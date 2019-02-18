Цены на пшеницу в южных регионах пошли вниз

По итогам прошлой недели на российском внутреннем рынке цены на пшеницу, демонстрировавшие рост все последнее время, показали противоположную динамику, следует из мониторинга аналитического центра «СовЭкон». Пшеница 3-го класса подешевела на 225 руб. до 12275 руб./т (EXW европейская часть, без НДС), 4-го класса — на 50 руб. до 12175 руб./т, 5-го класса — на 125 руб. до 10650 руб./т.



Еще две недели назад рост цен был значительным, на предыдущей неделе он замедлился, отмечает директор «СовЭкона» Андрей Сизов. «Если курс доллара дальше будет том же на уровне как сейчас, то снижение внутренних цен может продолжиться, а в перспективе ближайших недель — ускориться», — сказал «Агроинвестору» Сизов.



Одна из причин — уменьшение экспортных цен и, как следствие, снижение закупочных цен в портах. По данным «СовЭкона», за прошлую неделю экспортные цены на пшеницу снизились до $243 за тонну против $249 неделей ранее (FOB глубоководные порты, 12,5% протеина). «Пока заметна понижательная динамика на Юге. Но обычно Юг задает импульс, который затем «прокатывается» по всей России. Предположу, что по этому же сценарию мы пойдем и сейчас», — заметил Сизов.



Некоторое недельное снижение цен — примерно на 200 руб./т на пшеницу 4-го класса — зафиксировал в южных регионах и Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Однако о развороте внутренних цен говорить еще рано, полагает руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов. «В условиях отсутствия новых экспортных контрактов и снижения закупочных цен в портах мы видим, что в некоторых регионах Юга небольшое сокращение было. Но оно было со стороны заготовителей, и сказать, что держатели зерна массово стали его продавать, пока нельзя», — сказал «Агроинвестору» Суханов. По данным ИКАР, в течение прошлой недели экспортные цены на пшеницу с поставкой в апреле уменьшились примерно на $2 до $242 за тонну.



Что касается Центра страны, то здесь тенденции к явному снижению внутренних цен пока не просматривается, отметил Суханов. «Некоторые переработчики пытались уменьшать цены, но какой-либо выраженной динамики не наблюдается на фоне ограниченных запасов зерна, которые, по официальным данным, значительно ниже прошлогоднего уровня», — напомнил Суханов. В Сибири же и на Урале внутренние цены на пшеницу продолжают укрепляться. Продолжение роста на прошлой неделе отмечалось и в большинстве регионов Поволжья, констатирует он.



Эксперт ожидает изменения ценовой ситуации в марте. «На юге сейчас постепенно начинается посевная кампания, и уже есть первые форвардные контракты на новый урожай, которые ниже примерно на $40 за тонну. Поэтому для аграриев, у которых остаются какие-то запасы, возрастает риск того, что этот товар не удастся продать и вывезти до конца сезона», — подчеркивает эксперт.



По данным ФТС, к середине февраля экспорт зерна еще продолжал идти опережающими темпами. С 1 июля по 14 февраля вывоз зерна составил 33,3 млн т, что почти на 2% выше аналогичного периода сезона-2017/18. В том числе за рубеж отгружено 27,8 млн т пшеницы, 3,5 млн т ячменя и 1,5 млн т кукурузы. По данным Росстата, запасы зерна в сельхозорганизациях к 1 февраля уменьшились на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 17,7 млн т, в том числе пшеницы — на 34% до 8,7 млн т. В Южном федеральном округе остатки сократились на 40% до 1,4 млн т, на Северном Кавказе — на 43% до 0,6 млн т. В Центре страны у аграриев оставалось 2,4 млн т пшеницы, что 33% меньше объема к 1 февраля 2018-го, в Поволжье — 1,7 млн т (-43%), на Урале — 0,6 млн т (-28%), в Сибири — 1,7 млн т (-12%).

