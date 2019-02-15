Эксперты повышают прогноз урожая зерна

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз сбора зерновых агрокультур в 2019 году на 4,7 млн т до 126,1 млн т. Предыдущий прогноз, данный еще в конце осени, был на уровне 121,4 млн т. Как отмечается в сообщении центра, пересмотр ожиданий связан с «сохранением благоприятных погодных условий к концу зимы».



Ранее центр сообщал о повышении оценки урожая пшеницы до 80 млн т с 77,3 млн т, прогнозируемых осенью. «"СовЭкон" также не исключает повышения прогноза и в будущем из-за возможного расширения площади под яровыми на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры», — отмечается в его сообщении. Так, по оценке аналитиков, общая площадь сева зерновых вырастет по сравнению с прошлым годом на 200 тыс. га до 46,7 тыс. га, в том числе пшеницы — на 300 тыс. га до 27,6 млн га. По словам аналитиков, корректировка будет производиться по мере появления данных о состоянии посевов после зимы, которые ожидаются в конце марта — начале апреля.



Аналитический центр «Русагротранса» ожидает, что урожай зерна в 2019 году составит 123,3 млн т, в том числе 78,6 млн т пшеницы, 19,2 млн т ячменя, 12,1 млн т кукурузы. При этом его эксперты также не исключают, что в будущем прогноз будет повышен. «Прогноз рассчитан исходя из тренда урожайности за последние пять лет. Но есть большая вероятность, что она окажется выше», — сказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра Игорь Павенский. По его словам, пока погодные условия складываются благоприятно. «В результате высокого снежного покрова в Центре и Поволжье гибель озимых ожидается небольшой, а влагозапасы весной — достаточными. По нашим расчетам, гибель растений может оказаться в пределах 4%. На юге уровень влагозапасов также неплохой», — рассказал он. Посевные площади зерновых агрокультур аналитический центр «Русагротранса» ожидает на уровне 47,3 млн га против 46,3 млн га в 2018-м. «Во-первых, это связано с ростом площадей под озимыми, которые, по нашей оценке, могли достигнуть рекордных 18 млн га. Во-вторых, ценовая конъюнктура свидетельствует о том, что и яровой сев будет выше», — пояснил Павенский.



Прогноз Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) по урожаю зерна находится на уровне 121 млн т, в том числе 76,6 млн т пшеницы, 19,6 млн т ячменя и 13 млн т кукурузы. «На текущий момент с озимыми не везде все идеально, что и заложено в наш прогноз», — пояснил «Агроинвестору» руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов. Так, привел он пример, в некоторых районах Ставропольского края осенью из-за засушливых условий озимые плохо взошли и их кущения не наблюдалось. «К настоящему времени ситуация несильно поменялась, однако если будут дожди, то ситуация еще может улучшиться», — заметил он.



Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивает, что валовой сбор зерновых может превысить 127 млн т. Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в конце января прогнозировал урожай на уровне более 120 млн т, в том числе 75-76 млн т пшеницы. По его словам, рост посевов озимых создал «хороший задел под будущий урожай». «Плюс, экономика привела к тому, что идет активная подготовка к яровому севу», — отмечал Злочевский. Так, кредитование аграриев на 7% опережает прошлогодний показатель, что говорит о том, что «яровой сев должен дать хорошие показатели».



Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев накануне сообщил, что ведомство прогнозирует урожай зерна в 2019 году на уровне 118 млн т «с учетом последних данных, которые Минсельхоз собрал от регионов». Таким образом, заметил Патрушев, валовой сбор окажется примерно на 5% выше уровня 2018-го. В 2018 году урожай зерна, согласно предварительным данным Росстата, составил 112,9 млн т, в 2017-м — рекордные 135,5 млн т.

