тыс. га до 2,4 млн га также может уменьшиться площадь под зернобобовыми агрокультурами.

